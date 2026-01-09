Trump diz que EUA começarão a atacar cartéis de drogas por terra

O presidente estadunidense, Donald Trump, declarou, nessa quinta-feira (8), que os Estados Unidos devem começar a realizar operações terrestres contra cartéis de drogas que estariam "controlando o México".

O político republicano disse, em entrevista ao canal Fox News, que eliminou 97% das drogas que entram no país por via marítima e, agora, pretende atacar por terra.

"Os cartéis estão controlando o México. É muito triste ver o que aconteceu com aquele país", disse Trump, conforme o portal g1. "Eles estão matando 250, 300 mil pessoas em nosso país todos os anos", completou.

Na entrevista, o presidente exaltou a derrubada do presidente venezuelano Nicolás Maduro e elogiou os militares que atuaram na operação, os quais classificou como "grupo fantástico".

Ele comentou o número de soldados cubanos mortos durante a investida: "Nem quero dizer quantos, mas foram dizimados", afirmou.

Veja também Mundo Baba Vanga teria previsto contato alienígena e início da Terceira Guerra em 2026 Mundo Vice-presidente dos EUA responsabiliza vítima por morte em ação de imigração

Nova estratégia de política externa

Trump ainda explicou a "Doutrina Donroe" — termo criado por seus admiradores para descrever a nova estratégia de política externa adotada pelo presidente:

"Basicamente significa segurança para esta parte do mundo. E, sim, quero dizer, é bem simples: não queremos drogas entrando no nosso país", destacou.

"Não queremos pessoas ruins entrando no nosso país, como aconteceu durante quatro anos sob o governo Biden, que foi o pior presidente da história do nosso país, horrível. Tivemos outros presidentes ruins. Deixa eu te contar, Obama foi um presidente terrível. A divisão e o ódio que isso causou", disse Trump.