Projeto de raias aquáticas para natação na Beira-Mar é prorrogado por mais 15 dias

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a prorrogação começa na segunda-feira (27) e vai até o dia 10 de agosto.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 20:50

Após grande adesão do público nas primeiras semanas, o "Bora pro Mar" – projeto que oferece raias aquáticas para natação em mar aberto na Beira-Mar – foi prorrogado por mais 15 dias.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a prorrogação começou nesta segunda-feira (27) e vai até o dia 10 de agosto.

Como funciona o Bora pro Mar

Localizado ao lado do espigão do Náutico, o espaço foi pensado de forma estratégica para garantir a segurança dos praticantes. As raias possuem 50 metros e contam com pontos de descanso, permitindo ao atleta pausas para respirar antes de retomar a natação. O local conta com a presença de guarda-vidas durante o funcionamento.

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O presidente da Federação Cearense de Desportos Aquáticos, Felipe Catunda, orienta que a prática seja acompanhada por um profissional de Educação Física e com o uso de flutuadores. Para quem não possui o material, é possível alugá-lo na própria praia.

O "Bora pro Mar" é realizado pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secel e em parceria com a Federação Cearense de Desportos Aquáticos (FCDA), como uma das ações voltadas ao incentivo do esporte na orla da cidade.

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