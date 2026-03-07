Arcebispo de Fortaleza chama feminicídio de chaga e convoca a 'pacto para estancar essa sangria'

O arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, fez um forte apelo contra o feminicídio durante o momento "palavra do pastor" do terceiro domingo da Quaresma, no canal do Youtube da Arquidiocese de Fortaleza, neste sábado (7).

O padre relembrou a passagem bíblica de João 4:5-42, na qual Jesus se encontra com a mulher samaritana. Dom Gregório utilizou o texto para ressaltar a necessidade e a importância de combater a violência contra as mulheres, convocando, assim, a um pacto social para enfrentar o problema.

“O feminicídio é uma das chagas mais dolorosas de nossa sociedade. O ano de 2025 foi o mais trágico da história recente do nosso país nesse aspecto: mais de 1.470 mulheres foram assassinadas, uma média de quatro por dia. No Ceará, foram 47 vidas interrompidas. Só neste último mês de fevereiro, três mulheres perderam a vida vítimas dessa violência”, destacou ele.

Ainda durante a reflexão, ele ressaltou que o diálogo de Jesus com a mulher samaritana é um exemplo de respeito e valorização da dignidade feminina. Dom Gregório relembrou um alerta recente do atual papa :

”O Papa Leão XIV recordou recentemente, com muita dor, que o Espírito quer transformar também os perigos ocultos que envenenam nossas relações, como a vontade de dominar o outro”, rememorou ele. Dom Gregório Paixão Arcebispo de Fortaleza

O arcebispo destacou que a posse é uma das atitudes mais comuns em relações que resultam no feminicídio.

Veja vídeo com a mensagem do Arcebispo de Fortaleza

Feminicídio no Ceará

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, o Ceará é o terceiro estado mais violento do país, principalmente quando se trata de minorias.

Conforme matéria publicada no Diário do Nordeste, nos últimos sete anos, mais de 278 mulheres foram vítimas de feminicídio. Os dados são do final de 2025 e apresentam tendência de alta.

Por isso, o arcebispo faz um pedido:

“Por isso, eu os convido cheio de convicção: Igreja, poder público, sociedade civil e todas as pessoas de boa vontade, precisamos fazer um pacto para estancar essa sangria. Não podemos naturalizar a violência. Precisamos educar para o respeito, denunciar o abuso e promover relações saudáveis, iluminadas pelo Evangelho.” Dom Gregório Paixão Arcebispo de Fortaleza

Ao concluir a mensagem quaresmal, o arcebispo reforçou o convite e a importância do pacto social, pedindo que a espiritualidade da Quaresma leve à transformação das relações humanas.