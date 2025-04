Pedro Raul comemora gols contra o Vasco e faz promessa a companheiros de time: "Vão receber o pix"

Pedro Raul é artilheiro do Brasileirão com quatro gols. O jogador do Ceará garantiu a vitória do time cearense ao marcar duas vezes na vitória por 2 a 1 diante do Vasco, nesta terça-feira (15), na Arena Castelão. Vegetti, outro que está na ponta com o mesmo número de tentos, descontou para o time carioca. As equipes se enfrentaram em jogo da quarta rodada do Brasileiro. O camisa 9 alvinegro celebrou o momento e agradeceu aos companheiros pelas assistências.

"Particularmente, respeitando todas as equipes, a gente podia estar melhor, com maior pontuação. Tivemos o resultado do Bragantino lá, que ficou engasgado. A gente saiu na frente com 2 a 0 e tomamos o empate no final. Temos feito um excelente trabalho. O que falam por aí de probabilidade, de prognóstico, isso não nos afeta”, afirmou o atleta, que já defendeu o Vasco, em entrevista ao Sportv.

“A gente sabe da qualidade do nosso grupo, da força interna que a gente tem. Principalmente jogando aqui. É muito difícil. Isso tem sido uma marca nossa de jogar em casa e fazer valer o mando. Feliz pela vitória, pelo início. Série A todo jogo é difícil. E é isso, é descansar. Segunda-feira temos mais uma final. Em Brasileiro, todos os jogos são assim”, completou.

Foi a primeira vitória do Ceará em cima do Vasco jogando como mandante. Com o resultado, o time comandado por Léo Condé chega aos 24 jogos invicto na capital cearense. O centroavante agradeceu aos companheiros Lucas Mugni e Guilherme, que deram as assistências para os gols marcados por ele.

“Falei para eles que o bicho... Eu sempre pago pela assistência, e nesse jogo eu ia dobrar. Feliz. Mugni e Guilherme vão receber o pix agora”, finalizou.

O Ceará está em terceiro na tabela, com sete pontos somados. A equipe volta a campo na segunda-feira (21), quando enfrenta o Bahia fora de casa, em duelo da quinta rodada do Brasileirão.