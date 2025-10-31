Diário do Nordeste
Imagem mostra um letreiro colorido com a palavra

Opinião

Renda na cidade mais rica do Ceará é quase cinco vezes maior que na mais pobre

Dados constam no Censo Demográfico

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 15 de Outubro de 2025
Pessoas esperando ônibus chegar em terminal de Fortaleza.

Ceará

36% dos passageiros de ônibus de Fortaleza levam mais de 1h para ir ao trabalho, mostra IBGE

Dados divulgados pelo Instituto nesta quinta-feira (9) fazem parte do questionário da amostra do Censo Demográfico 2022

Gabriela Custódio 09 de Outubro de 2025
Vista da cidade de Fortaleza com lente olho de peixe, mostrando centenas de casas e prédios até a linha do horizonte que acaba num céu azul

Ceará

IBGE consolida Fortaleza como 4ª maior capital do Brasil; veja população de cada cidade do CE

Órgão publicou novas estimativas para a população em 2025 nesta quinta-feira (28)

Nicolas Paulino 28 de Agosto de 2025
pessoas atravessando rua em faixa de pedestre, em fortaleza. cidade tem mais de 2,5 milhões de habitantes

País

Brasil tem 213,4 milhões de habitantes, mostra estimativa do IBGE; Ceará tem mais de 9,2 milhões

Estimativa sobre a população brasileira foi divulgada nesta quinta-feira (28)

Redação 28 de Agosto de 2025
Linhas de transmissão de energia elétrica se estendem por um campo verde. Ao fundo, torres metálicas conduzem os cabos em direção a uma usina. O sol se põe, colorindo o céu em tons de laranja e azul.

Ceará

14 mil residências no Ceará ainda não têm acesso à energia elétrica, mostra pesquisa do IBGE

Apesar de ainda haver lares sem energia elétrica, 99,6% dos domicílios das áreas urbanas e 99,5% das casas nas áreas rurais a possuem

Nicolas Paulino 25 de Agosto de 2025
Mulher idosa de cabelos grisalhos, vestindo blusa branca, está encostada na janela e olha para fora, em direção à rua iluminada pelo sol.

Ceará

Idosos são 41% da população que mora sozinha no Ceará, mostra IBGE

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) de 2024

Ingrid Campos 24 de Agosto de 2025
Foto mostra pessoas caminhando e correndo em um calçadão urbano, aproveitando o fim da tarde. Ao fundo, há prédios residenciais e barracas de venda, compondo um cenário movimentado de lazer.

Ceará

Ceará tem 94 homens a cada 100 mulheres e eles são maioria em apenas dois grupos de idade, diz IBGE

Indicadores ajudam gestões a entender como a população está distribuída por sexo em diferentes áreas e faixas etárias

Nicolas Paulino 22 de Agosto de 2025
Foto de mulher puxando água de poço com corda. Ao fundo, céu claro, árvores e roupas no varal

Ceará

420 mil domicílios no CE dependem de poços ou cacimbas para abastecimento de água, diz IBGE

Além disso, 40 mil usam fontes ou nascentes como principal forma de guardar o recurso

Nicolas Paulino 22 de Agosto de 2025
Mulher andando no centro de Fortaleza

Ceará

Chefes de família: mulheres são responsáveis por mais da metade dos lares do CE, mostra IBGE

Em 2015, os homens eram os responsáveis por 58% dos domicílios. Foi na virada de 2020 para 2021 que elas assumiram mais de 50% dos lares cearenses

Gabriela Custódio 22 de Agosto de 2025
Imagem aérea de uma cidade pequena rodeada por áreas verdes e campos, com ruas principais alinhadas e casas de telhados avermelhados. À esquerda, há um lago ou açude cercado por vegetação. Ao fundo, observa-se uma serra extensa no horizonte, sob um céu azul com algumas nuvens espalhadas.

PontoPoder

Disputa de limite territorial entre Ceará e Pernambuco terá força-tarefa de Assembleias Legislativas

A área de divisa entre os dois entes federados, que abrange trechos de 12 municípios, será alvo de estudo de campo promovido pela Celditec a partir da próxima semana

Ingrid Campos 15 de Agosto de 2025
