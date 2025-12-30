Feira Mulher em Foco encerra edições e consolida apoio a autonomia feminina

Após três dias de programação e circulação por diferentes territórios de Fortaleza, a Feira Mulher em Foco se consolida como uma iniciativa de promoção do empreendedorismo feminino, geração de renda e fortalecimento da autonomia das mulheres. A ação integra o Projeto Elas e foi desenvolvida pelo Diário do Nordeste, com patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza e oferecimento do Governo do Brasil.

Realizadas ao longo do mês de dezembro, as edições reuniram mais de 150 expositoras e registraram a presença de mais de 2.600 visitantes, além do atendimento direto a cerca de 640 pessoas. A programação contou ainda com a participação de mais de 40 profissionais, entre artistas e instrutoras.

“A Feira Mulher em Foco nasceu para abrir espaço real para que mulheres empreendedoras pudessem mostrar seus talentos, fortalecer seus negócios e conquistar novas oportunidades. O Diário do Nordeste entende que o empreendedorismo feminino, além de gerar renda e autonomia, é uma ferramenta essencial na luta contra a violência contra mulheres, por fortalecer a independência financeira e a segurança”, afirma Rayana Gadêlha, coordenadora de projetos do Sistema Verdes Mares.

Além do estímulo à economia local, a Feira Mulher em Foco reforça o debate sobre o combate à violência contra a mulher. “O Projeto Elas reforça que o empreendedorismo feminino é também uma forma de proteção e liberdade. Ao incentivar que mulheres tenham renda própria e mais autonomia, nossa iniciativa mostra que elas ficam menos vulneráveis e mais capazes de romper ciclos de violência, fortalecendo sua segurança, dignidade e poder de escolha”, destaca Rayana.

A gestora enfatiza a importância da parceria do poder público para transformar oportunidades em resultados reais na vida das mulheres. “Tem um papel essencial no fortalecimento de iniciativas voltadas às mulheres empreendedoras, que vai desde criar condições reais para que essas mulheres possam crescer, oferecendo apoio, incentivo e estrutura, até patrocinar ações, ampliar espaços de visibilidade e facilitar acesso a políticas de renda, formação e proteção”, finaliza.