Iniciada venda de ingressos para torcida do Ceará em jogo com Guarani; veja carga e valores

A venda de ingressos da torcida do Ceará no jogo contra o Guarani-SP foi iniciado nesta sexta-feira (22), com carga total de 3.154 espectadores para o setor visitante, em confronto que vale o acesso à Série A de 2025. A partida ocorre no domingo (24), às 18h30, no Brinco de Ouro da Princesa/SP.

Os valores são de R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia). A entrada dos alvinegros é na rua Avelino Amaral. O clube comunicou por meio de nota que os portões do estádio abrem duas horas antes da partida.

As entradas são comercializadas pelo site ingressosa.com até o dia da partida, com horário limite até 19h45. No ponto presencial, a bilheteria visitante (com acesso pela Rua Avelino Amaral – Campinas) estará funcionando das 16h30 até o 2º tempo da partida. Nas vendas por cartão de crédito e débito, será acrescida a taxa de conveniência em 10% do valor do ingresso.

Vale ressaltar que a meia é concedida aos estudantes, aposentados, pessoas acima de 60 anos, professores da rede pública e PCD. As crianças inferiores aos 12 anos terão entrada gratuita, enquanto jovens entre 12 e 16 anos poderão acessar às arquibancadas mediante a apresentação de documento oficial (com CPF) e acompanhadas com os responsáveis.

Pedido negado

A diretoria do Ceará tentou ampliar o número de ingressos para a torcida alvinegro, mas o pedido não foi atendido. O clube desejava uma carga de 5 mil espectadores.

A situação não foi atendida pelo Guarani-SP. Segundo apurou o Diário do Nordeste, o time alegou que não obteve liberação da polícia para abrir outro setor do estádio.