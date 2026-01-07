Diário do Nordeste
Recicladora morre após acidente no lixão de Russas, no Ceará

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado.

João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Equipes da PM e da Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas para atender ocorrência em lixão
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma recicladora morreu após acidente com um veículo, no lixão do município de Russas, no Interior do Ceará, na terça-feira (6). O lixão fica no bairro Alto de São João. A vítima foi identificada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviço Urbanos da cidade como Maria de Fátima.

As circunstâncias do ocorrido são apuradas pela Polícia Civil. Em nota, o Município lamentou a morte, destacando solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga o acidente de trânsito. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que os trabalhadores chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará estiveram no local da ocorrência. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Russas, que segue em diligências para esclarecer as circunstâncias do fato.

Não foram divulgadas informações adicionais sobre o veículo envolvido ou sobre eventuais responsabilidades.

Veja nota do Município:

"A Prefeitura de Russas lamenta profundamente o acidente ocorrido no lixão do município, que resultou no falecimento de Maria de Fátima, catadora de materiais recicláveis, nesta terça-feira, 06 de janeiro de 2026.

Maria de Fátima era uma mulher guerreira, mãe, avó e catadora exemplar, cuja ausência será profundamente sentida por todos.

Manifestamos nossas mais sinceras condolências e solidariedade à família, aos amigos e aos colegas neste momento de imensa dor".

