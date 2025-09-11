Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Faixa da Beira-Mar de Fortaleza será reservada para pedestres e esportistas; veja mudança

A via será parcialmente interditada, aos fins de semana, entre a Avenida Rui Barbosa e o Mercado dos Peixes, das 4h às 8h30

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
(Atualizado às 16:43)
Ceará
Duas mulheres correndo na avenida Beira Mar
Legenda: Beira-Mar de Fortaleza reúne diariamente atletas de diversas modalidades, como corredores e ciclistas
Foto: Thiago Gadelha

Uma faixa da Avenida Beira-Mar de Fortaleza, no trecho entre a Av. Rui Barbosa e o Mercado dos Peixes, será interditada parcialmente para o tráfego de veículos aos fins de semana e ficará reservada para pedestres e praticantes de atividade física. Essa mudança terá início neste sábado (13), das 4h às 8h30.

A proposta é incentivar hábitos saudáveis, promover a ocupação segura dos espaços públicos e fortalecer o uso das áreas ao ar livre da Cidade, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A via será parcialmente interditada todos os sábados e domingos, com exceção dos dias em que houver eventos esportivos oficiais programados para o local.

Com a mudança, a faixa da esquerda da via, situada junto ao calçadão, será reservada para pedestres e corredores, enquanto a outra faixa vai concentrar o fluxo de veículos.

Agentes e orientadores da AMC estarão presentes ao longo de todo o percurso para garantir a segurança e a organização do trânsito. A sinalização será feita com o uso de cones e outros dispositivos de controle viário.

Veja também

teaser image
Carol Melo

Como começar a correr: confira guia para iniciantes no dia do Profissional de Educação Física

teaser image
Jogada

Evento "Corra por Uma Causa" terá show de Zélia Duncan, em Fortaleza; veja como participar

Reordenamento da Beira-Mar

Há algumas semanas, ocorre em Fortaleza uma discussão sobre a construção de um novo Plano de Reordenamento da Beira-Mar, da Prefeitura e Fortaleza. Alguns setores, como empreendedores, podem precisar mudar o ponto de atuação, enquanto o uso de patinetes, triciclos, motos elétricas, entre outros modais que usam o passeio indevidamente, serão proibidos.

Parte das mudanças já estão do decreto publicado no dia 21 de agosto. O prazo para a gestão fazer o reordenamento do trecho, que compreende a Ponte Metálica e o Mercado dos Peixes, por enquanto, é de 180 dias — ou seja, até fevereiro de 2026.

A ideia é que o trecho da orla será dividido em 12 setores, para serem visitados por equipes da gestão pública. Neles, será identificada a situação dos permissionários para recadastrar os que estão em situação legal e realocar atividades para outra área da orla, se necessário.

Segundo o titular da Secretaria Regional 2, Márcio Martins, em entrevista ao Diário do Nordeste, pode ocorrer, por exemplo, de uma atividade não se encaixar na orla e precisar ir para outro local na Cidade. Mas, nesse processo, Martins destaca que cada caso é particular e será tratado com diálogo com os empreendedores.

O gestor explicou que a situação dos permissionários será resolvida à medida que os setores forem mapeados e que, depois de terminado o trabalho em cada um deles, o cumprimento das mudanças será fiscalizado pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

O decreto municipal suspendeu os processos de concessão, renovação, transferência de titularidade e ampliação de permissões e autorizações para uso de espaços públicos na orla da Beira-Mar. O texto também revogou todas as permissões e autorizações de uso de bem público atualmente vigentes, além de suspender processos licitatórios em tramitação para equipamentos instalados.

Porém, essa revogação está condicionada à conclusão de processo administrativo específico para notificação do autorizatário ou permissionário e exercício de ampla defesa, no prazo de dez dias. Os boxes do Polo de Artesanato da Beira-Mar, a Feirinha da Beira-Mar, não estão inclusas nessa medida.

