Países alertam para crise humanitária “catastrófica” em Gaza

Os ministros das Relações Exteriores de dez países — entre eles Canadá, França, Japão e Reino Unido — afirmaram nesta terça-feira (30) que a situação humanitária na Faixa de Gaza segue “catastrófica”, agravada pela chegada do inverno, com chuvas intensas e queda das temperaturas. Em declaração conjunta, eles alertam que cerca de 1,3 milhão de pessoas precisam urgentemente de abrigo, mais da metade das unidades de saúde opera apenas parcialmente e a escassez de equipamentos médicos expõe cerca de 740 mil pessoas a riscos, como inundações tóxicas. Apesar de reconhecerem avanços diplomáticos para reduzir a violência e garantir a libertação de reféns, os países pedem medidas imediatas do governo israelense, incluindo a ampliação da entrada de ajuda humanitária, a abertura de passagens de fronteira e a garantia de que ONGs e agências da ONU possam atuar de forma contínua e previsível em Gaza, sem restrições consideradas excessivas.