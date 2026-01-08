Ônibus de turismo tomba e deixa feridos a caminho de Jericoacoara

Um ônibus de turismo a caminho de Jericoacoara tombou na CE-085, na manhã desta quinta-feira (8), no trecho do município de Paraipaba. Pessoas ficaram feridas na ocorrência. Não houve registro de mortes.

Segundo apuração da TV Verdes Mares, o veículo saiu de Fortaleza em direção a Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste do Estado, levando cerca de 40 passageiros. Nas proximidades do distrito setor D2, na zona rural do Município, o motorista teria perdido o controle do veículo após uma curva e saído da pista.

A maioria das vítimas teve ferimentos leves. O Samu Ceará informou ter atendido seis vítimas do acidente. Quatro foram levadas para o Hospital Municipal de Paraipaba e duas para o Hospital de São Gonçalo do Amarante.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Planetatur Viagens, empresa de receptivo responsável pelo veículo. O texto será atualizado quando houver resposta.