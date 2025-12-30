Diário do Nordeste
Países alertam para crise humanitária “catastrófica” em Gaza

Ministros cobram ações urgentes de Israel e ampliação da ajuda internacional.

Escrito por
e
Mundo

Os ministros das Relações Exteriores de dez países — entre eles Canadá, França, Japão e Reino Unido — afirmaram nesta terça-feira (30) que a situação humanitária na Faixa de Gaza segue “catastrófica”, agravada pela chegada do inverno, com chuvas intensas e queda das temperaturas. Em declaração conjunta, eles alertam que cerca de 1,3 milhão de pessoas precisam urgentemente de abrigo, mais da metade das unidades de saúde opera apenas parcialmente e a escassez de equipamentos médicos expõe cerca de 740 mil pessoas a riscos, como inundações tóxicas. Apesar de reconhecerem avanços diplomáticos para reduzir a violência e garantir a libertação de reféns, os países pedem medidas imediatas do governo israelense, incluindo a ampliação da entrada de ajuda humanitária, a abertura de passagens de fronteira e a garantia de que ONGs e agências da ONU possam atuar de forma contínua e previsível em Gaza, sem restrições consideradas excessivas.

Imagem dividida em duas partes. À esquerda, uma pessoa usando uma blusa clara com decote arredondado e um colar de contas douradas. À direita, uma pintura com fundo claro mostrando uma figura vestindo uma túnica escura com detalhes em vermelho.
Mundo

Idosa conhecida por restauração de 'Ecce Homo' morre aos 94 anos

Cecilia Giménez vivia na cidade de Borja, cidade onde pintura recebia visitas.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Avalanche nos Pirineus espanhóis mata três esquiadores
Mundo

Avalanche nos Pirineus espanhóis mata três esquiadores

Deslizamento de neve atingiu área próxima ao Pico Tablato, em Aragão; uma mulher foi resgatada com hipotermia.

Redação e AFP
29 de Dezembro de 2025
Zelensky afirma que Trump ofereceu segurança por 15 anos
Mundo

Zelensky afirma que Trump ofereceu segurança por 15 anos

O mandatário ucraniano solicitou ao republicano um prazo mais longo.

Redação e AFP
29 de Dezembro de 2025
Terremoto de magnitude 6 atinge Peru e deixa feridos; veja vídeo
Mundo

Terremoto de magnitude 6 atinge Peru e deixa feridos; veja vídeo

Imagens mostram estragos provocado pelo tremor intenso.

Redação e AFP
29 de Dezembro de 2025
Imagem de Donald Trump para matéria sobre Ucrânia e Rússia.
Mundo

Após reunião com Zelensky, Trump afirma que Kiev e Moscou estão 'mais perto' de um acordo

Os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia se reuniram neste domingo (28).

Redação e AFP
28 de Dezembro de 2025
Imagem feita por um transeunte mostra momento em que helicóptero perde altitude após colidir com outro.
Mundo

Colisão entre helicópteros deixa um morto e um ferido nos EUA; veja vídeos

Acidente ocorreu próximo de um aeroporto em Nova Jersey.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Bow Bridge, no Central Park, coberta de neve na cidade de Nova York em 27 de dezembro de 2025.
Mundo

Mais de 14,4 mil voos atrasaram ou foram cancelados por tempestade de neve nos Estados Unidos

Além disso, outros 2,1 mil voos internacionais foram cancelados.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Imagem de longe do monte Kilimanjaro, no Quênia, mostrando vegetação e nuvens no céu.
Mundo

Cinco morrem em queda de helicóptero no Monte Kilimanjaro

Queda ocorreu durante resgate de dois turistas.

Redação e AFP
25 de Dezembro de 2025
Esta imagem sem data, divulgada pela agência de notícias oficial da Coreia do Norte (KCNA) através da KNS em 25 de dezembro de 2025, mostra o líder norte-coreano Kim Jong Un visitando o local de fabricação de um submarino nuclear de mísseis guiados estratégicos de 8.700 toneladas em um local não divulgado na Coreia do Norte.
Mundo

Conheça primeiro submarino nuclear da Coreia do Norte

Embarcação promete ser mais rápida e silenciosa, além de capaz de ficar anos submersa.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Mega Millions
Mundo

Vencedor de aposta única da Powerball ganha R$ 10 bilhões nos EUA

Valor bilionário é uma das marcas registradas do sorteio.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Papa Leão XIV celebra sua primeira missa de Natal; assista
Mundo

Papa Leão XIV celebra sua primeira missa de Natal; assista

Cerimônia iniciou às 17h35.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Maduro fala em um comício.
Mundo

Venezuela aprova lei contra “pirataria” e bloqueios navais após ações dos EUA no Caribe

Texto prevê até 20 anos de prisão e é aprovado por unanimidade em meio à apreensão de petroleiros venezuelanos por Washington.

