Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Ministério critica proposta de venda fracionada de gás de cozinha e ANP adia decisão

Pasta alerta que as mudanças podem expor os consumidores a acidentes.

Escrito por Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
29 de Maio de 2026 - 18:45
capa da noticia
Legenda: Entre as principais mudanças em discussão está a que prevê permitir ao consumidor comprar o produto na quantidade desejada.
Foto: Agência Brasil.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) adiou, durante reunião realizada nesta sexta-feira (29), a decisão sobre o fracionamento do gás de cozinha (GLP) para o próximo dia 12 de junho. O Ministério de Minas e Energia (MME) fez críticas enfáticas à medida, alertando que ela comprometeria a segurança do consumidor, aumentaria o risco de fraudes e poderia inviabilizar o programa Gás do Povo, voltado a distribuir botijões gratuitos para a população de baixa renda.

O MME havia enviado ofício à ANP expondo essas preocupações em 1º de abril, documento ao qual o Diário do Nordeste teve acesso. Na reunião desta sexta-feira, transmitida online, foi solicitado pedido de vista após a constatação de que o texto da minuta "não contava com consenso suficiente para aprovação".

Entre as principais mudanças em discussão está a que prevê permitir ao consumidor comprar o produto na quantidade desejada.

Na prática, o modelo funcionaria da seguinte maneira: o cliente chegaria com o botijão e compraria quantos quilos quisesse. 

O modelo atual de identificação e rastreabilidade dos botijões também passaria por mudanças, deixando de exigir obrigatoriamente a gravação em alto-relevo. No entanto, a ANP não especifica como seria o novo sistema de rastreabilidade para atestar a procedência do produto e apurar responsabilidades em casos de acidentes.

Atualmente, os botijões são vendidos sempre com a mesma carga de 13 kg, independentemente da distribuidora ou revendedora.

Segurança em risco

A principal objeção do governo federal diz respeito à tentativa da ANP de flexibilizar regras de segurança já consolidadas. No ofício enviado à agência, o ministério alerta que as mudanças podem não apenas desestruturar o mercado, mas expor os consumidores a riscos físicos como acidentes.

Outro ponto crítico levantado é a possibilidade de facilitar a apropriação total ou parcial dos recursos públicos do programa Auxílio Gás do Povo por facções criminosas. Segundo o MME, as propostas de venda fracionada e de fim da exclusividade de marcas nos botijões "representam graves tensionamentos à Política Energética Nacional, especialmente no que se refere à rastreabilidade operacional, à clara responsabilização dos agentes econômicos e à segurança do consumidor".

Para o ministério, a proposta da ANP ignora a legislação vigente, como a Lei nº 15.348/2026, que estabelece que o gás deve ser comercializado cheio e lacrado, com selo de inviolabilidade, independentemente de estar vinculado a programas sociais. O MME reforça que a exigência de botijões exclusivamente lacrados é o que garante que o recurso público não seja desviado ou adulterado.

O órgão federal aponta que a flexibilização nas marcas dos botijões compromete a integridade dos mecanismos de controle e dificulta a fiscalização contra fraudes de qualidade e quantidade. Com base em estudos da Universidade de São Paulo (USP) e da Controladoria-Geral da União (CGU), o ministério advertiu que o setor é alvo sistemático de milícias e facções, e que uma regulação mais frouxa criaria um ambiente propício à expansão do crime organizado.

Novas regras inviabilizariam a rastreabilidade e não têm fundamento econômico, diz sindicato

Conforme explica o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás), o modelo atual de identificação em alto-relevo é essencial para a rastreabilidade e a responsabilização dos agentes

"O Sindigás reafirma que, em mercados de embalagens recirculáveis, a identificação da marca gravada em alto-relevo e a responsabilidade a ela associada constituem o único meio de garantir rastreabilidade, segurança do consumidor, responsabilização dos agentes e combate à informalidade e às atividades ilícitas que historicamente afetam mercados que demandam intensa fiscalização."

Além das preocupações com a segurança, o sindicato aponta falhas técnicas no processo de revisão conduzido pela ANP. Segundo o Sindigás, as alternativas selecionadas na Análise de Impacto Regulatório (AIR) não foram acompanhadas de fundamentos econômicos consistentes que comprovem os benefícios da proposta.

A entidade reforça que a própria Lei nº 15.348 exige a observância de normas técnicas que garantam a integridade dos recipientes. 

Ao avaliar a reunião desta sexta-feira, o sindicato destacou como ponto positivo a sinalização de que a venda fracionada parece ter sido afastada das propostas em análise, mas criticou a intenção de incluir uma fase piloto para novas tecnologias de rastreabilidade diretamente no texto da norma. Para o setor, os testes experimentais devem preceder a aprovação da regulação econômica, e não o contrário.

