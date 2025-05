Saiba por que nenhum papa escolhe o nome do apóstolo São Pedro

A fumaça branca liberada na chaminé da Capela Sistina indicou que o novo papa da Igreja Católica foi escolhido no início da tarde desta quinta-feira (8), no Vaticano. Fiéis do mundo inteiro aguardam a consagração do líder que vai assumir o cargo de Sumo Pontífice, o 267º sucessor de São Pedro — primeiro bispo de Roma.

Há especulações em torno da escolha do novo nome. Embora algumas alcunhas já tenham sido usadas várias vezes ao longo da história, como João, Pio e Gregório, o nome do apóstolo São Pedro nunca foi escolhido pelos papas.

Conforme informações do jornal El Tiempo, o motivo desta tradição seria um sinal de respeito a Pedro, considerado o primeiro líder da Igreja Católica.

Teorias proféticas feitas por São Malaquias, um escriba do século XII, apontam que, se houvesse um Pedro II, ele seria o último papa a servir. A previsão foi escrita no documento "Profecia dos papas" sobre os próximos pontífices.

"Pedro, o Romano, que pastoreará as ovelhas em meio a muitas tribulações; quando estas terminarem, a cidade das sete colinas será destruída, e o Juiz Terrível julgará o seu povo. Fim", descreveu Malaquias na profecia.

Especialistas dizem, no entanto, que a previsão do santo não pode ser tida como uma profecia autêntica. O texto teria sido escrito no ano 1100 e publicado em 1500.