Maranguape inicia vacinação de dose única contra a dengue em 18 de janeiro
Cidade é uma das três escolhidas pelo Ministério da Saúde para iniciar a campanha.
O Ministério da Saúde começa no próximo dia 18 de janeiro a vacinação contra a dengue com o imunizante de dose única, o Butantan DV. O município de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, é um dos três escolhidos pelo governo federal para iniciar a campanha.
Além de Maranguape (CE), foram escolhidos os municípios de Botucatu (SP) e Nova Lima (MG) para iniciar a campanha nacional de vacinação.
Em entrevista à TV Globo, o ministro Alexandre Padilha disse que, nas cidades escolhidas, será feita uma "vacinação em massa" para atingir de 40% a 50% da população.
No primeiro momento, serão vacinados os profissionais de saúde da atenção primária. Depois, a imunização segue para pessoas de 59 anos até chegar ao público de 15 anos. A expansão será gradual entre as faixas etárias, das mais altas para as mais baixas.
Veja também
Por que Maranguape?
Em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", no último mês de dezembro, o ministro explicou que Maranguape foi escolhida para aplicar as primeiras doses da vacina por dois motivos: "Primeiro, a qualidade do trabalho da Vigilância de Saúde do Ceará, que tem uma relação forte com pesquisadores. Segundo, queremos avaliar a aceleração da vacinação numa cidade onde não houve grande circulação da dengue tipo 3", explicou.
"O Ceará teve uma redução de casos e não teve uma grande circulação da dengue tipo 3. Uma das grandes vantagens da nova vacina do Butantan é que pode proteger contra os 4 tipos. Queremos avaliar em que medida a proteção mais rápida numa cidade como Maranguape pode gerar uma proteção", acrescentou o gestor.
Veja também
Eficácia da vacina
Conforme Padilha, os estudos feitos com o imunizante projetam um "impacto muito grande no controle" da dengue quando a vacinação chegar a 50% da população.
A vacina foi produzida pelo Instituto Butantan, de São Paulo, e é o primeiro do mundo contra a doença em dose única.