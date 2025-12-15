Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Nova vacina da dengue terá aplicação em massa ‘acelerada’ em cidade do CE; veja qual

Apenas duas cidades brasileiras terão a vacinação do público geral “acelerada” para barrar a arbovirose.

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
Ceará
Profissional da saúde segura dois tubos de sangue com uma mão com luva. Ao lado, um bolso tem bordada a frase vacina dengue butantan.
Legenda: Aplicação da nova vacina da dengue na população de Maranguape será acelerada para testar impacto no controle da doença.
Foto: Erasmo Salomão/MS.

A imunização contra a dengue no Brasil terá como protagonista um município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Maranguape, a cerca de 27 km da capital, é uma das duas cidades brasileiras que terão a vacinação do público geral “acelerada” para barrar a arbovirose.

A informação é do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, dada em entrevista à imprensa no programa “Bom Dia, Ministro”, do qual a Verdinha FM 92.5 participou, na manhã desta segunda-feira (15).

Em todo o País, a aplicação da nova vacina contra a dengue – a primeira de dose única do mundo, e totalmente nacional – será iniciada em 2026, priorizando grupos de risco, como profissionais de saúde e pessoas de maior faixa etária. Em Maranguape, porém, a população em geral vai receber a dose de forma mais rápida.

Veja também

teaser image
Ceará

Dengue e chikungunya: apesar da queda, Ceará ainda registra 3 mil casos de arboviroses em 2025

teaser image
Ceará

Por que a dengue é uma das maiores preocupações para a saúde do CE em 2026?

teaser image
Ciência

Brasil aprova primeira vacina de dose única contra a dengue

A cidade cearense e a paulista Botucatu (SP) foram escolhidas como campos de avaliação da efetividade e do resultado da vacina na dinâmica de proliferação da dengue. A ideia do Ministério da Saúde (MS) é entender qual o impacto da imunização em massa dos habitantes de cada cidade no controle da arbovirose.

“Estudiosos apontam que se chegarmos a 40% de vacinação de uma população na cidade, é possível que haja controle da dengue na localidade. Vamos avaliar isso nessas duas cidades. É um plano que está sendo construído”, afirmou Padilha.

Maranguape foi escolhida, segundo ele, por dois motivos. “Primeiro, a qualidade do trabalho da Vigilância de Saúde do Ceará, que tem uma relação forte com pesquisadores. Segundo, queremos avaliar a aceleração da vacinação numa cidade onde não houve grande circulação da dengue tipo 3.”

O Ceará teve uma redução de casos e não teve uma grande circulação da dengue tipo 3. Uma das grandes vantagens da nova vacina do Butantan é que pode proteger contra os 4 tipos. Queremos avaliar em que medida a proteção mais rápida numa cidade como Maranguape pode gerar uma proteção."
Alexandre Padilha
Ministro da Saúde

Já a cidade paulista de Botucatu foi escolhida devido à experiência positiva de vacinação em massa contra a Covid-19, em 2021. Com a estratégia, o Ministério da Saúde terá “um balanço e comparação importante entre duas realidades decisivas”.

Maranguape tem pouco mais de 105 mil habitantes, conforme o Censo do IBGE de 2022. Botucatu contabiliza 151 mil moradores. A nova vacina, contudo, será aplicada inicialmente na população entre 15 e 59 anos.

A secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, reforça que a escolha de Maranguape para integrar a fase de aceleração da nova vacina contra a dengue “representa um avanço importante no enfrentamento da arbovirose e no fortalecimento das ações de prevenção, com foco na proteção da população”.

Nova vacina da dengue

O novo imunizante contra a dengue, 100% nacional, foi desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com Ministério da Saúde e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A eficácia global na população de 12 a 59 anos é de 74,4%.

Isso significa que cerca de 74% dos casos da doença foram evitados entre pessoas vacinadas. Além disso, “90% não tiveram sinal grave de dengue, e ninguém precisou ser hospitalizado. É uma grande arma”, complementa o ministro da Saúde.

Conforme o MS, a Anvisa aprovou o uso da vacina em pessoas na faixa etária de 12 a 59 anos, mas “o perfil pode ser ampliado pelo Instituto Butantan após novos estudos”. O próximo estudo vai avaliar a segurança de aplicação em idosos. A expectativa é expandir o acesso à vacina em 2026.

