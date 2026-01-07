Maranguape inicia vacinação de dose única contra a dengue em 18 de janeiro

O Ministério da Saúde começa no próximo dia 18 de janeiro a vacinação contra a dengue com o imunizante de dose única, o Butantan DV. O município de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, é um dos três escolhidos pelo governo federal para iniciar a campanha.

Além de Maranguape (CE), foram escolhidos os municípios de Botucatu (SP) e Nova Lima (MG) para iniciar a campanha nacional de vacinação.

Em entrevista à TV Globo, o ministro Alexandre Padilha disse que, nas cidades escolhidas, será feita uma "vacinação em massa" para atingir de 40% a 50% da população.

No primeiro momento, serão vacinados os profissionais de saúde da atenção primária. Depois, a imunização segue para pessoas de 59 anos até chegar ao público de 15 anos. A expansão será gradual entre as faixas etárias, das mais altas para as mais baixas.

Por que Maranguape?

Em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", no último mês de dezembro, o ministro explicou que Maranguape foi escolhida para aplicar as primeiras doses da vacina por dois motivos: "Primeiro, a qualidade do trabalho da Vigilância de Saúde do Ceará, que tem uma relação forte com pesquisadores. Segundo, queremos avaliar a aceleração da vacinação numa cidade onde não houve grande circulação da dengue tipo 3", explicou.

"O Ceará teve uma redução de casos e não teve uma grande circulação da dengue tipo 3. Uma das grandes vantagens da nova vacina do Butantan é que pode proteger contra os 4 tipos. Queremos avaliar em que medida a proteção mais rápida numa cidade como Maranguape pode gerar uma proteção", acrescentou o gestor.

Eficácia da vacina

Conforme Padilha, os estudos feitos com o imunizante projetam um "impacto muito grande no controle" da dengue quando a vacinação chegar a 50% da população.

A vacina foi produzida pelo Instituto Butantan, de São Paulo, e é o primeiro do mundo contra a doença em dose única.