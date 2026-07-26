Dia dos Avós: mensagens e homenagens para compartilhar

O Dia dos Avós, comemorado em 26 de julho, celebra o papel fundamental dos avós na vida das famílias. A data destaca o carinho, a experiência e os ensinamentos transmitidos de geração em geração, além de ser um momento para reforçar os laços familiares e demonstrar gratidão.

Na tradição cristã, a celebração está ligada a Santa Ana e São Joaquim, considerados os avós de Jesus Cristo. Por isso, a data também representa valores como fé, união e dedicação à família.

Mais do que uma homenagem, o Dia dos Avós é uma ocasião para reunir a família, compartilhar lembranças e criar novas memórias ao lado daqueles que costumam ser fonte de acolhimento, conselhos e amor incondicional.

Confira algumas mensagens para homenagear seus avós neste dia especial: