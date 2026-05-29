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PIB do Brasil cresce 1,1% no primeiro trimestre, diz IBGE

No acumulado de 12 meses, houve expansão de 2%

Escrito por Redação e Agência Brasil
29 de Maio de 2026 - 10:45
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Legenda: Em valores correntes, o PIB brasileiro alcançou R$ 3,3 trilhões no período.
Foto: José Cruz / Agência Brasil.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026 na comparação com os últimos três meses de 2025. O resultado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira (29). 

Em valores correntes, o PIB brasileiro alcançou R$ 3,3 trilhões, no primeiro trimestre. No acumulado de 12 meses, houve expansão de 2%.

O PIB é calculado com o auxílio de diversas pesquisas setoriais, como comércio, serviços, indústria e agropecuária

Na comparação entre trimestres imediatamente seguidos, os três setores analisados pelo IBGE apresentaram expansão: agropecuária (2%), indústria (1%) e serviços (0,5%).

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Preço ao consumidor

Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos no preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos cobrados.

O PIB ajuda a compreender a realidade de um país, mas não expressa fatores como distribuição de renda e condição de vida. 

 

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