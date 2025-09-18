Vapt Vupt facilita acesso a serviços essenciais em todo o Ceará

Com o objetivo de aproximar o cidadão dos serviços públicos, o Vapt Vupt atua como um centro integrado de atendimento, reunindo em um único espaço órgãos e entidades que oferecem serviços essenciais à população. As unidades estão localizadas em Fortaleza, nos bairros Antônio Bezerra, Messejana, Centro, Papicu e Parangaba, e também no interior do Estado, em Juazeiro do Norte e Sobral, proporcionando mais agilidade, conforto e praticidade no acesso aos atendimentos.

Entre os principais serviços oferecidos, estão os do Sine/IDT, que contemplam cadastro de trabalhadores em busca de emprego, recrutamento e intermediação de profissionais, captação de vagas, encaminhamento de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, além do atendimento para seguro-desemprego e emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Já por meio da Central Fácil, micro e pequenos empresários encontram apoio especializado na abertura e no desenvolvimento de seus negócios. O espaço auxilia no registro de empresas, promove a legalização de negócios informais e oferece capacitação para empreendedores, simplificando processos e reduzindo custos e prazos.

De acordo com Samuel Costa, coordenador de cidadania da Secretaria de Proteção Social do Ceará (SPS), o Vapt Vupt foi criado para simplificar a vida do cidadão. “Em cada unidade, é possível emitir documentos como a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e CPF, acessar serviços do Detran, dar entrada em benefícios do INSS, buscar vagas de trabalho e seguro-desemprego pelo Sine/IDT, além de atendimentos da Cagece, AMC, Etufor, Procon, TRE, Sesa e outros parceiros. Em 2024, as unidades realizaram mais de 3,4 milhões de atendimentos. O impacto disso é direto no dia a dia: a população consegue resolver serviços com rapidez e comodidade, o que resulta em economia de tempo e dinheiro. Isso representa mais dignidade e acesso a direitos”, ressalta.

O coordenador reforça ainda que o atendimento é feito exclusivamente por agendamento no site. “A pessoa escolhe a unidade, o serviço e o horário disponíveis. No agendamento, o cidadão também pode saber toda a documentação necessária para o serviço que busca e ir à unidade com tudo em mãos. Atendimentos mais concorridos, como o da carteira de identidade, contam com a facilidade do chamado kit família, que permite que um responsável agende e leve todos os filhos menores de idade de uma só vez para emissão da CIN. Para quem tem dificuldade de acessar a internet, as unidades oferecem os e-Vapts, espaços com computadores e técnicos que auxiliam no agendamento e no uso da plataforma”, explica.

Atualmente, o Ceará conta com sete unidades do Vapt Vupt: cinco em Fortaleza (Messejana, Antônio Bezerra, Papicu, Centro e Parangaba) e duas no interior, em Juazeiro do Norte e Sobral. “Em Fortaleza, as unidades estão em pontos de grande circulação de pessoas, como os terminais do Antônio Bezerra e Messejana, facilitando ainda mais o acesso às centrais de serviço”, conclui Samuel Costa.

Agendamento: meuvaptvupt.com.br