O Diário do Nordeste questionou a ANP sobre como ocorreria na prática o envase fracionado e solicitou acesso aos estudos técnicos que comprovem a eficácia econômica da venda fracionada na redução de preços ao consumidor. 

A reportagem também perguntou como seria garantida a rastreabilidade e a responsabilização em casos de acidente após o eventual fim da exclusividade de marcas nos botijões, além de questionar a capacidade fiscalizatória da agência diante do risco de infiltração do crime organizado, apontado pelo MME e pela USP, e a conformidade das mudanças com as exigências de recipientes lacrados do programa Gás do Povo.

A ANP informou apenas que os questionamentos estavam relacionados à pauta suspensa na reunião desta sexta-feira (29), a ser retomada em 12 de junho. A reportagem também acionou o Ministério de Minas e Energia para mais detalhes, mas não houve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

Este conteúdo é útil para você?

VC Repórter

Imagem da notícia Ministério critica proposta de venda fracionada de gás de cozinha e ANP adia decisão
Negócios

Ministério critica proposta de venda fracionada de gás de cozinha e ANP adia decisão

Pasta alerta que as mudanças podem expor os consumidores a acidentes.

Paloma Vargas

Há 1 hora

Imagem da notícia PIB do Brasil cresce 1,1% no primeiro trimestre, diz IBGE
Negócios

PIB do Brasil cresce 1,1% no primeiro trimestre, diz IBGE

No acumulado de 12 meses, houve expansão de 2%

Redação

 e 

Agência Brasil

Imagem da notícia BNB tem pressa em lançar nova licitação do microcrédito, diz Paulo Câmara
Opinião

BNB tem pressa em lançar nova licitação do microcrédito, diz Paulo Câmara

Escolha de novos gestores dos programas de microcrédito do banco está na mira do TCU e de políticos.
Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Mais de 250 mil cearenses serão contemplados com o 1º lote de restituição do Imposto de Renda
Negócios

Mais de 250 mil cearenses serão contemplados com o 1º lote de restituição do Imposto de Renda

Contribuintes devem esperar até o fim do dia para checar se receberam o valor.

Redação

Imagem da notícia Indústria diz que 30% dos trabalhadores cumprem 38 horas por semana
Opinião

Indústria diz que 30% dos trabalhadores cumprem 38 horas por semana

Segundo o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, isso é produto de acordos celebrados entre as empresas e seus colaboradores, “e isto é o moderno”.
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Fortaleza se consolida como 'capital da cerveja' no Nordeste
Negócios

Fortaleza se consolida como 'capital da cerveja' no Nordeste

Cidade cearense reúne a segunda maior concentração de cervejarias fora do eixo Sul-Sudeste.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Canopus Construções lança empreendimentos no Eusébio e nova loja em Fortaleza
Negócios

Canopus Construções lança empreendimentos no Eusébio e nova loja em Fortaleza

Empreendimentos e novo espaço fortalecem atuação da empresa no mercado cearense

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Primeiro lote da restituição do imposto de renda é pago nesta sexta-feira (29)
Negócios

Primeiro lote da restituição do imposto de renda é pago nesta sexta-feira (29)

Os pagamentos devem ocorrer ao longo do dia.

Redação

Imagem da notícia Ministério diz, no Ceará, que regula decreto do H2V 'nas próximas semanas' e libera R$ 18 bi
Negócios

Ministério diz, no Ceará, que regula decreto do H2V 'nas próximas semanas' e libera R$ 18 bi

Ceará é o estado mais impactado por concentrar seis das 13 iniciativas de produção de Hidrogênio Verde em estágio avançado no Brasil.

Paloma Vargas

Imagem da notícia Azul negocia retorno a cidades do Piauí após suspender voos em 2025
Opinião

Azul negocia retorno a cidades do Piauí após suspender voos em 2025

Foto de Igor Pires

Igor Pires

Imagem da notícia Fiec: “Ceará poderá liderar o futuro verde, tecnológico e digital”
Opinião

Fiec: “Ceará poderá liderar o futuro verde, tecnológico e digital”

Ricardo Cavalcante, presidente da entidade, falou ontem, 28, na cerimônia de entrega do Mérito Industrial a quatro grandes empresários cearenses
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina a partir desta sexta-feira (29)
Negócios

Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina a partir desta sexta-feira (29)

Para o consumidor final, o aumento representa, no máximo, R$ 0,03 a cada litro, garantiu a estatal.

Redação

Imagem da notícia Talento local e mercado 'laboratório': por que o Google tem investido mais no Brasil
Negócios

Talento local e mercado 'laboratório': por que o Google tem investido mais no Brasil

A abertura do segundo polo de engenharia da empresa mostra a importância do país para a contribuição de produtos e soluções mundiais.

