Trump anuncia ataque à Venezuela e diz que Maduro foi capturado
O presidente dos EUA disse que Maduro e a esposa já foram retirados da Venezuela
(Atualizado às 07:14)
Os Estados Unidos informaram, neste sábado (3), que realizaram ataque contra a Venezuela e prenderam o presidente Nicolás Maduro. A informação foi dada por Donald Trump em uma rede social.
"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea."
Mais informações em instantes