Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Atleta cearense relata rotina em Israel em meio a conflitos com Irã: 'Assustada'

Elaine Gomes diz ter medo de sair de casa e precisa ficar em um abrigo.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
Ceará
Mulher jogadora de handebol segurando uma bola de handebol sobre a cabeça, vestindo uniforme preto, jogadora profissional de futebol feminino.
Legenda: Esportista espera poder voltar para casa em breve.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

"Aflita e ansiosa". É como a jogadora de handebol cearense Elaine Gomes, 33, descreve o que vem sentindo desde o último sábado (28), quando o país em que reside atualmente, Israel, se aliou aos Estados Unidos para coordenar ataques ao Irã.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a atleta compartilhou detalhes da rotina dela desde o início do confronto e a vontade de rever a família. "É muito assustador para mim porque nunca vivi isso antes", descreve.

Tudo começou para ela no início da manhã de sábado, dia em que um alerta ecoou por toda a cidade de Ashdod, no sul de Israel, onde ela vive desde agosto do ano passado, quando assinou com o Handball Club Hapoel Ashdod.

Neste dia, ela não saiu do apartamento onde vive e compartilhou um vídeo nas redes sociais tranquilizando os seguidores.

"Dois dias atrás, eu estava falando como a cidade aqui era linda, mas hoje eu acordei às 8h30 da manhã com um aviso de ataque. E, desde então, os alertas só aumentaram", relatou. "Mas eu estou bem, em segurança. É só essa apreensão".

Elaine explicou que tem em casa um quarto construído para ser um bunker. Essa estrutura, feita geralmente de aço pesado, foi pensada para proteger os moradores de ataques aéreos e bombardeios.

"É um quarto extremamente seguro, com cama, guarda-roupa, ar-condicionado, janela. Mas é todo protegido por fora", afirmou a cearense à reportagem.

Embora tenha um espaço de segurança pronto para qualquer emergência, Elaine destaca que essa não é a realidade de muitos israelenses.

"Quando os alertas começam a soar, as pessoas precisam descer as escadas dos apartamentos e ir para os bunkers subterrâneos, também de ferro, mas só com umas cadeirinhas para todo mundo", diz.

A cearense também se impressionou com o comportamento aparentemente tranquilo da população local diante dos últimos acontecimentos. "No domingo, resolvi sair para correr ao redor do meu prédio e vi que eles [os israelenses] estão tendo vida normal, como se nada estivesse acontecendo".

"Ontem eu fui a um parque e tinha tipo umas 50 crianças fantasiadas de homem-aranha, de desenhos animados. Tinha gente fazendo churrasco. Então assim, é chocante, eu fico passada como eles conseguem agir nessa naturalidade toda", confessa.

Veja também

teaser image
Ceará

Meia tonelada de carne é apreendida em açougue interditado em Messejana

teaser image
Ceará

Inmet renova aviso e todas as cidades do CE têm ‘perigo’ de chuvas intensas até sexta-feira (6)

Cearense pede ajuda para voltar para casa

Quando as sirenes soaram e os primeiros ataques apareceram nos noticiários, o pensamento de Elaine Gomes foi um só: sair de Israel. Há quatro dias, a cearense tenta contato com a embaixada brasileira no país para saber como proceder. Porém, ainda não teve sucesso.

Eu estou tentando ir embora e a embaixada não me responde. Isso é o que é mais louco, porque hoje eu estou no quarto dia e eu não tenho o contato de ninguém na embaixada. Já mandei e-mail, tentei ligar do número aqui de Israel e nada
Elaine Gomes
Atleta de Handbol

A família e os amigos já estão cientes do desejo de Elaina em regressar e estão fazendo o possível para auxiliá-la de longe. Ao mesmo tempo, ela espera que seu relato possa chegar às pessoas com capacidade para trazê-la de volta.

Por enquanto, a direção do Handball Club Hapoel Ashdod não sabe das intenções dela de ir embora, e por isso a aconselham a ficar por mais uma semana.

"Além de mim, o time tem mais duas jogadoras estrangeiras, da Sérvia. Diferente da nossa embaixada, a delas já fez contato desde o primeiro dia e até tinham agendado uma viagem de volta. Mas a direção conseguiu convencê-las a ficar, assim como estão tentando fazer comigo", expõe.

