Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Número de divórcios cresce mais que o de casamentos no Ceará, revela IBGE

Maioria das separações no Estado foi consensual.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
(Atualizado às 10:01)
Ceará
Mão de mulher com unhas pintadas colocando aliança dourada na palma de outra mão masculina, com outra aliança já no dedo anelar. A foto representa uma separação de casal.
Legenda: Na maioria dos casos de divórcio no Ceará, mulheres tomaram a iniciativa da separação.
Foto: Thiago Gadelha.

O Ceará registrou crescimento no número de divórcios concedidos em primeira instância entre 2023 e 2024, atingindo uma alta de quase 10%, de acordo com as Estatísticas do Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgadas nesta quarta-feira (10). Em contrapartida, o aumento de casamentos ficou abaixo de 1%.

O Estado observou um aumento importante nos processos de dissolução conjugal. Em 2023, o estado contabilizou 10.943 divórcios concedidos, número que saltou para 12.015 em 2024. O crescimento representa uma variação de 9,80%.

Já o total de casamentos cresceu de 35.214 em 2023 para 35.422 em 2024. Este aumento de apenas 0,60% (pouco mais de 200 uniões) demonstra uma estabilidade nos matrimônios.

Veja também

teaser image
Ceará

De quadrilhódromo a museu: o que a Prefeitura cogita fazer na antiga Escola Jesus Maria e José

teaser image
Ceará

População constrói santuário em praia do CE para agradecer ‘milagres’ de mulher morta em 1980

Diferenças entre regiões do Estado

Ainda segundo os dados, o incremento dos divórcios esteve concentrado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Eles tiveram alta expressiva, passando de 5.863 em 2023 para 6.809 em 2024, indicando um aumento de 16,14%.

Na mesma área, os casamentos subiram de 18.836 em 2023 para 19.302 em 2024, um crescimento de cerca de 2,47%.

A capital, Fortaleza, registrou uma leve queda no número de casamentos, caindo de 12.170 em 2023 para 12.027 em 2024. A cidade acompanhou a tendência de alta nos divórcios, que passaram de 4.564 para 4.961 no mesmo período, um aumento de 8,70%.

Norte e Sul do Ceará também apresentaram variações:

  • A RM do Cariri registrou 2.186 casamentos em 2023 e 2.135 em 2024. Os divórcios foram de 818 em 2023 para 867 em 2024.
  • A RM de Sobral teve 1.843 casamentos em 2023 e 1.610 em 2024, e 575 divórcios em 2023 contra 513 em 2024.

Close-up da mão de uma noiva com anel de ouro no dedo anelar, abraçando o marido, em uma festa de casamento. O rosto dela aparece desfocado ao fundo.
Legenda: Casamentos tiveram crescimento na região de Fortaleza, mas área de Sobral puxou baixa.
Foto: Divulgação.

Tipos de divórcio

Ao analisar a natureza dos processos de divórcio concedidos em primeira instância no Ceará, em 2024, a modalidade consensual foi majoritária. Dos 12.015 divórcios no estado:

  • 8.760 foram de natureza consensual (73%)
  • 3.249 foram de natureza não-consensual (27%)

Dentro dos não-consensuais, a iniciativa partiu mais frequentemente da mulher (2.039) do que do marido (1.210). Além disso, a comunhão parcial de bens foi o regime de casamento mais comum entre os casais que se divorciaram, totalizando 10.544 casos em 2023 e 11.601 em 2024.

Comparativo regional e nacional

Em 2024, o Brasil totalizou 948.925 casamentos registrados e 350.407 divórcios concedidos. Nesse cenário, o Ceará se posicionou como o terceiro estado mais relevante da Região Nordeste em ambas as estatísticas.

Total de casamentos

  1. Bahia 55.603
  2. Pernambuco 39.316
  3. Ceará 35.422
  4. Maranhão 22.471
  5. Paraíba 18.472
  6. Alagoas 13.700
  7. Rio Grande do Norte 12.724
  8. Piauí 8.683
  9. Sergipe 6.792

Total de divórcios

  1. Bahia 24.402
  2. Pernambuco 14.374
  3. Ceará 12.015
  4. Maranhão 8.975
  5. Alagoas 5.875
  6. Paraíba 5.741
  7. Rio Grande do Norte 4.099
  8. Piauí 2.567
  9. Sergipe 2.378

Variações no país

Entre 2023 e 2024, o Brasil apresentou tendências opostas no volume total de casamentos e divórcios. O número de matrimônios oficiais cresceu, passando de 940.799 em 2023 para 948.925 em 2024. O aumento foi de aproximadamente 0,86% no período. 

