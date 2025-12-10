Diário do Nordeste
Número de nascimentos no Brasil cai 5,8% em 2024, diz IBGE

Foram cerca de 198 mil nascimentos por mês.

Escrito por
e
País
Foto de certidões de nascimento.
Legenda: 65,8 mil nascimentos de anos anteriores foram registrados apenas em 2024.
Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil.

Em 2024, o Brasil teve pouco mais de 2,38 milhões de nascimentos. O número representa uma queda de 5,8% na comparação com os 2,52 milhões de nascidos em 2023, marcando uma sequência de seis anos seguidos com recuo na quantidade de nascimentos.

Os dados fazem parte da pesquisa Estatísticas do Registro Civil, divulgada nesta quarta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A redução de 5,8% é a maior dos últimos 20 anos. Supera a marca anterior, que era de 5,1% na passagem de 2015 para 2016.

Além dos 2,38 milhões de pessoas que nasceram no ano passado, o IBGE identificou 65,8 mil nascimentos de anos anteriores, mas que foram registrados apenas em 2024.

Ao longo de 20 anos, os registros mostram que as mulheres estão tendo filhos mais velhas. Em 2004, pouco mais da metade (51,7%) dos nascimentos eram gerados por mães com até 24 anos. Em 2024, essa proporção caiu para 34,6%.

MÉDIAS DIVULGADAS

Os dados do IBGE permitem chegar às seguintes médias

  • 198 mil nascimentos por mês
  • 6,6 mil por dia
  • 275 nascimentos por hora
  • 4,5 crianças a cada minuto

Veja os quatro meses com mais nascimentos

  • Março: 215,5 mil
  • Maio: 214,5 mil
  • Abril: 214,1 mil
  • Janeiro: 201,7 mil
