Punch, o macaco que tinha uma pelúcia como companhia, começa a ser aceito pelo grupo
O filhote conquistou a internet após vídeos mostrarem a rejeição de outros macacos e sua amizade com o brinquedo
Um macaquinho de sete meses de idade viralizou nas redes sociais após aparecer em vídeos em um Zoológico de Ichikawa, no Japão, agarrado a um orangotango de pelúcia.
Nas imagens, o animal, nomeado de Punch, aparece sendo excluído por outros macacos e interagindo apenas com os cuidadores do zoológico. A cena rapidamente ganhou a empatia dos internautas.
Além das publicações, o zoológico criou a hashtag #AguentaFirmePunch, o que ajudou o filhote a se tornar uma celebridade na internet.
When punch sees his favorite hooman..🐒😊❤️
Junto ao carinho on-line, vários visitantes têm feito questão de transmitir o amor ao pequeno Punch presencialmente.
MY SHAYLAAAA 😭
Em fotos publicadas no perfil oficial do Zoológico de Ichikawa na rede social X, antigo Twitter, visitantes se aglomeram em frente à área onde ficam os macacos.
Também é possível ver uma longa fila formada do lado de fora do zoológico.
本日ご来園された皆様に心より御礼を申し上げます。— 市川市動植物園（公式） (@ichikawa_zoo) February 15, 2026
スタッフ一同これまで経験したことのない想定外の賑わいに大変驚いています。
ゲート通過に時間を要し大変申し訳ありませんでした。
来週の三連休に向け、快適に楽しんでいただけるよう
準備を進めてまいります。#市川市動植物園#がんばれパンチ pic.twitter.com/PDCTM9sbI6
Por que ele foi rejeitado?
Abandonado pela mãe após o nascimento, em julho do ano passado, Punch foi criado pelos tratadores do Zoológico de Ichikawa.
Na falta da presença materna, o orangotango de pelúcia foi dado ao filhote pela equipe para que o animal tivesse uma companhia para se atrelar.
Quando Punch foi introduzido ao recinto dos macacos no zoológicos, no entanto, o filhote teve dificuldade de interagir. Constantemente recebido pelos outros animais com tapas e empurrões, Punch logo criou o hábito de correr de volta para seu melhor amigo: o orangotango de pelúcia.
Punch fez amigos?
A situação de Punch pode estar melhorando. Em vídeos compartilhados recentemente nas redes sociais, o filhote aparece interagindo com outros macacos de maneira mais amistosa.
Baby Punch, an orphan monkey that was abandoned by his mother, has finally been accepted by the other monkeys.
Punch was initially rejected the other monkeys, so he hung tightly to his plushie and was alone.
However, the little guy has started playing with the other young…
As imagens mostram os animais brincando, e até Punch tendo o pelo catado por outro macaco, o que pode ser interpretado como um sinal de que o filhote foi, finalmente, aceito pelo grupo.