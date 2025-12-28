Corpo de Bombeiros encerra operação de combate a incêndio na Sucata Chico Alves

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que as operações de combate, rescaldo e monitoramento do incêndio na Sucata Chico Alves, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, foram encerradas na madrugada deste domingo (28).

Os bombeiros militares verificaram "a completa extinção dos focos (de incêndio) e a estabilização da área", no depósito de sucatas, localizado na Avenida Sargento Hermínio Sampaio, segundo a Corporação.

O acionamento ao Corpo de Bombeiros ocorreu por volta de 23h30 da quarta-feira (24). "Ao longo dos dias, os trabalhos demandaram atuação contínua em razão da complexidade do cenário, do volume de materiais combustíveis e do risco de reignições, especialmente em áreas de difícil acesso", afirmou.

600 mil litros de água, aproximadamente, foram utilizados pelos bombeiros nas ações de combate e rescaldo do incêndio.

A operação mobilizou 23 viaturas do Corpo de Bombeiros e cerca de 70 bombeiros militares, que atuaram em regime de revezamento.

Os militares utilizaram viaturas-tanque, o Auto Bomba Tanque (ABTs) e a Auto Escada Mecânica e tiveram apoio de carros-pipa da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Atendimentos médicos

O Corpo de Bombeiros informou também que, durante a operação de combate ao incêndio, foram registrados quatro atendimentos médicos. Confira o perfil das vítimas e o motivo do atendimento:

Um bombeiro militar, com queimadura de 2º grau em uma das mãos;

Outro bombeiro militar, com exaustão;

Um adolescente, com ferimento leve, foi atendido e liberado após avaliação;

Uma mulher, que teve um mal súbito, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cristo Redentor.

Outros órgãos atuaram no local, para dar apoio ao trabalho dos bombeiros. "A atuação integrada com a Polícia Militar do Ceará, Defesa Civil de Fortaleza, AMC e SAMU foi fundamental para o isolamento da área, o controle do tráfego e a segurança do entorno", destacou o CBMCE.

Legenda: Chamas destruíram a Sucata Chico Alves, no bairro Jacarecanga. Foto: Thiago Gadelha.

Conforme o Órgão, com a conclusão dos trabalhos na madrugada deste domingo, "o local foi deixado em condições seguras, após avaliação técnica e resfriamento completo das áreas críticas".

"O CBMCE encerra a operação e permanece à disposição para eventuais demandas relacionadas à ocorrência", concluiu.