Carnaval no Passeio Público tem mini-heróis, princesas e 'chuva' de confete; fotos

O Carnaval na cidade de Fortaleza começou na manhã deste sábado (14) com folia e programação para o público infantil no Passeio Público, no Centro. Desde cedo, crianças curtem o momento fantasiadas de princesas, super-heróis e diversos personagens clássicos.

Homem aranha, Mulher Maravilha, Pânico, Moana e Sonic são apenas algumas das inspirações para as roupas criativas dos mais novos.

Legenda: A programação acontece pela manhã e é aberta ao público. Foto: Fabiane de Paula.

O momento de curtição, com confete, serpentina e espuminha, teve início às 9h, com a apresentação da atriz Gal Saldanha. Às 10h40, o Carnaval infantil seguiu com a banda Cantakids.

A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e a Polícia Militar (PM) estão presentes no local para garantir a segurança do evento, que é realizado pela prefeitura da Capital. A organização do evento também distribuiu abafadores de ruído para as crianças que possuem sensibilidade auditiva.

A programação é aberta ao público e segue até às 12 horas.

Segurança e curtição

Charlina Pastorino, mãe da pequena Eloisa Mariana, de seis anos, levou a filha pela primeira vez ao Carnaval promovido pelo município. Ao Diário do Nordeste, ela contou que a segurança do evento foi uma das razões por ter decidido marcar presença no Passeio Público.

"Esse ano, eu acredito que tenha mais segurança, por isso que eu a trouxe", explicou. Eloise foi fantasiada de Gabby, personagem principal do desenho "A Casa Mágica da Gabby", e afirma está se divertindo na festa.

Legenda: Pais e mães levam as crianças para curtir o Carnaval. Foto: Fabiane de Paula.

Veja também Ceará Metrofor estuda juntar cartões de metrô e ônibus em 2026; o que muda e como fica a integração tarifária Ceará Vai chover no Carnaval? Veja previsão do tempo para o período no Ceará

Outra pessoa que relatou a experiência foi Evana Araújo, assistente comercial e mãe do Heitor e Eloisa, de seis e um ano, respectivamente. Fantasiados de Naruto e do Mundo Doce, essa também é a primeira vez dos pequenos no festejo.

Além da segurança, Evana pontua a identificação realizada pela Fundação da Criança e da Família (Funci) ao chegar no evento, apontando a facilidade que isso promove para os responsáveis.

Ela ainda avalia positivamente a festa. "A música é própria para criança. Desde ontem, eu falei pra ela que a gente vinha, então a gente veio bem animado", afirmou à equipe de reportagem.

Veja como está o evento

Legenda: Animação infantil segue por toda a manhã deste sábado (14). Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: A festa é organizada para a criançada pelo município. Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: Crianças menores também participam da folia. Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: As fantasias vão de heróis a princesas. Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: A folia começou às 9 horas para a criançada. Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: Personagens de filmes inspiram o look de crianças e adultos. Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: Criançada aproveita a folia ao lado da família. Foto: Fabiane de Paula.

Legenda: O festejo é destinado ao público infantil. Foto: Fabiane de Paula.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita.