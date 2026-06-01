LGBT+ em Fortaleza empreende para sobreviver e empregar a própria comunidade

Ruiter Cavalcante, de 31 anos, lembra bem do momento em que decidiu ser independente. Estava na faculdade, acabava de assumir a própria sexualidade para a família.

Não se via nas roupas das lojas de Fortaleza e encontrou na criação da própria marca uma saída financeira e uma forma de produzir algo para o público LGBTQIAPN+ se reconhecer.

Fundada em 2017, a marca dele produz hoje entre 150 e 200 peças por mês, tem loja física no bairro Aldeota e emprega 12 pessoas, a maioria da comunidade LGBTQIAPN+.

"Criar a Take Clothings foi tanto para vender quanto para sobreviver. Quando via as roupas, ficava pensando que não tinha nada direcionado para mim. Precisava criar algo para o público LGBTQIAPN+, porque também tem demanda. Temos um bom poder de compra", frisa.

Mais da metade do público consumidor da marca também pertence à comunidade.

Legenda: Ruiter Cavalcante é fundador e proprietário da Take Clothings, marca que feita para todas as cores. Foto: Thiago Gadelha.

"Quando comecei, era mais difícil ter uma pessoa abertamente LGBTQIAPN+ empreendendo. Precisamos de mais campanhas de conscientização, mas também empregá-los", destaca.

Para dar escala ao negócio, Ruiter buscou formação no Sebrae/CE, onde fez cursos de precificação e marketing especializado.

Dos balcões aos palcos

Vanessa A Cantora, de 37 anos, chegou criança de Chaval, cidade cearense na divisa com o Piauí, e passou anos se virando: de vendedora de acessórios em concessionária a cantora de bar em bar, antes de decidir investir de vez na carreira musical.

Em 2026, migrou de MEI para microempresa, tendo como sócia a esposa Ariana Mércia. Contratou banda e equipe de 15 pessoas, todas LGBTQIAPN+, sobretudo mulheres lésbicas e bissexuais.

"A gente é muito subestimada. Tem casos de pessoas fecharem portas, puxarem meu tapete, dizerem que não ia dar certo. Não existe outro motivo a não ser porque sou 'sapatão'. Quanto mais trabalho, mais realizo coisas. É difícil, mas sei que consigo", diz.

Legenda: Vanessa A Cantora é dona da própria marca e busca ampliar o espaço na cena cultural fortalezense Foto: Kid Júnior.

A artista começou a se apresentar em bares e casas noturnas em 2018. Em 2021 abriu o MEI e, depois do São João de 2022, deixou a carteira assinada para se dedicar exclusivamente aos palcos.

"Sempre tive esse desejo de trazer essas pessoas para trabalhar comigo não só para levantar bandeira, mas acho que é uma galera massa que ainda não tem visibilidade. Além de ter uma banda LGBTQIAPN+, tem isso de abrir portas", observa.

Do começo ao recomeço

Raquel Castro, de 38 anos, sempre existiu. Por anos, no entanto, foi o Raul quem apareceu para o mundo. Foi ele quem abriu, em 2011, a Budega do Raul, bar na Cidade dos Funcionários que se tornou referência de entretenimento com clara identificação do público LGBTQIAPN+.

Em 2023, ao passar pela transição de gênero, Raquel tomou as rédeas do negócio sem apagar o que havia sido construído.

"A Budega nasce como um arauto de esperança para minha história. Quem construiu todo esse projeto foi o Raul. Ele permitiu o nascimento de mim mesma através dele", conta.

Legenda: Raquel Castro é proprietária da Budega do Raul, na Cidade dos Funcionários. Foto: Ismael Soares

"Demorei 36 anos para encarar a realidade e não seria justo tirar do Raul tudo o que ele construiu. Ainda assim, ele construiu um lugar que impacta significativamente a vida das pessoas", acrescenta.

Raquel emprega 44 pessoas, sendo 14 diretamente e 30 indiretamente, em sua maioria LGBTQIAPN+. Ela critica a falta de cooperação entre bares e restaurantes que permitam o desenvolvimento profissional de trabalhadores transgênero.

"A vulnerabilidade do corpo travesti está na objetificação. É como se a gente servisse para estar na cama, mas não na mesa. Viver minha verdade é um ato diário de coragem em um sistema que insiste em nos excluir", enfatiza.

Empreender por necessidade e por identidade

A trajetória dos três reflete um padrão identificado por pesquisas especializadas. Levantamento do Sebrae aponta que 55% da comunidade LGBTQIAPN+ já empreende ou tem potencial empreendedor.

Além disso, quatro em cada 10 afirmam que a orientação sexual ou identidade de gênero influenciou diretamente essa decisão.

Entre travestis e transexuais, esse peso é ainda maior. Pesquisa do Sebrae em parceria com o Datafolha mostra que 66% desse público apontou a identidade de gênero como fator determinante para abrir o próprio negócio.

O dado se reflete no mercado: 34% de travestis e transexuais são donos do próprio negócio, percentual maior do que o de LGBPs, com 24%, e de pessoas não LGBTQIAPN+, com 26%. Nove em cada dez empreendem como MEI.

Para atender esse público, o Sebrae criou o Programa Plural, voltado ao empreendedorismo LGBTQIAPN+, em funcionamento desde o final de 2024.

Para Mônica Arruda, gerente da Unidade de Cultura Empreendedora do Sebrae/CE, os números não surpreendem.

"Essas pessoas iniciam muito pela necessidade de ter autonomia financeira, renda própria. Às vezes são questões estruturais que dificultam a entrada no mercado de trabalho", avalia.

Loading...

Na próxima reportagem desta série, saiba como a ausência de dados sobre a população LGBTQIAPN+ afeta a economia do Ceará.

Créditos Luciano Rodrigues, Repórter | Fabiane de Paula, Ismael Soares, Kid Júnior e Thiago Gadelha, Produtores Audiovisuais | Bruna Damasceno e Hugo R Nascimento, Supervisores de Jornalismo | Victor Ximenes, Coordenador de Jornalismo | Ívila Bessa, Gerente de Jornalismo | G André Melo, Gerente de Audiovisual | Gustavo Bortoli, Diretor de Jornalismo e Esporte

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil