Mulher morre em Bangladesh após infecção pelo vírus Nipah

Uma mulher morreu em Bangladesh após contrair o vírus Nipah, segundo informações publicadas pelo jornal britânico Daily Mail e confirmadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A paciente foi infectada em janeiro e faleceu na sexta-feira (31), em um contexto de alerta regional após a confirmação recente de casos na Índia.

Conforme o tabloide, a vítima, com idade estimada entre 40 e 50 anos, morava no norte de Bangladesh e apresentou os primeiros sintomas em 21 de janeiro. O quadro incluiu febre e sinais neurológicos compatíveis com a infecção, como dor de cabeça, cãibras musculares, perda de apetite e vômitos.

Veja também Ser Saúde Vírus Nipah pode chegar ao Brasil? Entenda se há risco de pandemia Mundo Vírus Nipah, que acende alerta na Índia, já inspirou filme; entenda

Nos dias seguintes, o estado de saúde se agravou, com episódios de confusão mental, hipersalivação e convulsões. Em 27 de janeiro, a paciente perdeu a consciência e foi internada. A morte ocorreu no dia seguinte. Amostras de sangue e swabs de garganta coletados pela equipe de vigilância confirmaram a presença do vírus Nipah.

As autoridades informaram que a mulher não tinha histórico recente de viagens. No entanto, foi relatado que ela consumiu repetidamente seiva crua de tamareira nas semanas anteriores à morte. Segundo a OMS, grande parte das infecções humanas ocorre após o consumo de alimentos contaminados por fezes ou saliva de morcegos-frugívoros infectados.

Órgão de saúde monitora 35 pessoas

Legenda: Índia enfrenta surto de vírus Nipah Foto: AFP

A OMS também informou que 35 pessoas que tiveram contato com a paciente estão sendo monitoradas. Todas testaram negativo até o momento, e nenhum novo caso foi detectado.

O registro em Bangladesh ocorre pouco mais de uma semana após a confirmação de dois casos do vírus Nipah no estado de Bengala Ocidental, no leste da Índia. As autoridades indianas afirmam que a situação segue sob controle.

Após os registros, a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido emitiu novas orientações. Em nota, afirmou que o risco para a maioria das pessoas permanece baixo, mas destacou a importância de compreender o vírus, especialmente para quem pretende viajar a áreas onde há circulação da doença.

Ministério da Saúde nega casos de vírus Nipah no Brasil

O Ministério da Saúde informou, em comunicado na segunda-feira (10), que não há nenhum caso confirmado de vírus Nipah no Brasil e classificou como falsa a informação que circula nas redes sociais indicando a existência de registros da doença no país.

Segundo a pasta, o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância para agentes altamente patogênicos e avalia que o risco de uma pandemia associada ao vírus permanece baixo.

A avaliação é a mesma da Organização Mundial da Saúde (OMS), que aponta que o surto recente registrado na Índia está praticamente encerrado. De acordo com o órgão internacional, não há evidências de disseminação internacional nem risco para a população brasileira.