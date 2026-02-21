Diário do Nordeste
Punch, o macaco que tinha uma pelúcia como companhia, começa a ser aceito pelo grupo

O filhote conquistou a internet após vídeos mostrarem a rejeição de outros macacos e sua amizade com o brinquedo

Mundo
Punch, macaco de pelagem marrom sentado no chão, segurando e abraçando um bicho de pelúcia laranja com olhos grandes. Há grãos espalhados pelo chão ao redor, e outros macacos aparecem parcialmente ao fundo.
Legenda: Vários visitantes vão ao Zoológico de Ichikawa para ver o pequeno Punch.
Foto: Reprodução/X / Divulgação @ichikawa_zoo

Um macaquinho de sete meses de idade viralizou nas redes sociais após aparecer em vídeos em um Zoológico de Ichikawa, no Japão, agarrado a um orangotango de pelúcia. 

Nas imagens, o animal, nomeado de Punch, aparece sendo excluído por outros macacos e interagindo apenas com os cuidadores do zoológico. A cena rapidamente ganhou a empatia dos internautas. 

Além das publicações, o zoológico criou a hashtag #AguentaFirmePunch, o que ajudou o filhote a se tornar uma celebridade na internet. 

Junto ao carinho on-line, vários visitantes têm feito questão de transmitir o amor ao pequeno Punch presencialmente.

Em fotos publicadas no perfil oficial do Zoológico de Ichikawa na rede social X, antigo Twitter, visitantes se aglomeram em frente à área onde ficam os macacos.

Também é possível ver uma longa fila formada do lado de fora do zoológico. 

Por que ele foi rejeitado?

Abandonado pela mãe após o nascimento, em julho do ano passado, Punch foi criado pelos tratadores do Zoológico de Ichikawa. 

Na falta da presença materna, o orangotango de pelúcia foi dado ao filhote pela equipe para que o animal tivesse uma companhia para se atrelar. 

Quando Punch foi introduzido ao recinto dos macacos no zoológicos, no entanto, o filhote teve dificuldade de interagir. Constantemente recebido pelos outros animais com tapas e empurrões, Punch logo criou o hábito de correr de volta para seu melhor amigo: o orangotango de pelúcia. 

Punch fez amigos?

A situação de Punch pode estar melhorando. Em vídeos compartilhados recentemente nas redes sociais, o filhote aparece interagindo com outros macacos de maneira mais amistosa. 

As imagens mostram os animais brincando, e até Punch tendo o pelo catado por outro macaco, o que pode ser interpretado como um sinal de que o filhote foi, finalmente, aceito pelo grupo. 

 

 

