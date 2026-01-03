Trump anuncia ataque à Venezuela e diz que Maduro foi capturado

Os Estados Unidos informaram, neste sábado (3), que realizaram ataque contra a Venezuela e prenderam o presidente Nicolás Maduro. A informação foi dada por Donald Trump em uma rede social.

"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea."

Mais informações em instantes