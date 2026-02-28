Diário do Nordeste
Ataques dos EUA e Israel tem como alvo Ali Khamenei e Masoud Pezeshkian

Informação foi confirmada por um oficial israelense à agência de notícias Reuters.

(Atualizado às 14:35)
Mundo
À esquerda, Ali Khamenei acenando; à direita, Masoud Pezeshkian.
Legenda: Líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, à esquerda; à direita, o presidente Masoud Pezeshkian.
Foto: Ho/ site do líder supremo do Irã / AFP | Alexander Kazakov / POOL / AFP.

Os ataques realizados neste sábado (28) pelos EUA e por Israel ao Irã tiveram como alvos o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, e o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. As informações foram confirmadas por um oficial israelense à agência de notícias Reuters.

Ainda segundo a Reuters, Ali Khamenei não está na capital iraniana, Teerã. O líder não fez aparições públicas nos dias que antecederam o ataque, e não há detalhes sobre sua localização até o momento. 

Já o presidente Masoud Pezeshkian está em segurança, conforme informou a Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA). 

Quem é Ali Khamenei e como chegou ao poder

Ali Khamenei nasceu em 1939, na cidade de Mashhad, no leste do Irã. Nos anos 1960, passou a se envolver em movimentos religiosos e políticos que faziam oposição ao xá Mohammad Reza Pahlevi, então líder do país.

Ele estudou religião na cidade de Qom e foi influenciado pelo aiatolá Ruhollah Khomeini. Durante o período em que Khomeini estava no exílio, Khamenei se aproximou do grupo oposicionista e ajudou na articulação do movimento dentro do Irã.

Com a Revolução Islâmica de 1979 e a queda do xá, Khamenei passou a ocupar cargos importantes no novo governo. Em 1981, tornou-se presidente do Irã.

Após a morte de Khomeini, em 1989, foi escolhido como Líder Supremo do país, posto mais alto da estrutura política iraniana, com autoridade sobre as Forças Armadas e decisões estratégicas do Estado. Ele permanece no cargo desde então.

 

