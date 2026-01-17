Ceará tem 34 cidades em situação de emergência por seca ou estiagem; veja lista
Em janeiro, Itapajé e Quixeramobim entraram na lista de municípios reconhecidos.
34 cidades cearenses iniciam 2026 em situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal, sendo 22 municípios em estiagem e outros 12 por seca. O reconhecimento da União possibilita que as Prefeituras solicitem recursos para ações de proteção e defesa civil.
Os dados são do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). A mais recente portaria, publicada no último dia 14 de janeiro, confirmou o contexto de estiagem e seca, respectivamente, em Itapajé e Quixeramobim.
Ao todo, são mais de 1,3 milhão de pessoas afetadas pelas situações de desastres no Ceará. Em oito cidades, a vigência do decreto termina ainda em janeiro. Nas demais, a data de encerramento ocorre entre fevereiro e julho de 2026.
Para solicitar a declaração de situação de emergência, técnicos dos municípios devem anexar no S2iD documentos que comprovem os danos causados pelos desastres. Os sinistros são definidos conforme a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade):
- Estiagem: período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição;
- Seca: estiagem prolongada durante período de tempo suficiente para que a falta de precipitação provoque grave desequilíbrio hidrológico.
Veja as cidades em situação de emergência no CE:
Estiagem:
- Tabuleiro do Norte;
- Acopiara;
- Itatira;
- Pedra Branca;
- Salitre;
- Boa Viagem;
- Deputado Irapuan Pinheiro;
- Paramoti;
- Assaré;
- Catunda;
- Milhã;
- Campos Sales;
- Iracema;
- Parambu;
- Ibaretama;
- Tauá;
- Alto Santo;
- Mombaça;
- Aiuaba;
- Caucaia;
- Independência;
- Itapajé.
Seca:
- Quiterianópolis;
- Saboeiro;
- Quixadá;
- Arneiroz;
- Choró;
- Piquet Carneiro;
- Ibicuitinga;
- Jaguaretama;
- Morada Nova;
- Madalena;
- Potiretama;
- Quixeramobim.
Com a condição oficializada, as gestões municipais podem solicitar apoio, consultar e acompanhar processos de transferências de recursos pelo sistema do MIDR.
Entre as ações da União para minimizar os impactos estão a compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório.
No caso da seca ou estiagem, esse procedimento é necessário para a inclusão na Operação Carro-Pipa, por exemplo.
A equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados com base nas informações enviadas nos planos de trabalho. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União (DOU) com o valor a ser liberado.
Seca grave avança
Dados mais recentes do Monitor das Secas, ferramenta coordenada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) indicam que mais de 90 municípios cearenses apresentaram seca grave em dezembro de 2025.
Esse número cresceu, em um mês, cerca de 38%. Em novembro, eram 65 municípios nessa condição, ou seja, 26,73% do território nessa categoria.
No mesmo período, o Ceará já registrava 100% da extensão sob condição de seca relativa. O avanço da seca grave diminui a predominância da seca moderada no Estado, condição que abrangia 55,8% do território cearense.