Em contrapartida, os divórcios concedidos em primeira instância registaram queda. O país contabilizou 360.787 divórcios em 2023, mas o número diminuiu para 350.407 em 2024 - cerca de 2,88% a menos.

Em uma perspectiva nacional, os estados do Sudeste dominam o volume total de registros. São Paulo lidera o país em ambas as categorias, com 239.050 casamentos e 103.767 divórcios, em 2024.

Um destaque envolve o Pará, que registrou o maior aumento percentual em divórcios - 95% quase o dobro -, passando de 3.011 em 2023 para 5.872 em 2024.

Tocantins e Paraíba, por outro lado, tiveram os maiores aumentos percentuais nos casamentos, com 17,19% e 16,13%, respectivamente. Mato Grosso e Roraima também registraram as maiores quedas no número de divórcios, com -53,07% e -70,91%, respectivamente.

O IBGE aponta que, embora tenha ocorrido aumento, o número de casamentos registrados em 2024 não alcançou a média observada no período de 2015 a 2019, anterior à pandemia da Covid-19.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Mão de mulher com unhas pintadas colocando aliança dourada na palma de outra mão masculina, com outra aliança já no dedo anelar. A foto representa uma separação de casal.
Ceará

Número de divórcios cresce mais que o de casamentos no Ceará, revela IBGE

Maioria das separações no Estado foi consensual.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Duas mulheres segurando as mãos, uma com camisa amarela e a outra com um pin da bandeira LGBTQ+ no bolso da calça jeans clara.
Ceará

Ceará é o 1º do Nordeste com mais casamentos gays e lésbicos, diz IBGE

Estado teve aumento de 14% em uniões homoafetivas entre 2023 e 2024.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Meteoro é avistado em localidades do Ceará e causa clarão no céu
Ceará

Meteoro é avistado em localidades do Ceará e causa clarão no céu

O fenômeno não tem relação com a chuva de meteoros Gemínidas, que deve acontecer entre os dias 13 e 14 de dezembro.

Redação
09 de Dezembro de 2025
montagem de fotos mostra festa na Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, em Fortaleza. O evento ultrapassou a capacidade máxima de lotação.
Ceará

Lotação em rave na Ponte dos Ingleses viola norma, e evento é encerrado pela Prefeitura

Festa de música eletrônica teve intervenção da Regional 12 e precisou ser encerrada duas horas antes do previsto.

Raísa Azevedo
09 de Dezembro de 2025
Jovem mulher negra com cabelo crespo caminhando em um corredor movimentado de campus universitário, com outros estudantes e murais de aviso.
Ceará

Conheça o pacto de combate ao racismo que a SSPDS assinou com a Secretaria da Igualdade Racial no CE

Pacto inclui formação continuada de agentes da segurança pública sobre igualdade e antirracismo.

Theyse Viana
09 de Dezembro de 2025
Ceará

De quadrilhódromo a museu: o que a Prefeitura cogita fazer na antiga Escola Jesus Maria e José

A Secretaria da Cultura de Fortaleza tem apresentando, em reuniões internas, as ideias de uso do bem que é centenário e tombado.

Thatiany Nascimento
09 de Dezembro de 2025
Mão de uma pessoa fechando uma torneira de cozinha cromada, da qual cai uma gota d'água, sobre uma pia de inox e bancada de granito.
Ceará

Em meio a críticas sobre Data Center no CE, gestor da Cogerh garante que uso d’água não é ‘expressivo’

Equipamento previsto para a Região Metropolitana de Fortaleza é alvo de questionamentos sobre consumo hídrico.

Nicolas Paulino
09 de Dezembro de 2025
Idosas.
Ceará

SVM vence três categorias do Prêmio Sistema Fecomércio Ceará de Jornalismo

Premio foi dividido nas modalidades Interior e Capital.