Mesmo com toda a segurança oferecida no estrangeiro, o coração da esportista está na esperança do retorno. "Não estou bem. Nesse momento, estou muito assustada porque muitas coisas podem acontecer. Só quero ir embora", afirma.

Conheça Elaine Gomes

Mulheres jogando handebol feminino em quadra, destaque para uma jogadora de camiseta vermelha pulando para arremessar a bola com competição acirrada
Legenda: Elaine Gomes em campo com Handball Club Hapoel Ashdod, de Israel.
Foto: Reprodução/Israel Handball Federation

Natural de Foraleza, Elaine Gomes Barbosa começou no handebol muito cedo, aos 13 anos, quando assinou seu primeiro contrato profissional em Santa Catarina. Em 2013, conquistou o título mundial da modalidade pela seleção brasileira feminina.

Ela tentaria novamente o título no Mundial do Japão, em 2019, porém ficou de fora devido a um escândalo de doping que a afastou da seleção por um ano e meio.

A cearense eventualmente retornaria à agremiação em 2021, após o término do período de suspensão. Na época, ela comentou ao GloboEsporte.com como foi receber a notícia de que voltaria à seleção.

"Fui convocada de última hora. Quando recebi a ligação do meu supervisor, fiquei triste pela minha companheira de Seleção, mas, ao mesmo tempo, com muita gratidão e muito feliz por poder encontrar a seleção depois de tanto tempo. Meu coração parou", explicou.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Mulher jogadora de handebol segurando uma bola de handebol sobre a cabeça, vestindo uniforme preto, jogadora profissional de futebol feminino.
Ceará

Atleta cearense relata rotina em Israel em meio a conflitos com Irã: 'Assustada'

Elaine Gomes diz ter medo de sair de casa e precisa ficar em um abrigo.

Paulo Roberto Maciel*
Há 1 hora
Montagem com três fotos dentro de uma sala de atendimento veterinário de paredes brancas. Na primeira imagem, uma pessoa segura um cachorro branco com manchas bege sobre uma mesa metálica enquanto alguém ao lado parece preparar um procedimento. Na segunda imagem, o cachorro está sozinho, em pé sobre um tapete absorvente no canto da sala, olhando para a direção da câmera. Na terceira imagem, o cachorro está novamente sobre a mesa enquanto duas pessoas realizam cuidados ou procedimentos, com uma delas segurando a pata do animal.
Ceará

Cão arrastado pela água da chuva é salvo e adotado em Juazeiro do Norte

Chuva causou transtornos na cidade durante a terça (3), e imagens do animal emocionaram nas redes sociais.

Mylena Gadelha
Há 2 horas
Médica cearense dá à luz em carro a caminho do hospital e história viraliza
Ceará

Médica cearense dá à luz em carro a caminho do hospital e história viraliza

Teresa de Jesus nasceu e foi enrolada em um pano de prato, que estava sendo usado como compressa morna para amenizar as dores das contrações.

Nathália Paula Braga*
04 de Março de 2026
Ceará

Inmet renova aviso e todas as cidades do CE têm ‘perigo’ de chuvas intensas até sexta-feira (6)

Há risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas.

Redação
04 de Março de 2026
Mais três açudes sangram no Ceará; total em 2026 chega a seis
Ceará

Mais três açudes sangram no Ceará; total em 2026 chega a seis

Reservatórios ficam em diferentes regiões do Estado.

Nicolas Paulino
04 de Março de 2026
Ceará

Com tradição no setor funerário, Afagu será homenageada nesta quinta (5) na Alece

A entidade já conta com 37 anos de atuação e presença em sete estados brasileiros.

Agência de Conteúdo DN
04 de Março de 2026
Trânsito congestionado na cidade com filas de carros e transporte público, durante o pôr do sol, refletindo o movimento intenso do deslocamento urbano.
Ceará

Transportes são 3º maior emissor de gases do efeito estufa no CE; frota individual impulsiona alta

Estudo público aponta crescimento nas emissões e possíveis políticas para o futuro do setor.

Carol Melo
04 de Março de 2026
foto de fiscais da Agefis apreendendo carnes em açougue de Messejana.
Ceará

Meia tonelada de carne é apreendida em açougue interditado em Messejana

Mercado foi flagrado manipulando, armazenando e comercializando produtos de origem animal de forma irregular.

