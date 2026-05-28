Fiec homenageia hoje quatro gigantes da indústria cearense

Respondendo por quase 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará, a indústria registra hoje cerca de 19 mil empresas de pequeno, médio e grande portes, todas ativas e produzindo do fogão ao biscoito, da ração animal à camisa masculina, da sensual lingerie ao duro e pesado aço, do macio colchão ao belo móvel doméstico, do livro que educa ao queijo mais sofisticado, do calçado social ou esportivo ao automóvel elétrico, das tintas para todos os fins ao cimento portland, do atum saboroso à bolacha, da água mineral à cerveja, do tênis esportivo ao sapato elegante, do iogurte à gostosa cachaça, da jangada ao iate – e muito mais.

O melhor vem agora: toda essa atividade industrial cearense é desenvolvida com a oferta de emprego formal, direto e estável a 380 mil pessoas em todas as regiões da geografia estadual, segundo informa a Federação das Indústrias (Fiec), que hoje, sob o comando do seu presidente Ricardo Cavalcante, promoverá às 19h30, no La Maison, a sua tradicional cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Industrial, conferida pela entidade, e da Ordem do Mérito Industria, outorgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Os homenageados de hoje representam quatro gigantes da indústria do Ceará, razão pela qual podem ser denominados – como esta coluna o fez no dia 9 de fevereiro passado, quando se anunciaram os eleitos de 2026 – de “quarteto de ouro”. Ei-los, com um resumido perfil de cada um:

Francisco de Assis Neto, que receberá a Comenda da Ordem do Mérito Industrial, conferida pela CNI. É o nome que está à frente do Grupo Fan, portento do setor de combustíveis que se expandiu para outros segmentos como construção civil, crédito, exportação e alimentos, esta última representada pela Usina Brasileira de Óleos e Castanha (Usibras), a maior processadora e exportadora de castanha de caju do país. Com mais de 60 anos de história, o conglomerado nasceu da visão de negócios e do desejo inovador de Assis Neto, que aos sete anos começou a vender baldes de água para a vizinhança na cidade de Portalegre, no Rio Grande do Norte, onde abriu um posto de gasolina aos 16, e hoje lidera sete empresas com presença no Brasil, nos Estados Unidos e na África.

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco: iniciou sua carreira no ramo empresarial na empresa fundada pelo pai, Ivens Dias Branco. Em 1992, assumiu o cargo de diretor Industrial do Moinho Dias Branco, a primeira unidade de moagem de trigo do grupo, e, em 2003, passou a atuar como diretor Industrial Corporativo – Divisão Moinhos, sendo responsável pela implantação de todas as unidades moageiras da empresa. É graduado em Engenharia Mecânica pela Unifor com especialização em moagem de trigo, com cursos e estágios no Brasil, Inglaterra, Suíça e Canadá em instituições de referência como a Swiss Milling School e a Bühler, além de participação em programas internacionais do setor ao longo de sua carreira. No âmbito institucional, foi Diretor da Fiec e da Associação Brasileira das Indústrias de Trigo (Abitrigo).

Aline Ferreira: com essência empreendedora herdada dos avós e do pai, Aline Ferreira traçou uma trajetória profissional com foco em visão estratégica e gestão. Graduada em Administração de Empresas, com extensões acadêmicas pela Fundação Dom Cabral e Ibmec, Aline iniciou sua carreira no Grupo Aço Cearense como assistente financeira e, ao longo dos anos, adquiriu experiência atuando nas áreas administrativa, crédito, cobrança e comercial, consolidando na prática a formação. Alcançou posições de liderança como sócia executiva e vice-presidente Comercial e Financeira, sendo também responsável pelas áreas de Pessoas, Processos e Tecnologia. Aline possui forte atuação em projetos de impacto social, como o Pacto Contra a Fome, do qual é conselheira consultiva, e o Ellaimpacta, uma iniciativa global da qual é cofundadora, que empodera mulheres por meio do acesso ao capital em larga escala. Além disso, atua como embaixadora e mentora na Endeavor Brasil e é presidente do Conselho Diretor da Associação Júnior Achievement Ceará, inspirando novas gerações de líderes e empreendedores.

Joaquim Antônio Caracas Nogueira: cearense de Guaramiranga e graduado em engenharia civil, Joaquim Caracas revolucionou o setor da construção civil ao criar métodos construtivos mais eficientes e sustentáveis. Introduziu no Brasil o sistema de protensão não-aderente, que permite a economia de concreto em grandes obras.

Caracas também desenvolveu dois sistemas — PavPlus e PavScan, lançados em 2017 — adaptando técnicas norte-americanas ao contexto brasileiro e transformando-as em um sistema com DNA cearense, que já foi adotado em mais de 700 obras pelo país.

Sua capacidade inovadora o levou à 10ª posição no ranking de depositantes (pessoa física) de Modelos de Utilidade (MU) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2024, que reúne inventores de melhorias funcionais em objetos de uso prático.

A noite de hoje será o momento para louvar o que deve ser louvado, isto é, a ousadia, a competência e o espírito empreendedor desse quarteto de ouro da indústria, cuja atividade inovadora orgulha o cearense.

MORTE DE MARCOS DIAS BRANCO ABALA A INDÚSTRIA DO CEARÁ

Ontem, quarta-feira, 27, a indústria cearense foi abalada pela notícia da prematura e inesperada morte do industrial Marcos Dias Branco, um talento empresarial que dedicou sua vida profissional ao trabalho nas empresas do grupo M. Dias Branco, líder do mercado brasileiro de massas, biscoitos e granolas e controlado por sua família.

No fim da tarde de ontem, a Federação das Indústrias do Ceará distribuiu nota, na qual diz o seguinte:

“A Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) recebe com profundo pesar a notícia do falecimento do industrial Marcos Dias Branco.

“Reconhecido pela sua relevante atuação no setor produtivo, Marcos Dias Branco construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, pela dedicação e pela contribuição ao fortalecimento da indústria e do desenvolvimento econômico do Ceará e do país.

“Neste momento de tristeza, a Fiec expressa solidariedade à família Dias Branco, à família, aos amigos e a todos que compartilham desta perda irreparável, desejando-lhes conforto e serenidade”.

A nota da Fiec é assinada pelo seu presidente Ricardo Cavalcante.

MISSÃO TÉCNICA CEARENSE VERÁ TECNOLOGIA NA HOLANDA

Presidida pelo cearense Sílvio Carlos Ribeiro, a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (ABID) promoverá, novamente, mais uma Missão Técnica Internacional, que agora terá como destino a Holanda.

Entre os dias 05 e 11 do próximo mês de julho líderes empresariais, produtores rurais e profissionais cearenses e de outros estados do Nordeste que atuam nos diferentes ramos da atividade econômica cumprirão nos Países Baixos uma programação que inclui palestras, reuniões cientificas e visitas a grandes projetos agropecuários que usam a tecnologia e a inovação como matéria-prima.

Reconhecida globalmente como uma superpotência agrícola, a Holanda tem sido modelo para o mundo ao aliar alta produtividade a um território geograficamente limitado. A missão da ABID proporcionará aos seus participantes uma imersão profunda nesse ecossistema, com o objetivo de transferir conhecimentos práticos e modelos de gestão inovadores diretamente para o cenário do agronegócio brasileiro.

A agenda da comitiva incluirá visitas estratégicas a centros de excelência que lideram o futuro do setor, incluindo: