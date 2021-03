Cearense Elaine Gomes retorna à Seleção Brasileira de handebol após suspensão por doping

A cearense Elaine Gomes ficou um ano e meio fora da Seleção Brasileira de handebol. Durante o período, perdeu a oportunidade de participar do Mundial no Japão em 2019 - seria a segunda chance no torneio após ser campeã da competição em 2013.

O corte ocorreu porque a pivô foi envolvida em um caso de doping junto na Romênia. Desde do acontecido, passou por um processo de julgamento devido ao uso de uma terapia a laser no sangue.

Sem oportunidade de participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, recebeu esperança em ser convocada com o adiadamento do evento para 2021. E foi o tempo que a cearense conseguiu voltar a atuar, agora na Espanha.

Em entrevista ao GloboEsporte.com, Elaine afirma que está se preparando para a competição. "O objetivo que temos é muito grande. O sonho da medalha olímpica está mais vivo do que nunca. Algumas jogam Champions League e muitas estão se destacando nas suas Ligas. Tenho me preparado há muito tempo", afirmou.

Nova convocação

A Seleção Brasileira passou uma semana em Portugal no fim de 2020, em espaço organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Com limitações na convocação por conta de lesão e restrição para viagens, Elaine foi chamada para se reunir com a equipe nacional depois de um ano e meio.

A atleta de Handebol contou como foi receber a notícia que voltaria a seleção. "Fui convocada de última hora. Quando recebi a ligação do meu supervisor, fiquei triste pela minha companheira de Seleção, mas, ao mesmo tempo, com muita gratidão e muito feliz por poder encontrar a seleção depois de tanto tempo. Meu coração parou", explocou.

A suspensão pelo caso de doping junto ao time romeno Corona Brasov terminou . A cearense, e as outras 15 atletas do elenco, irão processar o clube pela punição de doping e o período sem atuar. Agora no Granollers, da Espanha, a cearense trabalha firme em busca de uma convocação para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

