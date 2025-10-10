Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Comerciantes da Beira-Mar de Fortaleza vão revezar turnos

Entenda o que muda na orla com o reordenamento dos trabalhadores

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 11:47)
Ceará
Imagem mostra comerciantes e pedestres na Beira-Mar de Fortaleza
Legenda: Além da alternância de horários, também foi ofertado aos permissionário, entre outras alternativas, a possibilidades de mudar para outro espaço público.
Foto: Kid Jr.

Comerciantes da Beira-Mar de Fortaleza passarão a revezar os turnos de trabalho a partir da próxima segunda-feira (13). Divididos em dois grupos, eles atuarão das 5h às 16h30 ou das 17h às 0h.

Inicialmente, a medida atinge permissionários instalados entre as ruas João Cordeiro e Ildefonso Albano, mas deve ser estendida gradualmente aos demais.

Segundo a Prefeitura, a reorganização do calçadão visa reduzir a superlotação em determinados horários, requalificar áreas com menor ocupação e garantir a segurança, a acessibilidade e a harmonia urbanística do local.

Maior visibilidade da orla 

Nesta primeira etapa, cinco ilhas de comércio serão implantadas no trecho, com distanciamento de cerca de 10 metros entre elas, seguindo marcações das equipes técnicas da Secretaria Regional 2 (SER 2).

A mudança deve ampliar a visibilidade da orla da Capital, organizar e evitar a saturação das áreas comerciais, conforme a Prefeitura. 

Revezamento será ampliado

Ao Diário do Nordeste, o titular da SER 2, Márcio Martins, detalha que o revezamento de turno deverá ser estendido pelos demais trechos da orla da Regional 2 de Fortaleza, que engloba os bairros Meireles, Mucuripe, Cais do Porto e Vicente Pinzón. 

O dirigente ainda sugeriu à Regional 12 que também adote a medida e a implante na faixa de areia que compreende os bairros Praia de Iracema, Centro e Moura Brasil. 

Rodízio evita que comerciantes sejam retirados

O secretário explica que, a princípio, os trabalhadores seriam retirados do calçadão da Beira-Mar, pois segundo ele, o local não comportaria o volume atual de comerciantes.

No entanto, para evitar impactar economicamente esses comerciantes, o Município recorreu ao rodízio. 

Durante as negociações, alguns permissionários não foram favoráveis à mudança. "Muitos dos que não concordaram, inclusive, são os que estão na maior condição de ilegalidade", afirma Márcio Martins. 

Além da alternância de horários, também foram ofertadas aos comerciantes as possibilidades de realocação para outro espaço público e da adesão aos programas de empreendedorismo da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE).

Impactados receberão apoio 

A Administração ainda detalhou que as mudanças acontecem juntamente ao acolhimento intersetorial dos permissionários.

O Município destinou uma equipe multidisciplinar de acolhimento e de redirecionamento para prestar apoio social, psicológico e orientação aos trabalhadores da orla de Fortaleza.

Ceará

Faixa da Beira-Mar de Fortaleza será reservada para pedestres e esportistas; veja mudança

Adaptação ao novo horário

A SER 2 ainda articula com a SDE um conjunto de capacitações voltadas à qualificação e à adaptação dos comerciantes que terão que atuar em um novo horário devido ao revezamento de turno. 

"As formações vão oferecer orientações práticas sobre atendimento ao público, gestão de pequenos negócios e alternativas de produtos mais adequados ao fluxo matinal da Beira-Mar, garantindo que esses profissionais possam manter suas atividades com sustentabilidade e segurança", detalhou a Prefeitura. 

