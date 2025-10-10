Vencedora do Nobel da Paz, Maria Corina Machado agradece 'apoio' de Trump

A líder oposicionista Maria Corina Machado agradeceu ao presidente norte-americano Donald Trump em sua primeira mensagem após ser laureada com o Prêmio Nobel da Paz, nesta sexta-feira (10).

“Eu dedico este prêmio ao sofrimento do povo venezuelano e ao presidente Trump por seu apoio decisivo à nossa causa!”, escreveu Corina Machado em suas redes sociais após o anúncio do comitê norueguês que organiza a premiação.

Logo após a confirmação de Machado como vencedora do prêmio, a Casa Branca não parabenizou a ativista, acusando o comitê de colocar a “política acima da paz”.

“O Comitê do Nobel provou que coloca a política à frente da paz”, disse o diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Cheung.

Horas depois, o próprio Trump parabenizou a venezuelana por meio de uma ligação, segundo a agência Bloomberg.

Foto: Juan Berreto / AFP.

O Comitê do Nobel afirmou, em comunicado, que o prêmio reconhece a defesa pacífica da líder oposicionista em nome da democracia e dos direitos humanos, em meio à crise política no país. Por levar o prêmio, Corina receberá 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 6,2 milhões).

Na mensagem de agradecimento, Corina — uma das principais vozes da oposição democrática na Venezuela — afirmou que a premiação é um “impulso para concluir nossa tarefa” de derrubar o regime de Nicolás Maduro.

Ela vive escondida na Venezuela desde que contestou o resultado das últimas eleições, realizadas no ano passado, em que Maduro não apresentou provas de que teria, de fato, vencido o pleito.

Governo americano apostava em Trump

O governo dos Estados Unidos tinha expectativa de que Donald Trump fosse o vencedor do Nobel da Paz, algo que o próprio republicano afirmou “merecer”, por ter “acabado com oito guerras”, sem citar quais seriam esses conflitos.

Mas, em carta endereçada aos venezuelanos, Corina não mencionou Trump e disse aceitar a premiação em nome do povo da Venezuela.

“Com profunda gratidão, aceito a honra de receber o Prêmio Nobel da Paz, que o Comitê Norueguês me confere, e que recebo em nome do povo da Venezuela, que tem lutado pela sua liberdade com coragem, dignidade, inteligência e amor admiráveis”, disse Corina no documento.

“Este respaldo imenso mostra que a comunidade democrática mundial entende e compartilha da nossa luta. É um firme chamado para que a transição para a democracia na Venezuela se concretize de forma imediata.”

“Estou honrada e muito agradecida”, concluiu a venezuelana. “Ainda não chegamos lá, mas este é certamente o maior reconhecimento para o nosso povo.”

