Vai chover no Carnaval? Veja previsão do tempo para o período no Ceará

Seguindo a tradição do Ceará ano a ano, o Carnaval deve registrar chuvas em diversas regiões do Estado, conforme previsões da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Funceme divulgou, na manhã desta sexta-feira (13), os cenários possíveis do tempo para os dias de folia. No litoral, chuvas isoladas devem acontecer ao longo do período todo, mas é nas cidades do Centro-Sul que as chuvas devem ser mais significativas, de moderadas a fortes, como aponta a gerente de meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto.

“Essas chuvas deverão acontecer por causa do posicionamento do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, que deve trazer chuvas na noite de sexta, madrugada do sábado, noite do sábado e madrugada do domingo”, adianta.

Veja também Ceará Ceará tem 34 cidades em situação de emergência por seca ou estiagem; veja lista Ceará Mais calor e inundações? Emissões de gases do efeito estufa por desmatamento no CE aumentam 172%

As regiões do Cariri, sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns, sul da Jaguaribana e Ibiapaba devem concentrar as precipitações mais expressivas, conforme o órgão estadual de meteorologia.

Para a segunda-feira (16) e a terça-feira (17) de Carnaval, “a tendência preliminar aponta para a manutenção de um cenário semelhante, com possibilidade de chuvas isoladas em diversas regiões do Estado”, aponta a Funceme.

Previsão do tempo no Carnaval de Fortaleza

Na Grande Fortaleza, a previsão da Funceme é de chuvas isoladas entre hoje (13) e domingo (15), com intensidade variando de fraca a moderada à noite e durante a madrugada. Nos demais turnos, o céu deve permanecer parcialmente nublado ou com poucas nuvens.

O Inmet complementa que o cenário da segunda (16) e da terça-feira (17) de Carnaval deve seguir o mesmo padrão: no primeiro dia, a previsão é de “muitas nuvens com chuva”; no segundo, a nebulosidade deve vir com “pancadas de chuva isoladas”.

Sexta-feira, 13/02/2026 (Funceme)

Madrugada : chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza;

: chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza; Manhã : céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada;

: céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada; Tarde : céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada;

: céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada; Noite: céu variando de parcialmente nublado a nublado.

Sábado, 14/02/2026 (Funceme)

Madrugada : alta possibilidade de chuva isolada;

: alta possibilidade de chuva isolada; Manhã : céu variando de parcialmente nublado a nublado, com chuvas na faixa litorânea;

: céu variando de parcialmente nublado a nublado, com chuvas na faixa litorânea; Tarde : céu variando de parcialmente nublado a nublado;

: céu variando de parcialmente nublado a nublado; Noite: céu variando de parcialmente nublado a nublado.

Domingo, 15/02/2026 (Funceme)

Madrugada : alta possibilidade de chuva isolada;

: alta possibilidade de chuva isolada; Manhã : alta possibilidade de chuva isolada;

: alta possibilidade de chuva isolada; Tarde : céu variando de parcialmente nublado a nublado;

: céu variando de parcialmente nublado a nublado; Noite: céu variando de parcialmente nublado a nublado.

Segunda-feira, 16/02/2026 (Inmet)

Muitas nuvens com chuva. O Inmet ainda não informa a previsão por turno para este dia.

Terça-feira, 17/02/2026 (Inmet)

Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. O Inmet ainda não informa a previsão por turno para este dia.

Legenda: Fortaleza deve registrar chuvas durante o período momino. Foto: Arquivo DN.

Previsão do tempo no Carnaval do Ceará

Sexta-feira, 13/02/2026 (Funceme)

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns, chuvas isoladas.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns, chuvas isoladas. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, chuvas isoladas.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, chuvas isoladas. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.

Sábado, 14/02/2026 (Funceme)

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.

Domingo, 15/02/2026 (Funceme)

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana. No Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana. No Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. No Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité e no Litoral do Pecém há alta possibilidade de chuva isolada.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. No Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité e no Litoral do Pecém há alta possibilidade de chuva isolada. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana e no Cariri.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana e no Cariri. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Na Ibiapaba, há alta possibilidade de chuva isolada.

Segunda e terça-feira, 16 e 17/02/2026

Tendência preliminar aponta para possibilidade de chuvas isoladas em diversas regiões do Ceará.

Quadra chuvosa

O Carnaval de 2026 ocorre no período que, no Ceará, é marcado pela quadra chuvosa, iniciada no mês de fevereiro. Historicamente, o segundo mês do ano registra uma média de 121.3 milímetros de precipitações em todo o Estado.

Até esta sexta-feira (13), de acordo com a Funceme, foi observado um acumulado de 77.3 mm, 36,3% abaixo da normal meteorológica.

A probabilidade de a quadra chuvosa cearense ficar acima da média em 2026 é de apenas 20%, conforme prognóstico divulgado pela Funceme. Os cenários mais prováveis são de acumulado dentro ou abaixo da média histórica (40% de chance cada).