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Mulher sorridente sentada dentro de um vagão de metrô, fazendo crochê com linha azul enquanto segura uma agulha rosa, ao lado da janela
Ceará

Mulheres fazem 'crochetaço' em metrô de Fortaleza; veja imagens

A ação celebra a semana mundial do crochê e engloba moradoras de comunidades como Moura Brasil, Pan Americano, Cais do Porto e áreas adjacentes

Milenna Murta*
Há 51 minutos
Duas mulheres correndo na avenida Beira Mar
Ceará

Faixa da Beira-Mar de Fortaleza será reservada para pedestres e esportistas; veja mudança

A via será parcialmente interditada, aos fins de semana, entre a Avenida Rui Barbosa e o Mercado dos Peixes, das 4h às 8h30

Gabriela Custódio
Há 1 hora
Torneira pingando
Ceará

Falta d'água em Fortaleza e RMF pode se estender até sábado (13); clientes reclamam

Cagece informa que normalização total pode levar até 48 horas, com prazo tendo começado nesta quinta-feira (10)

Redação
11 de Setembro de 2025
Festival do Escargot e Frutos do Mar começa nesta sexta na Taíba; confira atrações
Ceará

Festival do Escargot e Frutos do Mar começa nesta sexta na Taíba; confira atrações

Shows de Capital Inicial, Vanessa da Mata, Alceu Valença, The Fevers e Waldonys estão entre os destaques da programação

Agência de Conteúdo DN
11 de Setembro de 2025
Peixe-leão, Pterois volitans, com corpo alongado listrado em tons de vermelho, marrom e branco, nadadeiras peitorais grandes e abertas em formato de leque, com longos espinhos venenosos projetados ao redor do corpo.
Ceará

Espécie invasora e venenosa, peixe-leão causa pelo menos 6 acidentes no Ceará em 2025

Dois desses casos foram registrados no município de Itarema, com pescadores que estavam em alto-mar. Os pacientes relataram sintomas como dor no local atingido, inchaço, vermelhidão, febre e mal-estar

Gabriela Custódio
11 de Setembro de 2025
Peixe-leão, Pterois volitans, tem corpo alongado listrado em tons de vermelho, marrom e branco, nadadeiras peitorais grandes e abertas em formato de leque, com longos espinhos venenosos projetados ao redor do corpo
Ceará

Peixe-leão: estudo da UFC alerta sobre riscos de contaminação pelo consumo da espécie no Ceará

Pesquisador destaca que o uso do animal na alimentação exige cautela, especialmente entre crianças, pelos níveis de mercúrio e de chumbo encontrados na análise

Gabriela Custódio
11 de Setembro de 2025
Servidores do Detran fazem atendimento numa sala para matéria sobre CNH Popular em algumas cidades do Ceará
Ceará

Detran realiza atendimentos para CNH Popular em seis cidades do Ceará neste fim de semana; confira

Órgão enviará equipes a seis municípios

Lucas Monteiro
10 de Setembro de 2025
Vista do antigo cais de Iracema em Fortaleza, Ceará. Em primeiro plano, pedras grandes com grafites e alguns detritos na areia da praia. Ao fundo, o cais de madeira e concreto se estende sobre o mar azul-turquesa, com um gazebo em ruínas na ponta e parte de sua estrutura coberta por grafites coloridos. O céu é predominantemente azul com algumas nuvens brancas.
Ceará

Evandro diz que não vai demolir Ponte Velha do Poço da Draga: ‘estou discutindo uma urbanização’

Construção centenária vive processo de deterioração há alguns anos e foi interditada em agosto de 2023

Clarice Nascimento
10 de Setembro de 2025
montagem de fotos de incêndio em van na avenida Bezerra de Menezes
Ceará

Van de transporte metropolitano pega fogo na Avenida Bezerra de Menezes; veja vídeo

Uma pane elétrica no veículo causou o incêndio, informou a AMC

Redação
10 de Setembro de 2025
Imagem mostra homem andando de bicicleta em uma rua à frente de uma lagoa em Fortaleza. Vegetação cerca a margem da lagoa.
Ceará

Cinco bairros de Fortaleza terão novas áreas verdes protegidas por lei; veja locais

Anúncio foi feito pela prefeitura na manhã desta quarta-feira (10), durante evento sobre mudanças climáticas

Clarice Nascimento e Theyse Viana
10 de Setembro de 2025
Terra de Sabidos

Cearense da rede pública é aprovado em Medicina na UFC e em Ciência de Dados na USP e FGV

