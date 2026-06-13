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Seminário de Gestores Públicos começa na segunda (15) com foco em educação e gestão

Evento é gratuito e conta com palestras sobre educação, finanças, turismo.

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Esta será a 14ª edição do evento.
Foto: divulgação

Com início marcado para a próxima segunda-feira (15), a 14ª edição do Seminário de Gestores Públicos será realizada no Centro de Eventos do Ceará. Gratuito, o evento já está consolidado no calendário nacional, com palestras fundamentais para diferentes setores de gestão.

O Seminário segue até terça-feira (16). A programação contará com uma abertura realizada pelo governador Elmano de Freitas, além de quatro painéis temáticos: “Comunicação e Transparência” e “Finanças Públicas” no dia 15 e “Turismo e Desenvolvimento” e “Políticas Públicas” no dia 16.

Uma das participações confirmadas é a de Fernanda Pacobahyba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que ministrará a palestra “Investimentos na Educação: A Prioridade que Define Resultados no Setor Público”.

No escopo de ações do FNDE, estão o apoio e financiamento para políticas públicas estaduais, como a execução de programas como alimentação e o transporte escolar, além de iniciativas voltadas à infraestrutura educacional, incluindo a retomada e conclusão de obras em todo o país.

“Nesse contexto, os gestores municipais desempenham papel fundamental na execução das políticas educacionais e na correta aplicação dos recursos públicos, contribuindo para a melhoria das condições de ensino, da infraestrutura das escolas e da aprendizagem dos estudantes”, comenta a entidade, em nota.

Após o momento, haverá também o lançamento de publicações sobre a nacionalização da disciplina eletiva de Cidadania, Educação Fiscal e Controle Social das Contas Públicas, que está sendo feita em parceria com o Tribunal de Contas do Ceará (TCE). O objetivo da iniciativa é ampliar a consciência cidadã dos estudantes, promover a educação fiscal em escolas públicas, incentivar o entendimento sobre arrecadação e outros benefícios.

Programação variada

Em 2025, o Seminário de Gestores reuniu mais de 5 mil visitantes. Neste ano, há convidados de 24 estados, com mais de 100 estandes.

A programação está disponível no site e contempla campos como transparência, reforma tributária, ouvidoria, inovação na gestão pública, análise de dados, entre outros temas.

Serviço
14º Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026
Data: 15 e 16 de junho
Horário: a partir das 8h
Inscrições e programação completa: https://gestorespublicos.com.br/
Instagram: @seminariodegestorespublicos

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