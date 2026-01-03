Diário do Nordeste
Trump anuncia ataque à Venezuela e diz que Maduro foi capturado

O presidente dos EUA disse que Maduro e a esposa já foram retirados da Venezuela

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:14)
Mundo
Imagem dividida em duas partes: à esquerda, o presidente dos Estados Unidos fala sentado em um escritório oficial; à direita, o presidente da Venezuela aparece sentado atrás de uma mesa, com as mãos erguidas em gesto de explicação, em um ambiente institucional.
Legenda: A informação da captura de Maduro foi divulgada em rede social por Donald Trump
Foto: Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP e Federico PARRA / AFP

Os Estados Unidos informaram, neste sábado (3), que realizaram ataque contra a Venezuela e prenderam o presidente Nicolás Maduro. A informação foi dada por Donald Trump em uma rede social. 

"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea."

Mais informações em instantes