Aline Conde*

Imagem da notícia Ainda não fez o Imposto de Renda? Saiba como fazer a declaração de forma rápida
Negócios

Ainda não fez o Imposto de Renda? Saiba como fazer a declaração de forma rápida

Contribuintes que tenham conta ouro ou prata no Gov.br podem utilizar a declaração pré-preenchida.

Redação

Imagem da notícia Com uso de bodycams e drones, Seguro expande ações de segurança patrimonial no Nordeste
Negócios

Com uso de bodycams e drones, Seguro expande ações de segurança patrimonial no Nordeste

Uso de ferramentas tecnológicas contribui para a gestão de riscos

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Estado decreta ponto facultativo na sexta-feira após feriado de Corpus Christi
Opinião

Estado decreta ponto facultativo na sexta-feira após feriado de Corpus Christi

A medida tem sido tomada de forma recorrente pelo Governo do Estado para alongar as folgas dos servidores.
Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Fiec homenageia hoje quatro gigantes da indústria cearense
Opinião

Fiec homenageia hoje quatro gigantes da indústria cearense

Cláudio Dias Branco, Aline Ferreira e Joaquim Caracas receberão a Medalha do Mérito Industrial da Fiec; Francisco de Assis Neto será homenageado com a Ordem do Mérito Industrial da CNI
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Após Masterboi, Ceará negocia instalação de novos frigoríficos na rota da Transnordestina
Agro

Após Masterboi, Ceará negocia instalação de novos frigoríficos na rota da Transnordestina

Segmento de pecuária de corte segue em alta no Estado.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Lucro na venda de imóveis: estratégias legais para reduzir ou zerar o Imposto de Renda
Negócios

Lucro na venda de imóveis: estratégias legais para reduzir ou zerar o Imposto de Renda

Entenda o prazo de 180 dias e os fatores de redução por tempo de posse podem beneficiar seu bolso.

Paloma Vargas

Imagem da notícia Bicicleta elétrica x bicicleta comum: entenda as principais diferenças e saiba em qual investir
Auto

Bicicleta elétrica x bicicleta comum: entenda as principais diferenças e saiba em qual investir

Entenda as diferenças entre bicicleta comum e elétrica e veja como muda o uso no dia a dia nas cidades.

Redação

Imagem da notícia Ceará ultrapassa Pernambuco e se torna o 2º maior mercado financeiro do Nordeste
Opinião

Ceará ultrapassa Pernambuco e se torna o 2º maior mercado financeiro do Nordeste

Diferença entre as carteiras de crédito se reduz de forma consistente desde 2022
Foto de Allisson Martins

Allisson Martins

Imagem da notícia Aneel concluirá até julho regulamentação do armazenamento de energia
Opinião

Aneel concluirá até julho regulamentação do armazenamento de energia

Em evento organizado pela Absolar em São Paulo, o tema foi debatido por dezenas de empreendedores do mercado da energia solar e autoridades do governo
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Morre empresário Marcos Dias Branco aos 61 anos
Negócios

Morre empresário Marcos Dias Branco aos 61 anos

O falecimento foi confirmado pela empresa nesta quarta-feira (27).

Redação

Imagem da notícia Estado dá sinal verde a empresas com potencial de R$ 1 bi em investimentos
Opinião

Estado dá sinal verde a empresas com potencial de R$ 1 bi em investimentos

Foram celebradas concessões de incentivos fiscais, renovações de benefícios e acordos para instalação de novos empreendimentos.
Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Empresário do Ceará comandará entidade nacional da indústria de panificação
Opinião

Empresário do Ceará comandará entidade nacional da indústria de panificação

O mandato é para o triênio 2026-2029.
Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Peugeot 208 GT Hybrid 2026 vale a pena? Veja consumo, desempenho e espaço interno
Auto

Peugeot 208 GT Hybrid 2026 vale a pena? Veja consumo, desempenho e espaço interno

O lançamento da montadora francesa é ágil, bom de estacionar e faz 13 km/l na zona urbana

Jota Pompílio

Imagem da notícia Concorrência: os queijos do Ceará já enfrentam os europeus
Opinião

Concorrência: os queijos do Ceará já enfrentam os europeus

Grupo de empresários reúne-se com deputado Danilo Forte, com quem trata de tudo, do leilão de energia ao fim da jornada 6x1
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Por que tantos profissionais competentes não são vistos no trabalho?
Opinião

Por que tantos profissionais competentes não são vistos no trabalho?

Foto de Delania Santos

Delania Santos

Imagem da notícia Santander escolhe Fortaleza para nova sede do Nordeste e reforça 'Faria Lima do CE'
Opinião

Santander escolhe Fortaleza para nova sede do Nordeste e reforça 'Faria Lima do CE'

Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Jumento sai do Ceará por até R$ 10 e tem pele vendida a R$ 1.500 para cosmético na China
Agro

Jumento sai do Ceará por até R$ 10 e tem pele vendida a R$ 1.500 para cosmético na China

Letícia do Vale

1

2 3 4 5