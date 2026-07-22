Conheça o projeto que imita piscina com raias para pessoas nadarem no mar de Fortaleza

As raias possuem 50 metros e contam com pontos de descanso, permitindo ao atleta pausas para respirar antes de retomar a natação.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 11:02 (Atualizado às 11:03)

Já imaginou nadar no mar da mesma forma que se nada em uma piscina? Parece impossível, mas não é. O circuito do projeto "Bora pro Mar" organiza raias na Praia do Náutico, em Fortaleza, para quem tem interesse em praticar natação em águas abertas, mas tem medo ou não acha seguro. O circuito é gratuito e está em fase de testes até o dia 26 de julho.

Localizado ao lado do espigão do Náutico, o espaço foi pensado de forma estratégica para garantir a segurança dos praticantes. As raias possuem 50 metros e contam com pontos de descanso, permitindo ao atleta pausas para respirar antes de retomar a natação.

O presidente da Federação Cearense de Desportos Aquáticos, Felipe Catunda, orienta que a prática seja acompanhada por um profissional de Educação Física e com o uso de flutuadores. Para quem não possui o material, é possível alugá-lo na própria praia.

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