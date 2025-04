Tinga critica a arbitragem e cobra CBF por mudanças no VAR: 'Ele prejudicou a gente'

O Fortaleza empatou com o Sport na Ilha do Retiro, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida marcada por um lance polêmico envolvendo o VAR em um gol não validado pela arbitragem, o leão segue sem vencer em partida como visitante na Série A. Tinga, capitão do Leão, lamentou o resultado, criticou a arbitragem feita por Matheus Candançan (FIFA) e Rodolpho Toski Marques (CBF-PR) e pediu mudanças por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

‘Eu não sei o que acontece. Daqui dá pra ver que a bola tá atrás da trave e ela entra toda aí depois as imagens da TV dizem que foi gol e ele demorou sete minutos, oito minutos e falou que o VAR não tinha nenhuma câmera conclusiva né. A gente fica a mercê da tecnologia. Na Europa, todo mundo usa a bola com um chip que no relógio já dá o gol né então acho que a gente está muito atrás deles no futebo. A gente vem de um torneio da Conmebol e o VAR é muito mais rápido. Então acho que a gente tem que sempre prestar mais atenção, cuidar do Campeonato Brasileiro porque a gente tá num momento difícil também e o resultado dos três pontos ali que ia valer muito pra nós’, desabafou o jogador.

‘Ele prejudicou a gente e agora ele falou que como não tem imagens conclusivas, fica o resultado do campo, que ele não deu gol.

Aí a gente fica sem explicar, tem imagem da TV, eu não sei quais as imagens que tem no VAR, então acho que o estádio não pode ter um jogo de campeonato brasileiro se não tem uma câmera exclusiva que dá o gol. Então a gente fica preocupado com o futebol brasileiro, porque já tem vários lances, não só nós a favor, mas contra também.’

Tinga

Lateral do Fortaleza

Com o resultado e o gol não validado de forma equivocada, o Fortaleza segue sem vencer como vistante e totaliza um mês sem vencer. Apesar da partida na qual o Tricolor não performou bem, foi totalmente prejudicado pela arbitragem.

O Leão volta a campo neste terça-feira (29), às 19h, na Arena Pernambuco, contra a equipe do Retrô-PE. Em duelo válido pela partida de ida da terceira rodada da Copa do Brasil.

* Sob supervisão de Vladimir Marques