Carnaval no Passeio Público tem mini-heróis, princesas e 'chuva' de confete; fotos
Fantasias de super heróis, princesas e personagens fictícios tomam conta da criançada.
O Carnaval na cidade de Fortaleza começou na manhã deste sábado (14) com folia e programação para o público infantil no Passeio Público, no Centro. Desde cedo, crianças curtem o momento fantasiadas de princesas, super-heróis e diversos personagens clássicos.
Homem aranha, Mulher Maravilha, Pânico, Moana e Sonic são apenas algumas das inspirações para as roupas criativas dos mais novos.
O momento de curtição, com confete, serpentina e espuminha, teve início às 9h, com a apresentação da atriz Gal Saldanha. Às 10h40, o Carnaval infantil seguiu com a banda Cantakids.
A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e a Polícia Militar (PM) estão presentes no local para garantir a segurança do evento, que é realizado pela prefeitura da Capital. A organização do evento também distribuiu abafadores de ruído para as crianças que possuem sensibilidade auditiva.
A programação é aberta ao público e segue até às 12 horas.
Segurança e curtição
Charlina Pastorino, mãe da pequena Eloisa Mariana, de seis anos, levou a filha pela primeira vez ao Carnaval promovido pelo município. Ao Diário do Nordeste, ela contou que a segurança do evento foi uma das razões por ter decidido marcar presença no Passeio Público.
"Esse ano, eu acredito que tenha mais segurança, por isso que eu a trouxe", explicou. Eloise foi fantasiada de Gabby, personagem principal do desenho "A Casa Mágica da Gabby", e afirma está se divertindo na festa.
Outra pessoa que relatou a experiência foi Evana Araújo, assistente comercial e mãe do Heitor e Eloisa, de seis e um ano, respectivamente. Fantasiados de Naruto e do Mundo Doce, essa também é a primeira vez dos pequenos no festejo.
Além da segurança, Evana pontua a identificação realizada pela Fundação da Criança e da Família (Funci) ao chegar no evento, apontando a facilidade que isso promove para os responsáveis.
Ela ainda avalia positivamente a festa. "A música é própria para criança. Desde ontem, eu falei pra ela que a gente vinha, então a gente veio bem animado", afirmou à equipe de reportagem.
*Estagiária sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita.