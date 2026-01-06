CadÚnico fica indisponível nesta sexta (9) e suspende atendimentos em Fortaleza

O sistema do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ficará temporariamente indisponível em todo o país nesta sexta-feira (9). Em razão da manutenção, não haverá atendimentos relacionados ao cadastro nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Vapt-Vupt, Centros Pop, unidades regionais e Casas do Cidadão em Fortaleza (CE).

A informação foi divulgada na página oficial do município nesta terça-feira (6). Durante o período, os serviços digitais também podem apresentar instabilidade, incluindo o aplicativo “Meu CadÚnico”.

A previsão é que o sistema volte a funcionar normalmente na próxima segunda-feira (12).

A suspensão mensal é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, responsável pela gestão nacional do CadÚnico.

A paralisação ocorre para a extração da base mensal de dados pela Dataprev, procedimento técnico necessário para garantir a integridade e a consistência das informações.

O que é o CadÚnico?

O Cadastro CadÚnico é a principal ferramenta utilizada pelo governo federal para identificar famílias de baixa renda e viabilizar o acesso a programas sociais como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa Social de Energia Elétrica e Auxílio Gás. A atualização regular dos dados é considerada essencial para a manutenção dos benefícios e para prevenir pagamentos indevidos.

Segundo o MDS, a extração mensal faz parte do processo de verificação e cruzamento de informações com outras bases governamentais, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e a Receita Federal, o que torna a interrupção temporária uma etapa necessária para o funcionamento do sistema.

A orientação é que as famílias mantenham o cadastro atualizado a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na composição familiar, endereço, renda ou situação de trabalho. O não cumprimento desse prazo pode resultar no bloqueio ou cancelamento dos benefícios. O ministério reforça que a responsabilidade pela atualização das informações é do titular do cadastro.