Bergson Araujo Costa
08 de Dezembro de 2025
Secretária municipal de Saúde, Riane Azevedo.
Ceará

Enfermeira diz ter sido agredida por secretária da Saúde de Fortaleza; gestora nega

A pasta afirma que não houve agressão.

Bergson Araujo Costa
08 de Dezembro de 2025
Com fama de 'mal assombrado', Casarão da Guaiúba ganha decoração natalina e recebe visitas
Ceará

Com fama de 'mal assombrado', Casarão da Guaiúba ganha decoração natalina e recebe visitas

Imóvel é um patrimônio do final do século XIX e esteve abandonado e em ruínas por vários anos.

Clarice Nascimento
08 de Dezembro de 2025
Fortaleza inicia vacinação contra bronquiolite e pneumonia; veja público-alvo
Ceará

Fortaleza inicia vacinação contra bronquiolite e pneumonia; veja público-alvo

Mais de 7 mil doses estão disponíveis em todos os 134 postos de saúde da Capital. A vacina é totalmente gratuita.

Paulo Roberto Maciel* e Nicolas Paulino
08 de Dezembro de 2025
Vista panorâmica de uma pequena capela branca em uma praia arenosa, com o mar e o céu nublado ao fundo, e um grupo de pessoas reunidas ao redor.
Ceará

População constrói santuário em praia do CE para agradecer ‘milagres’ de mulher morta em 1980

Embora não haja reconhecimento oficial da Igreja, Maria Adélia é celebrada por moradores do litoral.

Maria Clarice Sousa*
08 de Dezembro de 2025
Uma foto em preto e branco mostra uma imensa multidão, possivelmente flagelados da seca, reunidas em um espaço aberto. A multidão é densa, com muitas pessoas vestindo roupas simples e chapéus. O alto número de pessoas sugere um acampamento, ponto de encontro ou local de auxílio, provavelmente relacionado a um período de grande seca e migração.
Ceará

Em um único dia, Fortaleza já registrou mais de mil mortos pela varíola

Fato aconteceu há exatos 147 anos, em 10 de dezembro de 1878.

Ceará

Com risco de desabar, Casa de Rachel de Queiroz em Fortaleza segue interditada há mais de 1 ano

O imóvel, localizado no bairro Henrique Jorge, é tombado desde 2009 pela Prefeitura.

Thatiany Nascimento
08 de Dezembro de 2025
Imagem mostra diversas motos elétricas enfileiradas na porta de uma loja no Centro de Fortaleza. Na frente, pessoas olham os produtos.
Ceará

Quais as regras para ‘motinhas da Shopee’ que dominam lojas do Centro de Fortaleza

Veículos elétricos se tornam opções ao transporte coletivo, mas desafiam segurança viária.

Theyse Viana
08 de Dezembro de 2025
Plano de saúde Best Senior avança no Ceará com expansão da rede
Ceará

Plano de saúde Best Senior avança no Ceará com expansão da rede

Operadora conta com a Rede OTO e oferece atendimento especializado para beneficiários 44+

Agência de Conteúdo DN
08 de Dezembro de 2025
Ceará

Interdição no Frotinha da Messejana gera embate entre secretária e enfermeira do Coren; veja vídeo

Na ação de fiscalização do Conselho de Enfermagem, os serviços desses profissionais foram suspensos parcialmente.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Um grupo de mulheres diversas, sorridentes e enérgicas, marchando em uma rua urbana, algumas tocando tambores e segurando cartazes de protesto.
Ceará

Fortaleza e diversas capitais reúnem manifestantes em protestos contra feminicídios

Os atos pedem o fim do assassinato de mulheres e relembram os muitos casos registrados no País.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Ceará

Cearense superdotado de 12 anos é convidado para 1º lançamento de foguete comercial no Brasil

A participação de João Pedro Araújo, o JP das Galáxias, como é conhecido, reconhece o interesse do aluno pela área espacial.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando fragmentos de microplásticos em uma mão, com fundo desfocado ao ar livre.
Ceará

Praias de Fortaleza, Jeri e Amontada estão entre as mais afetadas por microplásticos; veja impactos

Estudos publicados recentemente demonstram como esses fragmentos ameaçam os ecossistemas aquáticos.

Paulo Roberto Maciel*
07 de Dezembro de 2025