Thatiany Nascimento
10 de Setembro de 2025
montagem de fotos dos vencedores do SVM no prêmio Sebrae de jornalismo
Ceará

Sistema Verdes Mares vence duas categorias do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2025

A premiação reconhece trabalhos que valorizam o empreendedorismo e fortalecem os pequenos negócios no País

Redação
09 de Setembro de 2025
Imagens do meteoro caindo no Ceará e no oceano
Ceará

Bólido: meteoro corta céu do Ceará à luz do dia e impressiona por forte brilho

Imagens registradas pleo satélite norte-americano GOES16 mostram que a 'bola de fogo' caiu no oceano, na região Norte do CE

Bergson Araujo Costa
09 de Setembro de 2025
Fotografia histórica em preto e branco da Praça do Ferreira em Fortaleza. Em destaque, a Coluna da Hora, uma alta torre de relógio em estilo art déco. A praça possui bancos de madeira, postes de iluminação e árvores, com algumas pessoas em trajes de época sentadas e circulando. Ao fundo, prédios antigos compõem a paisagem urbana.
Ceará

Praça do Ferreira: relembre histórias, símbolos e reformas de quase 200 anos em Fortaleza

Símbolo de Fortaleza tem quase dois séculos de história

Imagens de Padre Cícero exibidas na Times Square, em Nova York
Ceará

Cearense devoto de Padre Cícero faz homenagem ao sacerdote nos telões da Times Square; assista

Nildo Rodrigues, advogado em Juazeiro do Norte, pagou US$ 150 para realizar a homenagem

Mylena Gadelha
09 de Setembro de 2025
Mulher em pé entre estantes de uma biblioteca ou arquivo, segurando e lendo um livro ou caderno. Ao fundo, em uma sala com cadeiras azuis, outra pessoa está sentada em frente a um computador.
Ceará

Por que o Ceará criou uma Política para Migrantes, Refugiados e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas?

Estado recebeu mais de 37 mil migrantes internacionais desde 2000, mas ainda é uma porta de saída para atividades criminosas

Nicolas Paulino
09 de Setembro de 2025
Pessoa lavando pratos na pia da cozinha, despejando água do recipiente sujo na pia com utensílios ao redor, ilustrando falta de água em Fortaleza e Caucaia por interrupção do abastecimento pela Cagece
Ceará

Mais de 100 bairros de Fortaleza e 5 cidades da RMF terão falta de água na quarta-feira (10)

A intervenção faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza

Raísa Azevedo
08 de Setembro de 2025
Uma fotografia que mostra um policial militar cearense, sua esposa e o filho deles, que veste o uniforme de aluno do Colégio Militar do Maranhão e faz uma saudação com a mão direita. O policial militar, à direita na foto, usa um uniforme cinza e verde-escuro e uma boina vermelha. Sua esposa está à esquerda, usando um vestido laranja. A família está posando para a foto em um evento noturno
Ceará

PM cearense adotado no Maranhão se emociona ao entregar boina para filho em Colégio Militar

A cerimônia de entrega de boina é um rito de passagem realizado nas instituições militares

Matheus Facundo
08 de Setembro de 2025
Distrito de Ibiapaba no município de Crateús e as instalações do lago sem fronteira
Ceará

Peixes de rio que corta o CE estão contaminados e podem causar câncer em humanos, diz estudo da UFC

De acordo com a pesquisa, o consumo diário de 150 gramas do animal contaminado pode trazer risco à saúde

Letícia do Vale
08 de Setembro de 2025
Duas fotos, uma à esquerda e outra à direita. Em ambas, há militares em desfile de 7 de Setembro, com uniformes brancos. Na foto da esquerda, um militar em destaque, segurando uma câmera, com o desfile ao fundo. Na direita, o mesmo militar atingido por um motociclista em ação durante o evento na Avenida Beira Mar.
Ceará

Militar da Marinha recebe alta após ser atropelado por motociclista durante desfile de 7 de Setembro

A vítima encontra-se em casa e segue em recuperação

Milenna Murta*
08 de Setembro de 2025