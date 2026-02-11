Tiroteio em escola deixa nove mortos e mais de 25 feridos no Canadá
Durante a varredura no prédio, os policiais localizaram vítimas mortas dentro da instituição de ensino.
Um tiroteio na Escola Secundária Tumbler Ridge, na comunidade de Tumbler Ridge, na Colúmbia Britânica, deixou nove mortos e pelo menos 25 feridos na terça-feira (10), segundo a Royal Polícia Montada Real Canadense (RCMP) e informações do canal público CBC. O suspeito foi encontrado morto dentro da unidade de ensino, com indícios de ferimento autoinfligido.
Conforme a RCMP, a corporação foi acionada por volta das 13h20 após relato de atirador ativo na escola. Um Alerta Público Iniciado pela Polícia (PIPA) foi emitido enquanto os agentes se deslocavam ao local. O aviso foi cancelado às 17h45, quando a polícia informou não haver suspeitos foragidos nem ameaça contínua à população.
Durante a varredura no prédio, os policiais localizaram seis vítimas mortas dentro da escola. Outras duas pessoas foram socorridas de helicóptero com ferimentos graves ou com risco à vida. Uma terceira vítima morreu a caminho do hospital. Cerca de 25 pessoas foram encaminhadas ao centro médico local para avaliação de lesões que não colocam a vida em risco.
Além das mortes registradas na escola, a polícia identificou um segundo local ligado ao caso. Em uma residência na comunidade, duas vítimas foram encontradas mortas. As autoridades realizam buscas adicionais em outras casas e propriedades para verificar se há mais feridos ou possíveis conexões com o ataque.
Motivação de crime é investigada
O suspeito, cuja identidade já teria sido determinada pela polícia, foi encontrado sem vida dentro da escola. As autoridades afirmaram que poderão ter dificuldade para estabelecer a motivação do crime, que já é considerado um dos ataques a escolas mais letais da história do Canadá.
Todos os demais alunos e funcionários foram evacuados em segurança. A RCMP informou que trabalha em conjunto com o distrito escolar para organizar o processo de reunificação das famílias.
A investigação foi assumida pela unidade de Crimes Graves da RCMP da Colúmbia Britânica, com apoio de equipes de resposta a emergências, policiais da linha de frente e serviços de apoio às vítimas.
Um estudante do 12º ano relatou à CBC que ele e outros colegas permaneceram trancados por mais de duas horas em salas fechadas. “Parecia que eu estava em um lugar que só tinha visto pela TV”, afirmou.
Em nota, o superintendente Ken Floyd, comandante do Distrito Norte, disse que a situação foi dinâmica e destacou a cooperação da escola, dos socorristas e da comunidade durante a resposta ao incidente. A polícia informou que novas atualizações serão divulgadas conforme o avanço das investigações.