Redação
03 de Março de 2026
Estudante em creche de Caridade, no interior do Ceará.
Ceará

Cidade no Interior do CE ainda não iniciou aulas em creche por falta de professor

Prefeitura de Caridade anunciou a convocação de servidores temporários.

Redação
03 de Março de 2026
Bebê de 11 meses é salvo após afogamento na Praia de Iracema, em Fortaleza
Ceará

Bebê de 11 meses é salvo após afogamento na Praia de Iracema, em Fortaleza

A vítima apresentava quadro compatível com afogamento de grau moderado a grave, com sonolência, choro intenso e baixa saturação de oxigênio.

Nathália Paula Braga*
03 de Março de 2026
Sintomas da gripe K são os mesmos da gripe comum.
Ceará

Ceará confirma 3 casos de gripe K, novo subtipo da Influenza A; veja sintomas

A doença não é transmitida por um vírus totalmente novo, mas uma evolução genética com alta taxa de transmissibilidade.

Ana Beatriz Caldas e Carol Melo
03 de Março de 2026
Enxurrada arrastou cachorro em via pública. No Centro, veículos tiveram dificuldade para circular por conta do alto volume da água.
Ceará

Chuva em Juazeiro do Norte (CE) arrasta cachorro e invade comércios

Outro ponto bastante afetado foi a Avenida Leão Sampaio, ligação com a cidade de Barbalha.

João Lima Neto
03 de Março de 2026
Motociclista e carros trafegando por rua urbana sob chuva forte, com asfalto molhado e respingos visíveis.
Ceará

CE tem novos avisos de ‘grande perigo’ por chuvas intensas; veja cidades

Previsões indicam risco mais severo na escala do Inmet.

Redação
03 de Março de 2026
Catedral de Fortaleza é invadida e sofre vandalismo; é o 4º ataque a templos em dois meses
Ceará

Catedral de Fortaleza é invadida e sofre vandalismo; é o 4º ataque a templos em dois meses

Castiçais e material litúrgico já estavam prontos para serem levados.

Nicolas Paulino
03 de Março de 2026
Criança sentada no chão de um corredor escolar, com a cabeça baixa sobre os braços cruzados, sugerindo isolamento ou bullying. Livros e uma mochila estão espalhados ao seu lado.
Ceará

Quem pode ser responsabilizado por bullying praticado nas escolas? Entenda

Crianças e adolescentes podem ser penalizados conforme o regimento de cada escola, bem como sofrer medidas socioeducativas.

Clarice Nascimento
03 de Março de 2026
Pessoa segurando um guarda-chuva preto com gotas de chuva visíveis em uma rua movimentada da cidade.
Ceará

Com 182 mm, cidade do sertão tem maior chuva do CE em 24 horas

Tauá registrou a segunda maior precipitação da história da cidade.

Redação
03 de Março de 2026
Ônibus da Prefeitura com nova identidade visual chegam a Fortaleza; veja imagens
Ceará

Ônibus da Prefeitura com nova identidade visual chegam a Fortaleza; veja imagens

Design dos novos veículos é nas cores verde, branco e laranja.

Sofia Leite*
03 de Março de 2026
Córrego urbano com margens de concreto e pedras, vegetação aquática densa e uma pequena ponte de madeira amarela ao fundo.
P.A. Damasceno

Pajeú: a história de um rio que pariu a metrópole Fortaleza

Aquele que deu de beber à maior cidade do sertão foi reduzido a riacho, a canal, a esgoto, e hoje é apenas um vestígio de uma comunidade sem memória.

P.A. Damasceno
03 de Março de 2026
Com cor amarronzada e tamanho diminuto, caranguejo foi encontrado no Ceará.
Ceará

Guajá-do-araripe: caranguejo que só existe no Cariri está em risco crítico de extinção

Pequeno crustáceo vive na Área de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe e enfrenta impacto da ação humana.

Ana Beatriz Caldas
03 de Março de 2026
Vista aérea do Nami, unidade de saúde da Universidade de Fortaleza em formato retangular amarelo. Em frente a ele, há um estacionamento com alguns carros e árvores. Atrás, pode-se ver um horizonte cheio de prédios.
Ceará

Unifor abre centro para crianças com doenças neurológicas raras; saiba como vai funcionar

Espaço de atendimento e pesquisa fica no bairro Edson Queiroz.

Nicolas Paulino
03 de Março de 2026