Imagem mostra três tubos de vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan.
Legenda: Nova vacina da dengue terá dose única e está aprovada para população de 12 a 59 anos.
Foto: Renato Rodrigues/Comunicação Butantan.

Padilha afirma que o Butantan já possui um lote produzido de 1,3 milhão de doses, “o que é suficiente para vacinar os profissionais da atenção primária e as populações das duas cidades (Maranguape e Botucatu)”.

Uma parceria entre o instituto brasileiro e a empresa chinesa WuXi Vaccines, porém, vai ampliar a capacidade de produção de novas doses, permitindo que o público geral de outras localidades possa começar a se vacinar ainda em 2026.

“A WuXi prevê produzir até 10 milhões de doses no primeiro semestre, e chegar até 35 milhões até o fim de 2026. Vamos começar vacinando os brasileiros de 59 anos para baixo, e descer até a faixa etária autorizada pela Anvisa”, explica o ministro da Saúde.

O Brasil e o Ceará já aplicam uma vacina internacional contra a dengue desde o início de 2025, mas restrita a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, prioritárias. 

“Dessa vacina internacional, temos 18 milhões de doses pra 2026 e 2027, e através do Butantan estamos programando como entrará no Calendário Nacional”, explica o ministro.

Já a nova vacina brasileira contra a arbovirose, que soma 4.187 casos no Ceará neste ano, será a primeira destinada às demais faixas etárias. “Temos agora duas armas: a vacina nacional e a internacional. Mas não vamos deixar de atentar às outras formas de prevenção, que é o que as famílias podem fazer”, alerta Padilha.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Profissional da saúde segura dois tubos de sangue com uma mão com luva. Ao lado, um bolso tem bordada a frase vacina dengue butantan.
Ceará

Nova vacina da dengue terá aplicação em massa ‘acelerada’ em cidade do CE; veja qual

Apenas duas cidades brasileiras terão a vacinação do público geral “acelerada” para barrar a arbovirose.

Theyse Viana
Há 33 minutos
Fachada do Prédio Juraci Vieira de Magalhães do IJF2, em Fortaleza, Ceará, com arquitetura moderna, logos institucionais e uma ambulância estacionada na frente.
Ceará

Elmano garante subsídio de R$70 milhões ao IJF e tratamento do câncer no interior

Aporte do Estado se soma a investimentos municipais e federais.

Nicolas Paulino
Há 59 minutos
Hospital Geral Dr Cesar Cals de portas fechadas após incêndio.
Ceará

Um mês após incêndio, Elmano garante retorno das atividades do Hospital César Cals após reforma

Unidade hospitalar está fechada por tempo indeterminada desde novembro.

Clarice Nascimento
15 de Dezembro de 2025
Ceará

Governo paga R$ 56 mil, e fósseis de 100 milhões de anos do CE retornam da Alemanha neste mês

Peixes, lagarto e tronco de árvore ajudam a contar parte da história e serão estudados no Cariri.

Nicolas Paulino
15 de Dezembro de 2025
Cratera se abre em avenida de Fortaleza neste domingo (14); Cagece faz reparos
Ceará

Cratera se abre em avenida de Fortaleza neste domingo (14); Cagece faz reparos

Trecho da Avenida Leste-Oeste está interditado após erosão.

Redação
14 de Dezembro de 2025
As fotos mostram uma mulher de cor parda, que utiliza óculos. Na primeira imagem, ela está sentada em uma avião. Na segunda, está posando em pé, com um jardim atrás.
Ceará

Família de cearense que mora em Portugal está sem contato com ela há mais de uma semana

A mulher saiu da acomodação onde mora para ver uma amiga.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Obras paradas na usina de dessalinização da água do mar na Praia do Futuro.
Ceará

Governo Federal cede terreno na Praia do Futuro para usina de dessalinização da Cagece

A área tem quase 90 mil metros quadrados e valor estimado em R$ 31 milhões.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Trânsito intenso na BR-222 ao anoitecer.
Ceará

Atropelamentos em rodovias do CE ocorrem mais no fim da tarde ou à noite, diz pesquisa

Ao todo, entre 2018 e 2024 ocorreram mais de 10,2 mil sinistros, com vítimas feridas em 72% deles.