Redação
23 de Dezembro de 2025
Fotografia mostra a ativista sueca Greta Thunberg antes de sua prisão por oficiais de polícia em frente aos escritórios da Aspen Insurance no Plantation Place, na Fenchurch Street, em Londres.
Mundo

Greta Thunberg é presa durante manifestação pró-Palestina

Entenda o que motivou a detenção da ativista sueca em Londres.

Redação e AFP
23 de Dezembro de 2025
Estados Unidos perseguem mais um petroleiro venezuelano
Mundo

Estados Unidos perseguem mais um petroleiro venezuelano

Operação no Caribe tem aumentado as tensões na região.

Redação e AFP
22 de Dezembro de 2025
Mundo

Zona de paz? Relembre guerras que já ocorreram na América do Sul

Tensão entre EUA e Venezuela coloca região sob risco de novo conflito.

Esta ilustração fotográfica tirada em Washington, DC, em 19 de dezembro de 2025, mostra fotografias, incluindo do ex-presidente dos EUA Bill Clinton, do vocalista dos Rolling Stones Mick Jagger, do presidente do Virgin Group, Richard Branson, e de Ghislaine Maxwell, após o Departamento de Justiça dos EUA começar a divulgar os tão aguardados registros da investigação do caso politicamente explosivo do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.
Mundo

Foto de Trump some de divulgação de arquivos sobre Jeffrey Epstein no site do governo

Pelo menos 16 arquivos desapareceram da página.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Fotografia noturna em plano médio de uma mulher de costas, em pé ao lado de um carro prata estacionado. Ela veste um top laranja e um short curto rosa com franjas. A mulher está com o braço estendido em direção ao interior do veículo através da janela aberta do motorista. O ambiente é pouco iluminado por uma luz amarelada. Ao fundo, há vegetação rasteira e uma placa branca com letras vermelhas onde se lê
Mundo

Arquivo do caso Epstein cita Fortaleza e Rio como destinos associados ao turismo sexual

Cidades da Europa e da Ásia também são destacadas.

João Lima Neto
21 de Dezembro de 2025
Imagens após o ataque.
Mundo

Ataque a tiros deixa ao menos nove pessoas mortas na África do Sul

Outras 10 pessoas ficaram feridas no ataque.

Redação e AFP
21 de Dezembro de 2025
Grayson nasceu com mais de 7kg e precisou ficar internado na UTI neonatal.
Mundo

Bebê nasce com mais de 7 kg e surpreende família no Canadá

Recém-nascido precisou de cuidados especiais após o parto.

Redação
20 de Dezembro de 2025
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, posam em frente a painel com fotografia de vista do Rio de Janeiro.
Mundo

Presidentes da UE sinalizam a Lula assinatura de acordo com Mercosul em janeiro

A previsão era de que o pacto comercial fosse firmado neste sábado (20), mas o adiamento ocorreu por iniciativa da França e da Itália.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Imagem da aeronave KC-135 Stratotanker em voo.
Mundo

O que se sabe sobre o ataque dos EUA na Síria

Não é início de uma guerra, mas é uma declaração de vingança”, declara secretário de defesa dos EUA.

Nathália Paula Braga*
20 de Dezembro de 2025
Ataque com faca em Taiwan deixa pelo menos quatro mortos
Mundo

Ataque com faca em Taiwan deixa pelo menos quatro mortos

Suspeito também morreu durante a ocorrência.

Redação e AFP
19 de Dezembro de 2025
Suspeito de ser atirador da Universidade Brown é encontrado morto
Mundo

Suspeito de ser atirador da Universidade Brown é encontrado morto

Ataque a tiros aconteceu no último sábado (13), deixando duas pessoas mortas.

Redação
19 de Dezembro de 2025
EUA suspendem programa de visto após ataque na Universidade Brown
Mundo

EUA suspendem programa de visto após ataque na Universidade Brown

Suspeito é estudante português que foi encontrado morto nessa quinta-feira (18).

Redação
19 de Dezembro de 2025
TikTok.
Mundo

TikTok assina acordo para venda nos EUA

A medida é uma resposta a uma lei aprovada.

Redação e AFP
18 de Dezembro de 2025
Kshamenk vivia há cerca de três décadas em um tanque de concreto no parque Mundo Marino.
Mundo

Morre Kshamenk, a última orca em cativeiro da América do Sul

Animal viveu 30 anos em tanque e reacendeu debate sobre cativeiro.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Trump amplia restrições de viagem aos EUA para sete países e palestinos
Mundo

Trump amplia restrições de viagem aos EUA para sete países e palestinos

Segundo a Casa Branca, ações visam proteger segurança nacional.

AFP e Redação
17 de Dezembro de 2025
Homem que desarmou atirador na Austrália vira símbolo de coragem na Síria
Mundo

Homem que desarmou atirador na Austrália vira símbolo de coragem na Síria

Ahmed lutou contra e desarmou um dos atiradores, mas também foi atingido por disparos.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Trump processa BBC em R$ 54 bilhões por suposta difamação
Mundo

Trump processa BBC em R$ 54 bilhões por suposta difamação

O motivo seria a veiculação de um documentário sobre o dia do ataque ao Capitólio.

Redação
16 de Dezembro de 2025