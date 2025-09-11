Faixa da Beira-Mar de Fortaleza será reservada para pedestres e esportistas; veja mudança

Uma faixa da Avenida Beira-Mar de Fortaleza, no trecho entre a Av. Rui Barbosa e o Mercado dos Peixes, será interditada parcialmente para o tráfego de veículos aos fins de semana e ficará reservada para pedestres e praticantes de atividade física. Essa mudança terá início neste sábado (13), das 4h às 8h30.

A proposta é incentivar hábitos saudáveis, promover a ocupação segura dos espaços públicos e fortalecer o uso das áreas ao ar livre da Cidade, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A via será parcialmente interditada todos os sábados e domingos, com exceção dos dias em que houver eventos esportivos oficiais programados para o local.

Com a mudança, a faixa da esquerda da via, situada junto ao calçadão, será reservada para pedestres e corredores, enquanto a outra faixa vai concentrar o fluxo de veículos.

Agentes e orientadores da AMC estarão presentes ao longo de todo o percurso para garantir a segurança e a organização do trânsito. A sinalização será feita com o uso de cones e outros dispositivos de controle viário.

Reordenamento da Beira-Mar

Há algumas semanas, ocorre em Fortaleza uma discussão sobre a construção de um novo Plano de Reordenamento da Beira-Mar, da Prefeitura e Fortaleza. Alguns setores, como empreendedores, podem precisar mudar o ponto de atuação, enquanto o uso de patinetes, triciclos, motos elétricas, entre outros modais que usam o passeio indevidamente, serão proibidos.

Parte das mudanças já estão do decreto publicado no dia 21 de agosto. O prazo para a gestão fazer o reordenamento do trecho, que compreende a Ponte Metálica e o Mercado dos Peixes, por enquanto, é de 180 dias — ou seja, até fevereiro de 2026.

A ideia é que o trecho da orla será dividido em 12 setores, para serem visitados por equipes da gestão pública. Neles, será identificada a situação dos permissionários para recadastrar os que estão em situação legal e realocar atividades para outra área da orla, se necessário.

Segundo o titular da Secretaria Regional 2, Márcio Martins, em entrevista ao Diário do Nordeste, pode ocorrer, por exemplo, de uma atividade não se encaixar na orla e precisar ir para outro local na Cidade. Mas, nesse processo, Martins destaca que cada caso é particular e será tratado com diálogo com os empreendedores.

O gestor explicou que a situação dos permissionários será resolvida à medida que os setores forem mapeados e que, depois de terminado o trabalho em cada um deles, o cumprimento das mudanças será fiscalizado pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

O decreto municipal suspendeu os processos de concessão, renovação, transferência de titularidade e ampliação de permissões e autorizações para uso de espaços públicos na orla da Beira-Mar. O texto também revogou todas as permissões e autorizações de uso de bem público atualmente vigentes, além de suspender processos licitatórios em tramitação para equipamentos instalados.

Porém, essa revogação está condicionada à conclusão de processo administrativo específico para notificação do autorizatário ou permissionário e exercício de ampla defesa, no prazo de dez dias. Os boxes do Polo de Artesanato da Beira-Mar, a Feirinha da Beira-Mar, não estão inclusas nessa medida.