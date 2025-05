O que significa 'Habemus papam'? Entenda termo dito em anúncio do novo papa

O Cardeal Dominique Mamberti foi o responsável pelo aviso mais esperado da semana entre os católicos. "Habemus papam", anunciou o cardeal protodiácono na tarde desta quinta-feira (8), revelando ao mundo que a Igreja Católica tem seu novo papa.

Tradicionalmente, o anúncio da eleição é feito com a mensagem em latim, que em sua tradução significa: "Temos um papa".

Após anúncio da escolha do novo bispo de Roma ao mundo, Dominique Mamberti revelou o nome do atual pontífice: o norte-americano Robert Francis Prevost, que escolheu ser chamado de Leão XIV. Segundo a Igreja Católica, o eleito atingiu, pelo menos, dois terços dos 133 cardeais durante a quarta votação do ritual de eleição.

Quem é o Leão XIV?

O papa Leão XIV assume o comando da Igreja Católica após votação do conclave convocado após a morte de Francisco. Nascido em Chicago, nos EUA, Robert Prevost é o primeiro norte-americano a se tornar papa. Ele construiu boa parte de sua trajetória na igreja católica na América Latina, onde se destacou no Peru e alcançou cargos altos da Cúria Romana

Leão XIV é formado na ordem dos agostinianos, o que traz uma visão contemplativa e missionária para o seu papado.

No Vaticano, ele ocupou a função de prefeito do Dicastério para os Bispos, o órgão responsável pela formação de bispos, e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.

Robert entrou na vida religiosa quando tinha 22 anos e se formou em Teologia na União Teológica Católica de Chicago. Aos 27 anos, foi para Roma estudar direito canônico pela Universidade de São Tomás de Aquino.

Foi ordenado padre em 1982 e, dois anos depois, iniciou sua atuação missionária no Peru — primeiro em Piura, depois em Trujillo, onde permaneceu por dez anos, inclusive durante o governo autoritário de Alberto Fujimori. Prevost chegou a cobrar desculpas públicas pelas injustiças cometidas no período.

Fumaça branca

O mundo foi surpreendido com a escolha do novo papa no começo da tarde, após a fumaça branca ser liberada da chaminé da Capela Sistina.

Em seguida, uma multidão reunida na praça de São Pedro rompeu em aplausos e vivas. Pouco após a emissão, os sinos da basílica de São Pedro dobraram fortemente confirmando a novidade.

