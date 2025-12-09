Elefantes ajudam em resgate após tragédia de enchentes na Indonésia

Quatro elefantes de um centro de treinamento estão participando de uma ação para remover os destroços após a tragédia de enchentes na Indonésia. As chuvas que castigam há semanas o país deixaram regiões destruídas. Mais de 950 pessoas morreram, e o governo alerta para a escassez de alimentos, abrigos e medicamentos. Hospitais, escolas e prédios administrativos foram assolados pelas enchentes. Várias pontes desabaram, o que deixou muitas comunidades isoladas. Em meio ao caos, o distrito da província de Aceh contou com a ajuda de gigantes. Os elefantes têm usado suas trompas para pegar grandes pedaços de madeira e ajudar a desatolar veículos presos em locais de difícil acesso.