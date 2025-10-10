Diário do Nordeste
Vencedora do Nobel da Paz, Maria Corina Machado agradece 'apoio' de Trump

Ativista política se encontra escondida dentro da Venezuela por medo de ser capturada pelo regime de Nicolás Maduro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:39)
Mundo
Maria Corina Machado observa a manifestação em Caracas, capital da Venezuela. Imagem usada em matéria sobre ela que agradeceu a Trump após ganhar Prêmio Nobel.
Legenda: Por levar o prêmio, Corina receberá 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 6,2 milhões).
Foto: Pedro Rances Mattey / AFP.

A líder oposicionista Maria Corina Machado agradeceu ao presidente norte-americano Donald Trump em sua primeira mensagem após ser laureada com o Prêmio Nobel da Paz, nesta sexta-feira (10).

“Eu dedico este prêmio ao sofrimento do povo venezuelano e ao presidente Trump por seu apoio decisivo à nossa causa!”, escreveu Corina Machado em suas redes sociais após o anúncio do comitê norueguês que organiza a premiação.

Logo após a confirmação de Machado como vencedora do prêmio, a Casa Branca não parabenizou a ativista, acusando o comitê de colocar a “política acima da paz”.

“O Comitê do Nobel provou que coloca a política à frente da paz”, disse o diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Cheung.

Horas depois, o próprio Trump parabenizou a venezuelana por meio de uma ligação, segundo a agência Bloomberg.

Corina Machado fala ao microfone em cima de um carro. Imagem de vencedora do prêmio Nobel que agradeceu Trump pelo apoio.
Legenda: O governo dos Estados Unidos tinha expectativa de que Donald Trump fosse o vencedor do Nobel da Paz.
Foto: Juan Berreto / AFP.

O Comitê do Nobel afirmou, em comunicado, que o prêmio reconhece a defesa pacífica da líder oposicionista em nome da democracia e dos direitos humanos, em meio à crise política no país. Por levar o prêmio, Corina receberá 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 6,2 milhões).

Na mensagem de agradecimento, Corina — uma das principais vozes da oposição democrática na Venezuela — afirmou que a premiação é um “impulso para concluir nossa tarefa” de derrubar o regime de Nicolás Maduro.

Ela vive escondida na Venezuela desde que contestou o resultado das últimas eleições, realizadas no ano passado, em que Maduro não apresentou provas de que teria, de fato, vencido o pleito.

Governo americano apostava em Trump

O governo dos Estados Unidos tinha expectativa de que Donald Trump fosse o vencedor do Nobel da Paz, algo que o próprio republicano afirmou “merecer”, por ter “acabado com oito guerras”, sem citar quais seriam esses conflitos.

Mas, em carta endereçada aos venezuelanos, Corina não mencionou Trump e disse aceitar a premiação em nome do povo da Venezuela.

“Com profunda gratidão, aceito a honra de receber o Prêmio Nobel da Paz, que o Comitê Norueguês me confere, e que recebo em nome do povo da Venezuela, que tem lutado pela sua liberdade com coragem, dignidade, inteligência e amor admiráveis”, disse Corina no documento.

“Este respaldo imenso mostra que a comunidade democrática mundial entende e compartilha da nossa luta. É um firme chamado para que a transição para a democracia na Venezuela se concretize de forma imediata.”

“Estou honrada e muito agradecida”, concluiu a venezuelana. “Ainda não chegamos lá, mas este é certamente o maior reconhecimento para o nosso povo.”

