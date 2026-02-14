Foliões ignoram calor e 'abusam' de fantasias na Praça da Gentilândia; veja fotos

Foliões do Carnaval de Fortaleza investiram em fantasias criativas para curtir a tarde na Praça da Gentilândia, no Benfica. A festa começou às 13 horas, com apresentação do bloco Unidos da Cachorra, e se estende até a noite, com set do DJ Thalu e shows dos blocos Luxo da Aldeia e As Gata Pira.

Os personagens são múltiplos: medusas, palhaços, heróis, heroínas, lobo mau vestido de vovozinha, "Chaves", "Carmen Miranda". Tem até de Theatro José de Alencar.

O Diário do Nordeste também flagrou folião se vestindo de "Interceptor Oceânico", uma das obras mais clássicas do artista cearense Sérvulo Esmeraldo.

Sob um sol escaldante, muitos outros, porém, optaram por roupas mais leves e adereços simples, como biquínis e arcos na cabeça, por exemplo.

Veja fotos do Carnaval no Benfica

Legenda: Um folião se inspirou em uma obra de Sérvulo Esmeraldo para fazer a sua fantasia. Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: Teve brincante com fantasia de "camuflagem". Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: O calor não impediu que os foliões se vestissem das maneiras mais criativas. Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: Para driblar o calor, muitos foliões usaram leques coloridos. Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: Teve foliã que era o próprio "calor". Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: A reportagem também flagrou o "lobo mau" vestido de "vovozinha" do clássico Chapeuzinho Vermelho. Foto: Fabiane de Paula.