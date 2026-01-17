Ceará tem 34 cidades em situação de emergência por seca ou estiagem; veja lista

34 cidades cearenses iniciam 2026 em situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal, sendo 22 municípios em estiagem e outros 12 por seca. O reconhecimento da União possibilita que as Prefeituras solicitem recursos para ações de proteção e defesa civil.

Os dados são do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). A mais recente portaria, publicada no último dia 14 de janeiro, confirmou o contexto de estiagem e seca, respectivamente, em Itapajé e Quixeramobim.

Ao todo, são mais de 1,3 milhão de pessoas afetadas pelas situações de desastres no Ceará. Em oito cidades, a vigência do decreto termina ainda em janeiro. Nas demais, a data de encerramento ocorre entre fevereiro e julho de 2026.

Para solicitar a declaração de situação de emergência, técnicos dos municípios devem anexar no S2iD documentos que comprovem os danos causados pelos desastres. Os sinistros são definidos conforme a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade):

Estiagem: período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição;

Seca: estiagem prolongada durante período de tempo suficiente para que a falta de precipitação provoque grave desequilíbrio hidrológico.

Veja as cidades em situação de emergência no CE:

Estiagem:

Tabuleiro do Norte;

Acopiara;

Itatira;

Pedra Branca;

Salitre;

Boa Viagem;

Deputado Irapuan Pinheiro;

Paramoti;

Assaré;

Catunda;

Milhã;

Campos Sales;

Iracema;

Parambu;

Ibaretama;

Tauá;

Alto Santo;

Mombaça;

Aiuaba;

Caucaia;

Independência;

Itapajé.

Seca:

Quiterianópolis;

Saboeiro;

Quixadá;

Arneiroz;

Choró;

Piquet Carneiro;

Ibicuitinga;

Jaguaretama;

Morada Nova;

Madalena;

Potiretama;

Quixeramobim.

Com a condição oficializada, as gestões municipais podem solicitar apoio, consultar e acompanhar processos de transferências de recursos pelo sistema do MIDR.

Entre as ações da União para minimizar os impactos estão a compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório.

No caso da seca ou estiagem, esse procedimento é necessário para a inclusão na Operação Carro-Pipa, por exemplo.

A equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados com base nas informações enviadas nos planos de trabalho. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União (DOU) com o valor a ser liberado.

Seca grave avança