Número de divórcios cresce mais que o de casamentos no Ceará, revela IBGE

O Ceará registrou crescimento no número de divórcios concedidos em primeira instância entre 2023 e 2024, atingindo uma alta de quase 10%, de acordo com as Estatísticas do Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgadas nesta quarta-feira (10). Em contrapartida, o aumento de casamentos ficou abaixo de 1%.

O Estado observou um aumento importante nos processos de dissolução conjugal. Em 2023, o estado contabilizou 10.943 divórcios concedidos, número que saltou para 12.015 em 2024. O crescimento representa uma variação de 9,80%.

Já o total de casamentos cresceu de 35.214 em 2023 para 35.422 em 2024. Este aumento de apenas 0,60% (pouco mais de 200 uniões) demonstra uma estabilidade nos matrimônios.

Diferenças entre regiões do Estado

Ainda segundo os dados, o incremento dos divórcios esteve concentrado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Eles tiveram alta expressiva, passando de 5.863 em 2023 para 6.809 em 2024, indicando um aumento de 16,14%.

Na mesma área, os casamentos subiram de 18.836 em 2023 para 19.302 em 2024, um crescimento de cerca de 2,47%.

A capital, Fortaleza, registrou uma leve queda no número de casamentos, caindo de 12.170 em 2023 para 12.027 em 2024. A cidade acompanhou a tendência de alta nos divórcios, que passaram de 4.564 para 4.961 no mesmo período, um aumento de 8,70%.

Norte e Sul do Ceará também apresentaram variações:

A RM do Cariri registrou 2.186 casamentos em 2023 e 2.135 em 2024. Os divórcios foram de 818 em 2023 para 867 em 2024.

A RM de Sobral teve 1.843 casamentos em 2023 e 1.610 em 2024, e 575 divórcios em 2023 contra 513 em 2024.

Legenda: Casamentos tiveram crescimento na região de Fortaleza, mas área de Sobral puxou baixa. Foto: Divulgação.

Tipos de divórcio

Ao analisar a natureza dos processos de divórcio concedidos em primeira instância no Ceará, em 2024, a modalidade consensual foi majoritária. Dos 12.015 divórcios no estado:

8.760 foram de natureza consensual (73%)

3.249 foram de natureza não-consensual (27%)

Dentro dos não-consensuais, a iniciativa partiu mais frequentemente da mulher (2.039) do que do marido (1.210). Além disso, a comunhão parcial de bens foi o regime de casamento mais comum entre os casais que se divorciaram, totalizando 10.544 casos em 2023 e 11.601 em 2024.

Comparativo regional e nacional

Em 2024, o Brasil totalizou 948.925 casamentos registrados e 350.407 divórcios concedidos. Nesse cenário, o Ceará se posicionou como o terceiro estado mais relevante da Região Nordeste em ambas as estatísticas.

Total de casamentos

Bahia 55.603 Pernambuco 39.316 Ceará 35.422 Maranhão 22.471 Paraíba 18.472 Alagoas 13.700 Rio Grande do Norte 12.724 Piauí 8.683 Sergipe 6.792

Total de divórcios

Bahia 24.402 Pernambuco 14.374 Ceará 12.015 Maranhão 8.975 Alagoas 5.875 Paraíba 5.741 Rio Grande do Norte 4.099 Piauí 2.567 Sergipe 2.378

Variações no país

Entre 2023 e 2024, o Brasil apresentou tendências opostas no volume total de casamentos e divórcios. O número de matrimônios oficiais cresceu, passando de 940.799 em 2023 para 948.925 em 2024. O aumento foi de aproximadamente 0,86% no período.

Em contrapartida, os divórcios concedidos em primeira instância registaram queda. O país contabilizou 360.787 divórcios em 2023, mas o número diminuiu para 350.407 em 2024 - cerca de 2,88% a menos.

Em uma perspectiva nacional, os estados do Sudeste dominam o volume total de registros. São Paulo lidera o país em ambas as categorias, com 239.050 casamentos e 103.767 divórcios, em 2024.

Um destaque envolve o Pará, que registrou o maior aumento percentual em divórcios - 95% quase o dobro -, passando de 3.011 em 2023 para 5.872 em 2024.

Tocantins e Paraíba, por outro lado, tiveram os maiores aumentos percentuais nos casamentos, com 17,19% e 16,13%, respectivamente. Mato Grosso e Roraima também registraram as maiores quedas no número de divórcios, com -53,07% e -70,91%, respectivamente.

O IBGE aponta que, embora tenha ocorrido aumento, o número de casamentos registrados em 2024 não alcançou a média observada no período de 2015 a 2019, anterior à pandemia da Covid-19.