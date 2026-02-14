Foliões ignoram calor e 'abusam' de fantasias na Praça da Gentilândia; veja fotos
A programação no Benfica teve início na tarde deste sábado (14).
Foliões do Carnaval de Fortaleza investiram em fantasias criativas para curtir a tarde na Praça da Gentilândia, no Benfica. A festa começou às 13 horas, com apresentação do bloco Unidos da Cachorra, e se estende até a noite, com set do DJ Thalu e shows dos blocos Luxo da Aldeia e As Gata Pira.
Os personagens são múltiplos: medusas, palhaços, heróis, heroínas, lobo mau vestido de vovozinha, "Chaves", "Carmen Miranda". Tem até de Theatro José de Alencar.
O Diário do Nordeste também flagrou folião se vestindo de "Interceptor Oceânico", uma das obras mais clássicas do artista cearense Sérvulo Esmeraldo.
Sob um sol escaldante, muitos outros, porém, optaram por roupas mais leves e adereços simples, como biquínis e arcos na cabeça, por exemplo.
Veja fotos do Carnaval no Benfica