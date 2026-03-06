Ponto da moda lança "Tá barato, Tá no Ponto" com peças a partir de R$19,99
Campanha reúne ofertas e vantagens especiais para clientes do Ponto Card.
As lojas Ponto da Moda anunciam a campanha promocional “Tá Barato, Tá no Ponto”, com ofertas exclusivas, remarcações especiais e vantagens para clientes do Ponto Card, que garante descontos em peças selecionadas e parcelamento em até 12 vezes. A ação dura até o dia 15 de março e contempla todos os setores, com opções para a família e para a casa, além da possibilidade de compras presenciais ou online, por WhatsApp e site, com entrega em até 48 horas em Fortaleza.
Segundo Pedro Henrique Machado, comprador da rede, o lançamento ocorre em um período estratégico do calendário de consumo. “Nossa campanha tem um poder apelativo de preço enorme após os períodos festivos de Carnaval, pois iniciamos na quarta-feira de cinzas com ofertas bem agressivas e diferenciadas do mercado, visando sempre o custo-benefício para nossos clientes”, destaca. A rede também oferece atendimento personalizado com consultoria de moda gratuita e bordado grátis na compra de toalhas de banho.
Como participar?
As principais ofertas da campanha são destinadas para o público geral, mas os clientes com cartão da loja têm vantagens especiais. O cartão pode ser solicitado diretamente nas lojas, mediante apresentação de identidade e CPF, com análise e aprovação de crédito na hora.
Onde comprar?
Em todas as lojas Pontos da Moda. A rede está localizada em diversos espaços de Fortaleza, incluindo o Centro, o RioMar Kennedy, o North Shopping Jóquei, além de outros municípios cearenses, como no Shopping Eusébio e em Juazeiro do Norte. Já o atendimento online pode ser realizado via WhatsApp, pelo número (85) 99617-1019, ou pelo site www.lojaspontodamoda.com.br.
Confira os endereços e horários de funcionamento:
LOJA MATRIZ
Rua Guilherme Rocha, 203 / 213 – Centro, Fortaleza/CE
Segunda a sexta-feira - 8h às 18h / Sábado - 8h às 17h / Domingo - fechado
PACAJUS
Pedro Philomeno Gomes, 356 – Centro, Pacajus/CE
Segunda-feira a sábado - 8h às 20h / Domingo - 8h às 14h
SHOPPING CASCAVEL
Rua Francisco Galdino de Souza, 2319 – Cascavel
Segunda-feira a sábado - 8h às 20h / Domingo - 8h às 17h
CENTRO DE FORTALEZA (FILIAL)
Rua Solon Pinheiro, 24 – Centro, Fortaleza/CE
Segunda a sexta-feira - 8h às 18h / Sábado - 8h às 17h / Domingo - fechado
JUAZEIRO DO NORTE
Rua São Luis, 21 – Centro
Segunda a sexta-feira - 8h às 18h / Sábado - 8h às 16h / Domingo - fechado
MARACANAÚ
Rua 16, 331 – Jereissati I, Maracanaú/CE
Segunda-feira a sábado - 9h às 21h / Domingo - 9h às 14h
SOBRAL
Rua Joaquim Ribeiro, 663 anexo 667 – Centro
Segunda a sexta-feira - 8h às 18h30 / Sábado - 8h às 15h / Domingo - fechado
CAUCAIA
Av. Edson da Mota Correa, 720 – Centro, Caucaia/CE
Segunda-feira a sábado - 8h às 18h / Domingo - fechado
SHOPPING EUSÉBIO
Av. Eusébio de Queiroz, 1890, Loja 10
Domingo a domingo - 9h às 21h
BUENA VISTA SHOPPING MESSEJANA
Av. Frei Cirilo, 3270 – Cajazeiras
Segunda-feira a sábado - 9h às 21h / Domingo - 9h às 18h
SHOPPING RIOMAR KENNEDY
Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy, Fortaleza/CE
Segunda-feira a sábado - 10h às 22h / Domingo - 13h às 21h
NORTH SHOPPING JÓQUEI
Av. Lineu Machado, 419, Piso 1 – Bonsucesso, Fortaleza/CE
Segunda-feira a sábado - 10h às 22h / Domingo - 13h às 21h
JOSÉ WALTER
Av. João de Araújo Lima, 280 – Mondubim, Fortaleza/CE
Segunda-feira a sábado - 9h às 21h / Domingo - 9h às 18h