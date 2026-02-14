Diário do Nordeste
Carnaval no Passeio Público tem mini-heróis, princesas e 'chuva' de confete; fotos

Fantasias de super heróis, princesas e personagens fictícios tomam conta da criançada.

Escrito por
Nicolas Paulino e Milenna Murta* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:52)
Ceará

O Carnaval na cidade de Fortaleza começou na manhã deste sábado (14) com folia e programação para o público infantil no Passeio Público, no Centro. Desde cedo, crianças curtem o momento fantasiadas de princesas, super-heróis e diversos personagens clássicos.

Homem aranha, Mulher Maravilha, Pânico, Moana e Sonic são apenas algumas das inspirações para as roupas criativas dos mais novos.

Crianças enfeitada para Carnaval coberta de espuminha.
Legenda: A programação acontece pela manhã e é aberta ao público.
Foto: Fabiane de Paula.

O momento de curtição, com confete, serpentina e espuminha, teve início às 9h, com a apresentação da atriz Gal Saldanha. Às 10h40, o Carnaval infantil seguiu com a banda Cantakids.

A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e a Polícia Militar (PM) estão presentes no local para garantir a segurança do evento, que é realizado pela prefeitura da Capital. A organização do evento também distribuiu abafadores de ruído para as crianças que possuem sensibilidade auditiva.

A programação é aberta ao público e segue até às 12 horas.

Segurança e curtição

Charlina Pastorino, mãe da pequena Eloisa Mariana, de seis anos, levou a filha pela primeira vez ao Carnaval promovido pelo município. Ao Diário do Nordeste, ela contou que a segurança do evento foi uma das razões por ter decidido marcar presença no Passeio Público.

"Esse ano, eu acredito que tenha mais segurança, por isso que eu a trouxe", explicou. Eloise foi fantasiada de Gabby, personagem principal do desenho "A Casa Mágica da Gabby", e afirma está se divertindo na festa.

Criança fantasiada de Gabby, com short azul, blusa listrada e colete rosa.
Legenda: Pais e mães levam as crianças para curtir o Carnaval.
Foto: Fabiane de Paula.

Outra pessoa que relatou a experiência foi Evana Araújo, assistente comercial e mãe do Heitor e Eloisa, de seis e um ano, respectivamente. Fantasiados de Naruto e do Mundo Doce, essa também é a primeira vez dos pequenos no festejo.

Além da segurança, Evana pontua a identificação realizada pela Fundação da Criança e da Família (Funci) ao chegar no evento, apontando a facilidade que isso promove para os responsáveis.

Ela ainda avalia positivamente a festa. "A música é própria para criança. Desde ontem, eu falei pra ela que a gente vinha, então a gente veio bem animado", afirmou à equipe de reportagem.

Veja como está o evento

Menina de blusa vermelha e saia azul com serpentina no cabelo e segurando espuminha.
Legenda: Animação infantil segue por toda a manhã deste sábado (14).
Foto: Fabiane de Paula.

Menina com leque da cor do arco-íris na frente de adulto usando espuminha.
Legenda: A festa é organizada para a criançada pelo município.
Foto: Fabiane de Paula.

Criança pequena fantasiada com uniforme da Grifinória.
Legenda: Crianças menores também participam da folia.
Foto: Fabiane de Paula.

Menina fantasiada com roupa do Batman.
Legenda: As fantasias vão de heróis a princesas.
Foto: Fabiane de Paula.

Menino com blusa verde usando espuminha em festa de Carnaval.
Legenda: A folia começou às 9 horas para a criançada.
Foto: Fabiane de Paula.

Pessoa fantasiada de Homem Aranha com traje preto, espirrando espuminha em uma criança.
Legenda: Personagens de filmes inspiram o look de crianças e adultos.
Foto: Fabiane de Paula.

Criança fantasiada de dinossauro abraças com adulto.
Legenda: Criançada aproveita a folia ao lado da família.
Foto: Fabiane de Paula.

Menina com blusa de escamas de sereia e cabelo de presilhas coloridas jogando espuminha.
Legenda: O festejo é destinado ao público infantil.
Foto: Fabiane de Paula.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita.

