Tiroteio em escola deixa nove mortos e mais de 25 feridos no Canadá

Um tiroteio na Escola Secundária Tumbler Ridge, na comunidade de Tumbler Ridge, na Colúmbia Britânica, deixou nove mortos e pelo menos 25 feridos na terça-feira (10), segundo a Royal Polícia Montada Real Canadense (RCMP) e informações do canal público CBC. O suspeito foi encontrado morto dentro da unidade de ensino, com indícios de ferimento autoinfligido.

Conforme a RCMP, a corporação foi acionada por volta das 13h20 após relato de atirador ativo na escola. Um Alerta Público Iniciado pela Polícia (PIPA) foi emitido enquanto os agentes se deslocavam ao local. O aviso foi cancelado às 17h45, quando a polícia informou não haver suspeitos foragidos nem ameaça contínua à população.

Durante a varredura no prédio, os policiais localizaram seis vítimas mortas dentro da escola. Outras duas pessoas foram socorridas de helicóptero com ferimentos graves ou com risco à vida. Uma terceira vítima morreu a caminho do hospital. Cerca de 25 pessoas foram encaminhadas ao centro médico local para avaliação de lesões que não colocam a vida em risco.

Além das mortes registradas na escola, a polícia identificou um segundo local ligado ao caso. Em uma residência na comunidade, duas vítimas foram encontradas mortas. As autoridades realizam buscas adicionais em outras casas e propriedades para verificar se há mais feridos ou possíveis conexões com o ataque.

Motivação de crime é investigada

O suspeito, cuja identidade já teria sido determinada pela polícia, foi encontrado sem vida dentro da escola. As autoridades afirmaram que poderão ter dificuldade para estabelecer a motivação do crime, que já é considerado um dos ataques a escolas mais letais da história do Canadá.

Todos os demais alunos e funcionários foram evacuados em segurança. A RCMP informou que trabalha em conjunto com o distrito escolar para organizar o processo de reunificação das famílias.

A investigação foi assumida pela unidade de Crimes Graves da RCMP da Colúmbia Britânica, com apoio de equipes de resposta a emergências, policiais da linha de frente e serviços de apoio às vítimas.

Um estudante do 12º ano relatou à CBC que ele e outros colegas permaneceram trancados por mais de duas horas em salas fechadas. “Parecia que eu estava em um lugar que só tinha visto pela TV”, afirmou.

Em nota, o superintendente Ken Floyd, comandante do Distrito Norte, disse que a situação foi dinâmica e destacou a cooperação da escola, dos socorristas e da comunidade durante a resposta ao incidente. A polícia informou que novas atualizações serão divulgadas conforme o avanço das investigações.