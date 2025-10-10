Nobel da Paz é concedido a María Corina Machado

Líder da oposição venezuelana e defensora da democracia, María Corina Machado foi escolhida para receber o Prêmio Nobel da Paz 2025. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10) pelo comitê norueguês responsável pela homenagem.

A venezuelana recebe o prêmio "por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia", citou o comitê norueguês.

Na divulgação do prêmio, os noruegueses ainda destacam a defesa de María Corina de "eleições livres e justas" e frisam que "a democracia é uma condição prévia para uma paz duradoura", mas está ameaçada no mundo.

"A rígida permanência no poder do regime venezuelano e sua repressão à população não são únicas no mundo. Vemos as mesmas tendências globalmente: o Estado de Direito abusado por aqueles que estão no controle, a mídia livre silenciada, os críticos presos e as sociedades empurradas para o domínio autoritário e a militarização. Em 2024, mais eleições foram realizadas do que nunca, mas cada vez menos são livres e justas", declarou o comitê.

Maria Corina Machado é fundadora do Súmate, organização criada há 20 anos para defender eleições livres na Venezuela.