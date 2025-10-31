Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem da avenida beira-mar sem luz.

Ceará

Queda de energia atinge Beira-Mar na noite desta terça-feira (28), em Fortaleza

A Enel informou que às 18h58 o serviço foi totalmente restabelecido

Redação 28 de Outubro de 2025
Vídeo demolição do Seara Praia Hotel

Ceará

Começa derrubada do Seara Praia Hotel em Fortaleza, maior demolição mecânica do Brasil; veja imagens

No local, será erguido um edifício com 100m de altura.

Clarice Nascimento 17 de Outubro de 2025
Imagem mostra calçadão da avenida beira-mar, em fortaleza. em destaque, imagem de quiosque que vende coco. ao fundo, na calçada, um homem e uma mulher estão caminhando.

Ceará

Primeiro dia de rodízio na Beira-Mar tem protesto e reclamações de comerciantes

Vendedores da orla devem fazer uma manifestação na tarde desta segunda-feira (13)

Carol Melo e Ana Alice Freire* 13 de Outubro de 2025
Foto aberta de calçadão na Avenida Beira-Mar com pedestres e vendedores com isopor. Ao centro, há uma árvore e um banco de cimento. Ao fundo, há um carro da Polícia Militar e lixeiras.

Ceará

Comerciantes da Beira-Mar dizem que trabalhar de manhã é ‘insalubre’ e pedem diálogo

Revezamento de permissionários deve iniciar nesta segunda (13), segundo a Prefeitura

Nicolas Paulino 13 de Outubro de 2025
video

Jogada

Campeão mundial, Italo Ferreira surfa na Leste-Oeste e treina na Beira-Mar em Fortaleza

Acompanhado da namorada Sofia Larocca, Italo publicou imagens da Beira-Mar de Fortaleza

Redação 11 de Outubro de 2025
Imagem mostra comerciantes e pedestres na Beira-Mar de Fortaleza

Ceará

Comerciantes da Beira-Mar de Fortaleza vão revezar turnos

Entenda o que muda na orla com o reordenamento dos trabalhadores

Carol Melo 10 de Outubro de 2025
Duas mulheres correndo na avenida Beira Mar

Ceará

Faixa da Beira-Mar de Fortaleza será reservada para pedestres e esportistas; veja mudança

A via será parcialmente interditada, aos fins de semana, entre a Avenida Rui Barbosa e o Mercado dos Peixes, das 4h às 8h30

Gabriela Custódio 11 de Setembro de 2025

Ceará

Tradicional desfile de 7 de Setembro reúne público na Av. Beira-Mar, em Fortaleza; confira imagens

Evento contou com participação de autoridades, estudantes e forças de segurança, agrupando expectadores na orla

João Lima Neto e Thatiany Nascimento 07 de Setembro de 2025
Imagem de tapume de obra com identificação do consórcio Píer Beira-Mar

Negócios

Obras do Píer Ideal devem começar em setembro; equipamento aguarda aval da Prefeitura de Fortaleza

Concessão assinada em 2023 tinha primeira previsão de entrega ainda em 2024, mas ainda não saiu do papel

Paloma Vargas 06 de Setembro de 2025
7 de setembro em Fortaleza

Ceará

Desfile de 7 de setembro em Fortaleza provoca mudanças no trânsito; veja detalhes da programação

Cortejo contará com mais de 5,6 mil militares da Marinha, Exército e Força Aérea, na avenida Beira-Mar

Paulo Roberto Maciel* 04 de Setembro de 2025
1 2 3