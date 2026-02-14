Diário do Nordeste
Foliões ignoram calor e 'abusam' de fantasias na Praça da Gentilândia; veja fotos

A programação no Benfica teve início na tarde deste sábado (14).

(Atualizado às 15:29)
Foliã recebe vento de leque no rosto. O leque é com as cores do arco íris.
Legenda: Para driblar o calor, foliões levaram leques para a Praça da Gentilândia.
Foto: Fabiane de Paula.

Foliões do Carnaval de Fortaleza investiram em fantasias criativas para curtir a tarde na Praça da Gentilândia, no Benfica. A festa começou às 13 horas, com apresentação do bloco Unidos da Cachorra, e se estende até a noite, com set do DJ Thalu e shows dos blocos Luxo da Aldeia e As Gata Pira.

Os personagens são múltiplos: medusas, palhaços, heróis, heroínas, lobo mau vestido de vovozinha, "Chaves", "Carmen Miranda". Tem até de Theatro José de Alencar.

O Diário do Nordeste também flagrou folião se vestindo de "Interceptor Oceânico", uma das obras mais clássicas do artista cearense Sérvulo Esmeraldo. 

Sob um sol escaldante, muitos outros, porém, optaram por roupas mais leves e adereços simples, como biquínis e arcos na cabeça, por exemplo.

Veja fotos do Carnaval no Benfica

Folião vestido de obra de Sérvulo Esmeraldo.
Legenda: Um folião se inspirou em uma obra de Sérvulo Esmeraldo para fazer a sua fantasia.
Foto: Fabiane de Paula.

Folião com fantasia de camuflagem.
Legenda: Teve brincante com fantasia de "camuflagem".
Foto: Fabiane de Paula.

Folião vestido de boneco.
Legenda: O calor não impediu que os foliões se vestissem das maneiras mais criativas.
Foto: Fabiane de Paula.

Foliã segura leque prateado. Ela está vestida com uma fantasia da mesma cor.
Legenda: Para driblar o calor, muitos foliões usaram leques coloridos.
Foto: Fabiane de Paula.

Foliã com top escrito CALOR. Ela usa uma saia rosa de tule.
Legenda: Teve foliã que era o próprio "calor".
Foto: Fabiane de Paula.

Folião vestido de lobo mau vestido de vovozinha ao lado de garota vestida de anjo.
Legenda: A reportagem também flagrou o "lobo mau" vestido de "vovozinha" do clássico Chapeuzinho Vermelho.
Foto: Fabiane de Paula.

Grupo de amigos com diferentes fantasias.
Legenda: Grupos de amigos se divertem com fantasias diferenciadas.
Foto: Fabiane de Paula.

