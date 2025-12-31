Ônibus pega fogo em Canindé, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (31)

Um ônibus foi atingido por um incêndio em Canindé, no interior do Ceará. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (31), no distrito de Caiçara.

Em nota ao Diário do Nordeste, o Corpo de Bombeiros de Canindé confirmou que a 2ª Companhia do 3º Batalhão de BBM foi acionada e atuou para combater um incêndio em um ônibus da Viação Princesa dos Inhamuns. O veículo seguia para Guaraciaba do Norte.

“Todos os passageiros e seus pertences foram retirados a tempo, graças à agilidade do motorista”, esclareceu o Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo a corporação, devido à distância, os bombeiros encontraram o veículo “totalmente consumido pelas chamas” ao chegar no local, onde a equipe realizou o rescaldo para evitar o risco de reignição.

Informações iniciais dão conta que o veículo fez uma parada para embarque e desembarque de passageiros e as chamas começaram, por volta de 9h da manhã. A causa do incêndio ainda está sendo apurada.

Legenda: Bombeiros atuam para apagar incêndio que consumiu ônibus em Canindé. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o ônibus sendo tomado pelo fogo, que teria iniciado na parte traseira, enquanto a fumaça se espalha no local.

Já as imagens disponibilizadas pelos Bombeiros mostram o veículo consumido pelas chamas, enquanto a equipe tenta apagar os últimos focos do incêndio.

O Diário do Nordeste tenta contato com a Viação Princesa, empresa responsável pelo veículo, para mais detalhes. A matéria será atualizada em caso de retorno.