'Apagão global'? Saiba o que vai acontecer na terça-feira de Carnaval (17/02)

Nos últimos dias, uma onda de boatos sobre um suposto “apagão global” no dia 17 de fevereiro ganhou força nas redes sociais. No entanto, o que realmente está previsto para a terça-feira de Carnaval é um fenômeno astronômico conhecido e calculado: um eclipse solar anular.

Diferente do que sugerem os rumores, o evento terá alcance restrito e não provocará quedas de energia ou impactos planetários.

O que é o eclipse solar anular?

Um eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol. O tipo anular acontece especificamente quando o satélite natural está em seu ponto mais distante da Terra. Devido a essa distância, a Lua parece menor no céu e não consegue bloquear completamente a visão da estrela, formando o que é conhecido como “anel de fogo” ou um disco escuro sobre um disco brilhante maior.

Veja também Ceará Funceme emite aviso de chuvas intensas para 84 cidades do CE neste domingo (15) Mundo Israel lança ataques aéreos em Gaza e deixa 12 mortos, segundo palestinos

Onde o fenômeno poderá ser visto?

A visibilidade deste eclipse será bastante limitada. Apenas quem estiver na Antártida poderá observar a faixa de anularidade (o anel completo). Outras regiões terão apenas uma visão parcial e discreta do fenômeno:

Extremo sul da América do Sul: Em cidades como Ushuaia (Argentina) e Puerto Williams (Chile), apenas uma "minúscula fatia" do Sol (entre 1% e 3%) aparecerá encoberta.

Sul da África: Partes do continente africano também poderão observar o eclipse de forma parcial.

Vale destacar que o eclipse não será visível do Brasil. Além disso, nas áreas onde a observação parcial for possível, não haverá escurecimento significativo do céu nem mudanças bruscas na luminosidade.

Cuidados com a segurança

Mesmo que desta vez não seja possível ver aqui no país, especialistas reforçam que nunca se deve olhar diretamente para o Sol, mesmo durante um eclipse, pois isso pode causar queimaduras permanentes na retina. Para uma observação segura, as fontes orientam:

Não utilize: Óculos escuros comuns ou chapas de raio-x, que não oferecem proteção suficiente.

Óculos escuros comuns ou chapas de raio-x, que não oferecem proteção suficiente. O que usar: Vidros ou filtros de soldador número 14, ou maior (padrão ISO 12312-2) ou métodos de observação indireta por projeção.

Vidros ou filtros de soldador número 14, ou maior (padrão ISO 12312-2) ou métodos de observação indireta por projeção. Tempo de exposição: É recomendável alternar a observação com descanso, olhando por cerca de 10 segundos e descansando a vista por, no mínimo, um minuto.

Em resumo, o evento de 17 de fevereiro é apenas um fenômeno natural previsto pela ciência, sem qualquer relação com um "apagão" físico ou tecnológico global.