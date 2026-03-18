Dia de São José: Confira programação de missas e celebrações nesta quarta (19)

Com a chegada do Dia de São José, celebrado nesta quinta-feira (19), a Arquidiocese dispõe de uma programação especial de missas e procissões em diversas paróquias por Fortaleza.

Segundo a religião cristã, a festa religiosa celebra o pai de Jesus, esposo de Maria, e guardião da Sagrada Família. No Ceará, o santo é amplamente venerado como padroeiro e possui especial significado para as comunidades católicas.

Neste ano, uma oração especial foi preparada para celebrar São José e divulgada aos cearenses em forma de circular pela Arquidocese (veja mais abaixo).

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Veja a programação do Dia de São José em Fortaleza

Catedral Metropolitana de Fortaleza (Centro)

8h30 – Missa dos Enfermos

10h – Missa dos Josés

12h – Missa das Crianças

16h – Missa da Família

17h – Procissão

18h30 – Missa Solene presidida por Dom Gregório Paixão, OSB

Paróquia São José (Papicu)

8h – Missa

17h – Procissão saindo da Igreja Matriz

18h – Missa de encerramento

Paróquia São José (Lagoa Redonda)

19h – Missa de encerramento

Paróquia São José (Passaré)

19h – Missa de encerramento

Paróquia São José (Vila Pery)

7h – Missa

9h – Missa

15h – Tarde da Misericórdia

17h – Procissão saindo da Igreja Matriz, seguida da Missa de encerramento

Oração para a Solenidade de São José

No início dessa semana, a Arquidiocese de Fortaleza divulgou uma circular com oração dedicada especialmente à memória de São José.

O ofício, assinado pelo arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, destaca a urgência da oração pela paz diante dos desafios enfrentados pela humanidade.

A solenidade está de acordo com uma orientação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do Vaticano, que preza pelo desarmamento e pela abdicação de palavras ofensivas a favor da dignidade humana.

Leia a 'Reza com o Papa' pelo desarmamento e pela paz

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

Senhor da Vida, que moldastes cada ser humano à vossa imagem e semelhança, acreditamos que nos criastes para a comunhão, não para a guerra, para a fraternidade, não para a destruição.

Vós, que saudastes os vossos discípulos dizendo: "A paz esteja convosco", concedei-nos o dom da vossa paz e a força para torná-la realidade na história. Hoje elevamos a nossa súplica pela paz no mundo, pedindo que as nações renunciem às armas e escolham o caminho do diálogo e da diplomacia.

Desarmai os nossos corações do ódio, do rancor e da indiferença, para que possamos ser instrumentos de reconciliação. Ajudai-nos a compreender que a verdadeira segurança não nasce do controle que alimenta o medo, mas da confiança, da justiça e da solidariedade entre os povos.

Senhor, iluminai os líderes das nações, para que tenham a coragem de abandonar projetos de morte, parar a corrida ao armamento e colocar no centro a vida dos mais vulneráveis. Que nunca mais a ameaça nuclear condicione o futuro da humanidade.

Espírito Santo, fazei de nós construtores fiéis e criativos de paz cotidiana: em nosso coração, em nossas famílias, em nossas comunidades e em nossas cidades. Que cada palavra amável, cada gesto de reconciliação e cada decisão de diálogo sejam sementes de um mundo novo. Amém.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso