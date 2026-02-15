Funceme emite aviso de chuvas intensas para 84 cidades do CE neste domingo (15)

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso meteorológico de chuvas intensas para 84 municípios do Ceará. O documento, válido das 16h deste domingo (15) até as 10h da segunda-feira (16), aponta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

O aviso é voltado a cidades localizadas em parte das regiões Ibiapaba, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns, além de todos os municípios do Cariri.

A Enel Ceará enviou e-mail a clientes com alerta de fortes chuva, rajadas de vento e raios para a segunda-feira (16) e próximos dias.

A empresa destaca que a equipe segue em plano especial de operação durante o Carnaval e que, caso necessário, o público deve priorizar os canais digitais.

Para entrar em contato, o cliente pode buscar a Agência Virtual da Enel Ceará, ou falar com a atendente virtual Elena por meio do WhatsApp da Enel Ceará: (21) 99601-9608. A empresa também conta com aplicativos para Android e iOS.

Veja a lista de cidades com aviso de chuvas intensas neste domingo (15):

Ibiapaba

Ararendá Carnaubal Croatá Guaraciaba do Norte Hidrolândia Ipaporanga Ipu Ipueiras Nova Russas Pires Ferreira Poranga

Jaguaribana

Alto Santo Banabuiú Ereré Icó Iracema Jaguaretama Jaguaribara Jaguaribe Orós Pereiro Potiretama

Cariri

Abaiara Altaneira Aurora Baixio Barbalha Barro Brejo Santo Caririaçu Cariús Cedro Crato Farias Brito Granjeiro Ipaumirim Jardim Jati Juazeiro do Norte Jucás Lavras da Mangabeira Mauriti Milagres Missão Velha Nova Olinda Penaforte Porteiras Santana do Cariri Umari Várzea Alegre

Sertão Central e Inhamuns

Acopiara Aiuaba Antonina do Norte Araripe Arneiroz Assaré Boa Viagem Campos Sales Catarina Catunda Crateús Deputado Irapuan Pinheiro Iguatu Independência Milhã Mombaça Monsenhor Tabosa Novo Oriente Parambu Pedra Branca Piquet Carneiro Potengi Quiterianópolis Quixelô Quixeramobim Saboeiro Salitre Senador Pompeu Solonópole Tamboril Tarrafas Tauá

Chuvas no Carnaval do Ceará

Entre as 7h de sábado (14) e as 7h deste domingo, mais de 100 cidades do Ceará registraram precipitações. O Calendário de Chuvas da Funceme aponta que choveu em 133 municípios nesse período, com captação de informações em 293 postos pluviométricos.

Essas informações foram atualizadas na plataforma às 15h30 deste domingo. Elas sofrem diversas mudanças ao longo do dia, à medida que os pluviômetros (medidores da quantidade de chuva) são checados e as medidas são enviadas à Fundação.

Previsão do tempo para o Ceará durante o Carnaval

Ainda segundo a Funceme, as regiões sul e oeste do Ceará devem continuar concentrando os maiores acumulados diários entre domingo (15) e terça (17), principalmente nos períodos da noite e da madrugada.

A Fundação destaca Cariri, sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns, sul da região Jaguaribana e a Ibiapaba como locais onde a chuva deve ocorrer de forma mais abrangente e com intensidade variando de fraca a forte.

Nas demais áreas do Estado, as precipitações devem ser mais isoladas e passageiras, com intensidade variando de fraca a moderada.

"Com isso, o céu deve ficar encoberto na maior parte dos períodos nas regiões em que há um cenário mais favorável a chuvas intensas, enquanto nas outras macrorregiões, espera-se uma maior variação de nebulosidade (céu entre nublado a poucas nuvens)", informa.

As chuvas previstas estão associadas principalmente à presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) na região do Nordeste brasileiro.

Veja também Ceará Abrigos estimulam memórias e afetos de idosos em festas de Carnaval em Fortaleza; veja imagens Ceará Foliões ignoram calor e 'abusam' de fantasias na Praça da Gentilândia; veja fotos

Esse sistema de pressão em médios e altos níveis da troposfera tem como característica a circulação dos ventos no sentido horário em torno de seu centro seco e presença de nebulosidade e precipitação em suas bordas.

Somam-se a esse cenário áreas de instabilidade que se formam sobre o oceano e se deslocam para o continente, assim como efeitos locais como temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de nordeste.