Gabriela Custódio
14 de Dezembro de 2025
Idoso deitado em uma cama é cumprimentado por uma mulher vestida de janelo. Do outro lado estão dois homens de paletó.
Ceará

Idosos que 'moravam' em hospitais por não terem para onde ir serão transferidos para abrigos no CE

Reportagem do Diário do Nordeste mostrou que cerca de 50 idosos "moravam" em hospitais em Fortaleza.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Ceará

Matrículas das escolas da rede estadual em Fortaleza iniciam nesta segunda (15) com novo aplicativo

As escolas também vão oferecer aparelhos e suporte às pessoas que necessitem para realizar procedimento.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Acidente de trânsito à noite com equipe de resgate e ambulância no local, envolvendo veículos na estrada, com várias pessoas ao redor.
Ceará

Quatro pessoas da mesma família morrem em colisão no Interior do Ceará

A ocorrência foi registrada na noite dessa sexta-feira (12), na CE-138, em Morada Nova.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem mostra praça principal da cidade de Guaramiranga, no Ceará, área aberta com árvores e mobiliário urbano.
Ceará

Ambulantes de Guaramiranga dizem estar há 3 meses esperando alvará da Prefeitura

Trabalhadores afirmam que pediram autorização para trabalhar em setembro, mas não tiveram resposta.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
13 de Dezembro de 2025
Imagem de Camilo Santana e Elmano de Freitas inauguram escola de tempo integral no Eusébio.
Ceará

Camilo Santana e Elmano de Freitas inauguram escola de tempo integral no Eusébio

Evento foi realizado na tarde desta sexta-feira (12).

Redação
12 de Dezembro de 2025
Vista do campus da UFC em Quixadá, com jardins, passarelas e os monólitos de pedra ao fundo em dia ensolarado.
Ceará

UFC vai ofertar cursos de Inteligência Artificial e Teatro no Sisu 2026

Instituição federal irá ofertar mais de 6 mil vagas no processo seletivo.

Clarice Nascimento
12 de Dezembro de 2025
Detran-CE reforça atenção no trânsito durante período de férias.
Ceará

Detran-CE reforça atenção no trânsito durante período de férias

Aumento de viagens eleva situações de risco e demanda direção mais consciente

Agência de Conteúdo DN
12 de Dezembro de 2025
Imagem comparativa de uma calçada e uma pista de trânsito em construção na cidade, destacando melhorias na infraestrutura urbana para maior segurança e mobilidade urbana.
Ceará

Quase 500 árvores em avenida de Fortaleza são derrubadas para obras do VLT; veja imagens

Projeto prevê a construção de duas novas estações que ligarão o Aeroporto de Fortaleza e o Castelão em até seis minutos.

Paulo Roberto Maciel*
12 de Dezembro de 2025
foto da fachada do Aeroporto Internacional de Fortaleza.
Ceará

Quase 200 voos são afetados, em Fortaleza, por passagem de ciclone em SP

Companhias aéreas cancelam e atrasam voos devido a fenômeno meteorológico.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Montagem com duas fotos mostrando antes e depois da mesma área à beira-mar: à esquerda, uma estrutura de palha em formato triangular com deck voltado para o mar; à direita, o local após ser desfeito, exibindo faixa de areia, mar ao fundo e barreira improvisada com sacos e estacas na encosta.
Ceará

Erosão avança na Praia da Peroba, destrói pousadas e deixa família sem renda há meses

Negócios fecharam após perda de acesso, destruição de estruturas e paralisação da obra de espigão.

Maria Clarice Sousa* e Nícolas Paulino
12 de Dezembro de 2025
Montagem com duas cenas distintas: à esquerda, uma pessoa sentada em uma cadeira de escritório, vestindo camisa polo branca com detalhes discretos e relógio inteligente no pulso, em um ambiente corporativo com parede clara e quadro ao fundo. À direita, uma caminhonete preta aparece no ar durante um salto radical sobre dunas de areia, com céu nublado ao fundo.
Ceará

Motorista que voou com carro sobre duna no Ceará doa duas TVs para encerrar processo

Empresário foi multado e chegou a ter a carteira de motorista suspensa.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Foto do Aeroporto de Fortaleza.
Ceará

Fortaleza tem voos cancelados e atrasados após passagem de ciclone por São Paulo

Veja o que fazer em caso de cancelamento.

Redação
11 de Dezembro de 2025