Mais três açudes sangram no Ceará; total em 2026 chega a seis

Reservatórios ficam em diferentes regiões do Estado.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará

Chuvas localizadas em determinadas regiões do Ceará vêm incrementando a reserva de açudes de pequeno porte. Entre a última terça (3) e as 8h30 desta quarta-feira (4), mais três reservatórios sangraram no Estado.

Um deles foi o açude Trici, em Tauá, o quarto a verter em 2026 e o 1º da região do Alto Jaguaribe. Imagens da água escorrendo pela parede da barragem foram divulgadas pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). 

O reservatório, construído em 1987 no Sertão dos Inhamuns, tem capacidade de 9,26 hm³ (milhões de metros cúbicos) e atingiu 100% do volume acumulado. Este é o segundo ano seguido que o Trici sangra, após ficar  desde 2020 sem verter. 

teaser image
Ceará

Vai chover em março no Ceará? Veja previsão do tempo

teaser image
Ceará

Ceará confirma 3 casos de gripe K, novo subtipo da Influenza A; veja sintomas

A sangria foi registrada após fortes chuvas no Município: em apenas 24 horas, foram 182 mm na Cidade, conforme o Calendário das Chuvas do Ceará.

O quinto a sangrar no Estado foi o Tijuquinha, erguido na década de 1950 em Baturité. Ele tem capacidade de apenas 0,48 hm³.

Segundo a Cogerh, o reservatório é utilizado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) até atingir 70% de sua capacidade. A partir desse ponto, o abastecimento de Baturité passa a ser feito exclusivamente pelo açude Aracoiaba, mantendo o Tijuquinha como reserva estratégica para situações de manutenção na rede.

Vista aérea de uma represa cercada por densa floresta, com uma barragem visível e um pequeno vilarejo à margem na cidade de Baturité, no Ceará.
Legenda: Açude Tijuquinha ajuda a abastecer a cidade de Baturité.
Foto: Divulgação/Cogerh.

Maior a sangrar no ano 

De acordo com o Portal Hidrológico, o sexto a verter foi o Muquém, na cidade de Cariús, no Centro-Sul do Estado. Dos que já sangraram, ele é o maior: tem capacidade de acumular 46,55 hm³ e, hoje, tinha 8 cm acima da lâmina de sangria.

No cotidiano, ele atende comunidades a mais de 40 km de distância, chegando até a cidade vizinha de Iguatu. A barragem foi inaugurada no ano 2000.

Vista da barragem Muquém liberando grande volume de água através de tubulações, formando corredeiras e cachoeiras espumantes sobre um leito rochoso, com vegetação verde ao redor e um céu nublado.
Legenda: Registro de uma sangria no açude Muquém, em Cariús, no Centro-Sul do Ceará.
Foto: Divulgação/Cogerh.

No início dessa semana, dois açudes sangraram: o do Batalhão, em Crateús, e o São José III, em Ipaporanga. Eles pertencem à bacia do Sertão dos Crateús e continuam sangrando nesta quarta (4).

O primeiro açude a sangrar neste ano foi o Curral Velho, em Morada Nova. Contudo, ele já baixou de volume e está atualmente com 91%.

Nicolas Paulino
Há 39 minutos
