Funceme emite aviso de chuvas intensas para 84 cidades do CE neste domingo (15)

Há possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

Ceará
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso meteorológico de chuvas intensas para 84 municípios do Ceará. O documento, válido das 16h deste domingo (15) até as 10h da segunda-feira (16), aponta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

O aviso é voltado a cidades localizadas em parte das regiões Ibiapaba, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns, além de todos os municípios do Cariri.

Enel Ceará enviou e-mail a clientes com alerta de fortes chuva, rajadas de vento e raios para a segunda-feira (16) e próximos dias.

A empresa destaca que a equipe segue em plano especial de operação durante o Carnaval e que, caso necessário, o público deve priorizar os canais digitais.

Para entrar em contato, o cliente pode buscar a Agência Virtual da Enel Ceará, ou falar com a atendente virtual Elena por meio do WhatsApp da Enel Ceará: (21) 99601-9608. A empresa também conta com aplicativos para Android e iOS.

Veja a lista de cidades com aviso de chuvas intensas neste domingo (15):

Ibiapaba

  1. Ararendá
  2. Carnaubal
  3. Croatá
  4. Guaraciaba do Norte
  5. Hidrolândia
  6. Ipaporanga
  7. Ipu
  8. Ipueiras
  9. Nova Russas
  10. Pires Ferreira
  11. Poranga

Jaguaribana

  1. Alto Santo
  2. Banabuiú
  3. Ereré
  4. Icó
  5. Iracema
  6. Jaguaretama
  7. Jaguaribara
  8. Jaguaribe
  9. Orós
  10. Pereiro
  11. Potiretama

Cariri

  1. Abaiara
  2. Altaneira
  3. Aurora
  4. Baixio
  5. Barbalha
  6. Barro
  7. Brejo Santo
  8. Caririaçu
  9. Cariús
  10. Cedro
  11. Crato
  12. Farias Brito
  13. Granjeiro
  14. Ipaumirim
  15. Jardim
  16. Jati
  17. Juazeiro do Norte
  18. Jucás
  19. Lavras da
  20. Mangabeira
  21. Mauriti
  22. Milagres
  23. Missão Velha
  24. Nova Olinda
  25. Penaforte
  26. Porteiras
  27. Santana do Cariri
  28. Umari
  29. Várzea Alegre

Sertão Central e Inhamuns

  1. Acopiara
  2. Aiuaba
  3. Antonina do Norte
  4. Araripe
  5. Arneiroz
  6. Assaré
  7. Boa Viagem
  8. Campos Sales
  9. Catarina
  10. Catunda
  11. Crateús
  12. Deputado Irapuan
  13. Pinheiro
  14. Iguatu
  15. Independência
  16. Milhã
  17. Mombaça
  18. Monsenhor Tabosa
  19. Novo Oriente
  20. Parambu
  21. Pedra Branca
  22. Piquet Carneiro
  23. Potengi
  24. Quiterianópolis
  25. Quixelô
  26. Quixeramobim
  27. Saboeiro
  28. Salitre
  29. Senador Pompeu
  30. Solonópole
  31. Tamboril
  32. Tarrafas
  33. Tauá

Chuvas no Carnaval do Ceará

Entre as 7h de sábado (14) e as 7h deste domingo, mais de 100 cidades do Ceará registraram precipitações. O Calendário de Chuvas da Funceme aponta que choveu em 133 municípios nesse período, com captação de informações em 293 postos pluviométricos.

Essas informações foram atualizadas na plataforma às 15h30 deste domingo. Elas sofrem diversas mudanças ao longo do dia, à medida que os pluviômetros (medidores da quantidade de chuva) são checados e as medidas são enviadas à Fundação.

Previsão do tempo para o Ceará durante o Carnaval

Ainda segundo a Funceme, as regiões sul e oeste do Ceará devem continuar concentrando os maiores acumulados diários entre domingo (15) e terça (17), principalmente nos períodos da noite e da madrugada.

A Fundação destaca Cariri, sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns, sul da região Jaguaribana e a Ibiapaba como locais onde a chuva deve ocorrer de forma mais abrangente e com intensidade variando de fraca a forte.

Nas demais áreas do Estado, as precipitações devem ser mais isoladas e passageiras, com intensidade variando de fraca a moderada.

"Com isso, o céu deve ficar encoberto na maior parte dos períodos nas regiões em que há um cenário mais favorável a chuvas intensas, enquanto nas outras macrorregiões, espera-se uma maior variação de nebulosidade (céu entre nublado a poucas nuvens)", informa.

As chuvas previstas estão associadas principalmente à presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) na região do Nordeste brasileiro.

teaser image
Ceará

Abrigos estimulam memórias e afetos de idosos em festas de Carnaval em Fortaleza; veja imagens

teaser image
Ceará

Foliões ignoram calor e 'abusam' de fantasias na Praça da Gentilândia; veja fotos

Esse sistema de pressão em médios e altos níveis da troposfera tem como característica a circulação dos ventos no sentido horário em torno de seu centro seco e presença de nebulosidade e precipitação em suas bordas.

Somam-se a esse cenário áreas de instabilidade que se formam sobre o oceano e se deslocam para o continente, assim como efeitos locais como temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de nordeste.

